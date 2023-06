Ranný brífing: Len štyri strany majú parlament istý, Hells Angels rozhýbali políciu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Voľby by v máji vyhral Smer, získal by 18 percent, ukázal prieskum agentúry Focus. Tesne druhý by skončil Hlas so 17,4 percentami a tretie PS by malo 12,5 percenta. No kým SNS rastie, menším stredopravým stranám sa parlament vzďaľuje.

V Šamoríne, kde sa cez víkend konal motorkársky zraz klubu Hells Angels, nasadili desiatky ozbrojených policajtov. Za motorkárskou akciou je extrémista vyšetrovaný po vražde Daniela Tupého. Šamorín podľa slov primátora nemohol zraz zakázať.

Dnes je bežné, že ako pacient si v okolí Bratislavy a na západnom Slovensku na urgente – ak nie ste v ohrození života – počkáte hodiny, pokojne aj pol dňa. Ako táto situácia nastala a môže sa vôbec zmeniť? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Prieskum: Kým spájajúca SNS rastie, menším stredopravým stranám sa parlament vzďaľuje

Štyri mesiace pred voľbami nedochádza k žiadnym dramatickým pohybom voličských nálad. Podľa májového prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza majú štyri strany istotu parlamentu a ďalších šesť sa pohybuje okolo zvoliteľnej hranice.

Voľby by vyhral Smer (18 percent) pred druhým Hlasom (17,4 percenta). Obe strany si v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom o niekoľko desatín percenta polepšili a zatiaľ sú najväčšími favoritmi na víťazstvo vo voľbách a zostavovanie novej vlády.

Progresívne Slovensko mierne kleslo a s 12,5 percentami skončilo v prieskume tretie. Pritom až doteraz niekoľko mesiacov po sebe stúpalo a pomaly sa doťahovalo na vedúce duo. Nateraz sa zdá, že sa tento trend zastavil.

Už dávnejšie sa stabilizovali preferencie štvrtej Republiky. Posledný prieskum jej nameral 9,7 percenta a s týmto výsledkom by mala istotu parlamentu.

Zaujímavejšia je však situácia zvyšných strán, z ktorých už nikto nemá isté miesto v parlamente. Ak berieme do úvahy rozpätie v intervale spoľahlivosti, tak teoretickú šancu na parlament má šesť strán.

Hells Angels rozhýbali políciu, motorkárov ohlásil extrémista z kauzy Tupého vraždy

Hells Angels. (zdroj: Wikimedia)

V Šamoríne, kde sa cez víkend konal motorkársky zraz klubu Hells Angels, nasadili desiatky ozbrojených policajtov. Na bezpečnosť dohliadali aj v Bratislave, kde sa motorkári z rôznych krajín sveta ubytovali. V Bratislave sa traja členovia dostali do konfliktu s dvoma Slovákmi, jeden skončil v nemocnici.

Zraz Hells Angels v Šamoríne, pred ktorým varovala americká ambasáda, mestu nahlásilo občianske združenie spojené s pravicovým extrémistom Matejom Búlikom.

Ten bol podľa výsledkov vyšetrovania v skupine ľudí, ktorá pred osemnástimi rokmi na Tyršovom nábreží v Bratislave napadla študenta Daniela Tupého. Búlik bol medzi ľuďmi, ktorých vtedy polícia zadržala a vypočúvala ako jedného z podozrivých, prepustili ho však bez obvinenia. Bol tiež basgitaristom v kapele Rastislava Rogela s názvom Juden Mord.

Motorkári z rôznych krajín sa každý rok stretávajú v inom meste a štáte, kde rozoberajú svoje ďalšie aktivity. Tentoraz zvolili okolie šamorínskeho hotela Kormorán. Prečo si vybrali Šamorín, primátor Csaba Orosz nevie.

„Majú súkromnú akciu na súkromnom pozemku, okolie má hotel v nájme,“ tvrdí primátor. „Nemôžem to zakázať, nie je na to zákon.“

Veľa kriku pre nič: Otázka je, či bolo naozaj treba vrhnúť celé mestečko a časť mesta hlavného do paranoje a strachu. A do pocitu, že slušní ľudia sa majú schovať doma, lebo taká je voľba orgánov zodpovedných za poriadok, ktoré akoby sa rozhodli, že také riešenie je jednoduchšie, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Život má uľahčiť elektronická PN: Lekár, ktorý poslal pacienta na maródku, mu už nedá papierovú PN, ktorú treba zaniesť zamestnávateľovi či do Sociálnej poisťovne. Od júna musia lekári na Slovensku vydávať len elektronické ePN. Ak by ich niekto z nich nevydával, mohol by dostať pokutu.

Lekár, ktorý poslal pacienta na maródku, mu už nedá papierovú PN, ktorú treba zaniesť zamestnávateľovi či do Sociálnej poisťovne. Od júna musia lekári na Slovensku vydávať len elektronické ePN. Ak by ich niekto z nich nevydával, mohol by dostať pokutu. Plán obnovy pre Rázsochy padol: Výstavba nemocnice Rázsochy sa bude financovať zo štátneho rozpočtu, informoval minister zdravotníctva Michal Palkovič. Na zmene spôsobu financovania výstavby tejto nemocnice podľa neho nastala dohoda naprieč celým politickým spektrom. Hlavným dôvodom je podľa neho to, že kvalita projektovej dokumentácie k tomuto projektu nie je dobrá.

Výstavba nemocnice Rázsochy sa bude financovať zo štátneho rozpočtu, informoval minister zdravotníctva Michal Palkovič. Na zmene spôsobu financovania výstavby tejto nemocnice podľa neho nastala dohoda naprieč celým politickým spektrom. Hlavným dôvodom je podľa neho to, že kvalita projektovej dokumentácie k tomuto projektu nie je dobrá. Podpora Ukrajine v ohrození: Slovensku hrozí, že podľahne dezinformáciám šíreným proruskou propagandou, varovala v rozhovore s webom Politico prezidentka Zuzana Čaputová. Nové politické usporiadanie po blížiacich sa parlamentných voľbách by podľa nej tiež mohlo ohroziť pokračovanie slovenskej podpory Ukrajine.

S Rusmi kradli aj pili vodku. Navrátilci neveria ľuďom, ktorí prežili okupáciu

Nápis „Prestaňte kradnúť, tieto ruiny majú vlastníkov“ pri vchode do poškodeného domu na Ukrajine. (zdroj: SITA/AP)

Odišli krátko po začiatku ruskej invázie, keď dedina Malá Oleksandrivka padla do rúk okupantov. Z 1500 obyvateľov v dedine zostala len pätina. Po jesennom oslobodení oblasti sa odídenci začali vracať.

Svoje domy nachádzali v hroznom stave. Poškodené výbuchmi, vyrabované. Nechýbali len cennosti alebo elektronika, na ktoré sa zameriavali ruskí vojaci. Zmizli panvice, nádoby na plyn alebo vozíky. Ich susedia zjavne usúdili, že by sa mohli hodiť.

Svedkovia videli ľudí, ktorí sa v noci s páčidlami dobýjali do opustených domov a maľovali si príbytky ukradnutými farbami. Je ťažké na to zabudnúť. Ukrajinská televízia Hromadske v reportáži píše o „nevyhlásenej vojne medzi tými, ktorí odišli a ktorí ostali“.

„Niektorí sa s Rusmi priatelili, pili vodku a kradli spoločne,“ povedala reportérke žena, ktorá sa vrátila, ale svoje meno pre obavy z pomsty nezverejnila. Ľudia, ktorí ostali, si podľa nej užívali beztrestnosť.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajina je pripravená na protiofenzívu: Ukrajina je pripravená spustiť dlho očakávanú protiofenzívu s cieľom oslobodiť Ruskom okupované územie, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev dúfa, že protiofenzíva na znovuzískanie územia zmení dynamiku vojny.

Ukrajina je pripravená spustiť dlho očakávanú protiofenzívu s cieľom oslobodiť Ruskom okupované územie, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev dúfa, že protiofenzíva na znovuzískanie územia zmení dynamiku vojny. Ukrajina potrebuje Patrioty: Ukrajina má zatiaľ iba dva americké systémy protivzdušnej obrany Patriot, ale potrebovala by ich 50, vyhlásil prezident Zelenskyj. Patriot je podľa neho jediný systém, ktorý dokáže zlikvidovať určité typy ruských rakiet.

Ukrajina má zatiaľ iba dva americké systémy protivzdušnej obrany Patriot, ale potrebovala by ich 50, vyhlásil prezident Zelenskyj. Patriot je podľa neho jediný systém, ktorý dokáže zlikvidovať určité typy ruských rakiet. Rusi zabili najmenej 500 detí: Od začiatku vojny bolo zabitých najmenej 500 detí, vyhlásil ukrajinský prezident Zelenskyj. Dodal, že nie je možné zistiť presný počet detí, ktoré sa stali obeťami, pre pokračujúce boje a preto, že niektoré oblasti sú okupované Ruskom.

Od začiatku vojny bolo zabitých najmenej 500 detí, vyhlásil ukrajinský prezident Zelenskyj. Dodal, že nie je možné zistiť presný počet detí, ktoré sa stali obeťami, pre pokračujúce boje a preto, že niektoré oblasti sú okupované Ruskom. Rusi sa zamerali na Marjinku: Dobytie Doneckej a Luhanskej oblasti je hlavným cieľom ruských síl, uviedol generálny štáb ukrajinskej armády. Rusi podľa neho v oblasti podnikajú desiatky útočných akcií. Marjinka sa podľa analytikov ocitla v centre debát namiesto Bachmutu.

Dobytie Doneckej a Luhanskej oblasti je hlavným cieľom ruských síl, uviedol generálny štáb ukrajinskej armády. Rusi podľa neho v oblasti podnikajú desiatky útočných akcií. Marjinka sa podľa analytikov ocitla v centre debát namiesto Bachmutu. Ruské straty v Bachmute: Rusko prišlo pri snahách o dobytie Bachmutu o viac ako 60-tisíc vojakov. Pod podmienkou anonymity to web Sky News povedal západný predstaviteľ. Dodal, že 60-tisíc je „konzervatívny odhad“ ruských strát v tejto oblasti kontaktnej línie, pričom najmenej tretina z tohto počtu prišla o život.

Rusko prišlo pri snahách o dobytie Bachmutu o viac ako 60-tisíc vojakov. Pod podmienkou anonymity to web Sky News povedal západný predstaviteľ. Dodal, že 60-tisíc je „konzervatívny odhad“ ruských strát v tejto oblasti kontaktnej línie, pričom najmenej tretina z tohto počtu prišla o život. Wagnerovci v Bachmute: V Bachmute už nie je takmer žiadny wagnerovec, povedal šéf ruskej žoldnierskej skupiny Jevgenij Prigožin. Z mesta sa podľa neho stiahlo 99 percent žoldnierov. Dodal, že jeho jednotky sa sťahujú z frontovej línie, naďalej však zostanú dislokované v Doneckej oblasti.

V Bachmute už nie je takmer žiadny wagnerovec, povedal šéf ruskej žoldnierskej skupiny Jevgenij Prigožin. Z mesta sa podľa neho stiahlo 99 percent žoldnierov. Dodal, že jeho jednotky sa sťahujú z frontovej línie, naďalej však zostanú dislokované v Doneckej oblasti. Maďarská vláda nahnevala Kyjev: Ukrajinské médiá kritizujú video zverejnené na youtubovom kanáli maďarskej vlády, v ktorom sa objavila mapa zobrazujúca Ukrajinu bez polostrova Krym. Video okrem toho vyzýva na ukončenie vojny a na riešenie konfliktu cestou mierových rokovaní.

Zo zahraničných webov:

Rušia, čo zrušili. IC-čka budú zas jazdiť inak, analytici to kritizujú

IC vlaky budú zas jazdiť inak. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Keď Železničná spoločnosť Slovensko predstavovala v decembri nový vlakový cestovný poriadok na tento rok, nazvala ho prelomový. Mal okrem viacerých spojov priniesť aj vyšší počet prejazdených kilometrov na jednotlivé súpravy a zrýchliť diaľkové spoje rýchlikmi a IC vlakmi z Košíc do Bratislavy.

Napríklad z Košíc do Bratislavy sa mala cesta rýchlikom zrýchliť o 15 až 25 minút. Vyššia rýchlosť spojov sa mala dosiahnuť vynechaním niektorých zastávok. Napríklad Trnavy, Trenčína či Liptovského Mikuláša.

Železničiari si vypočuli ku grafikonu množstvo kritiky od miest aj obcí, kde vlaky nemali zastavovať či kde bol čas na prestup minimálny. Hlasno sa ozývali napríklad obyvatelia Margecian, kde rýchliky nemali zastavovať.

Počas tohto roka ZSSK sľubovala, že pripomienky zapracuje do priebežných zmien grafikonu. Napríklad v prípade Margecian vlaky pridali. Teraz sa zdá, že železničiari v prelomovom grafikone ustúpili tlaku samospráv, ale aj realite na zanedbaných koľajniciach.

V krátkosti z ekonomiky:

Pochybný podnikateľ predáva biznis: Juraj Kamarás sa v deväťdesiatych rokoch vypracoval medzi najbohatších ľudí na Slovensku. Pomohlo mu prepojenie s politikou a privatizácia. Na juhovýchode Slovenska, v tokajskej oblasti, založil vinárstvo Chateau Viničky. Zdá sa však, že jeho exkurz do tohto sektora sa končí. Podnik predáva a pýta zaň milióny eur.

Juraj Kamarás sa v deväťdesiatych rokoch vypracoval medzi najbohatších ľudí na Slovensku. Pomohlo mu prepojenie s politikou a privatizácia. Na juhovýchode Slovenska, v tokajskej oblasti, založil vinárstvo Chateau Viničky. Zdá sa však, že jeho exkurz do tohto sektora sa končí. Podnik predáva a pýta zaň milióny eur. Ako poistiť dom s fotovoltikou: Slovensko zažíva boom v inštalácii fotovoltiky. Ľudia však často zabúdajú, že slnečná elektráreň na streche domu, prípadne voľne stojaca na pozemku, je elektrické zariadenie, ktorého prevádzka má isté riziká. Škodu môže pokryť poistenie nehnuteľnosti. Treba ho však správne nastaviť, prípadne po inštalácii fotovoltiky dodatočne upraviť.

Slovensko zažíva boom v inštalácii fotovoltiky. Ľudia však často zabúdajú, že slnečná elektráreň na streche domu, prípadne voľne stojaca na pozemku, je elektrické zariadenie, ktorého prevádzka má isté riziká. Škodu môže pokryť poistenie nehnuteľnosti. Treba ho však správne nastaviť, prípadne po inštalácii fotovoltiky dodatočne upraviť. Košický startup vytvára hologramy: Košický startup Matsuko vyvíja aplikáciu na tvorbu hologramov, ktorá sa využívajú na zobrazovanie účastníkov videohovorov v trojrozmernom priestore. Firmu založili Mária Virčíková a Matúš Kirchmayer. Pri tvorbe hologramov spojili robotiku a umelú inteligenciu, spolupracujú aj s Metou na metaverse.

Ako by vyzeral Slovan s odchovancami a rodákmi? A ako úspešní sú odchovanci Slovana vo svete?

Fanúšikovia Slovana Bratislava. (zdroj: TASR)

Je to bežné aj vo veľkých európskych kluboch. V kádri najúspešnejšieho slovenského klubu majú dlhé roky prevahu legionári. Odchovanci z akadémie dostávajú minimum šancí, alebo sa nevedia presadiť. Mnohí z nich tam skončili v žiackom či dorasteneckom veku.

Jedného z nich vyhodili z dorastu, nevynikal ani v žiackom veku. Následne spravil obrovský progres. Tréner Vladimír Weiss ho však karhal za blond vlasy. Ďalší dvaja odošli ešte v žiackom veku, lebo akadémia Slovana podľa ich slov nebola na úrovni.

Z jedného z nich sa stal hráč svetového formátu. Aj ďalší dvaja debutovali v slávnej talianskej lige ešte v tínedžerskom veku. Iný sa tešil do španielskeho raja, ale podľa vlastných slov zažil peklo. „Som rád, že som sa neobesil,“ tvrdil.

Všetko sú to aktívni futbalisti, aj keď jeden z nich už za pár dní končí. Akú hodnotu by mal takýto Slovan? Ako sa vyvíjali osudy hlavných hrdinov? Sportnet zostavil hypotetickú zostavu. Sú v nej iba hráči, ktorí prešli akadémiou Slovana, alebo sa narodili v Bratislave.

Arašidové maslo odštartovalo debatu. Čo je vlastne kvapalina?

Arašidové maslo je kvapalinou nielen pre pracovníkov letísk ale aj pre fyzikov. (zdroj: Adobe Stock)

V marci tohto roka sa muž snažil rýchlo dostať cez bezpečnostnú kontrolu na letisku. Potreboval stihnúť let z Pittsburghu. No ako naschvál si Patricka Neveho, amerického spisovateľa a autora podcastov, privolali pracovníci bezpečnosti, aby mohli prehľadať jeho batožinu.

Skrývala sa v nej zaváraninová fľaša s arašidovým maslom. Nešlo o problém pre možné alergie Neveho spolucestujúcich. Nádoba s maslom však mala objem viac ako sto mililitrov. Zamestnanci letiska Nevemu s poľutovaním oznámili, že na palubu lietadla si nesmie vziať žiadne tekutiny, gély ani aerosóly.

„Chcem, aby ste mi povedali, čo z tých vecí je podľa vás arašidové maslo,“ opisoval neskôr na twitteri Neve svoje počudovanie. Fľašu s pochúťkou, ktorú americký Národný rad pre bezpečnosť v doprave považuje za kvapalinu, mu zhabali a pustili ho do lietadla. Príspevok na sociálnej sieti však mnohých ľudí pohoršil. Za pár dní si ho pozrelo viac ako desať miliónov ľudí.

Mnohí sa dožadovali odpovede na otázku, ako môže byť tuhé arašidové maslo vôbec považované za kvapalinu, keď nemôže vytiecť?

V krátkosti z vedy a techniky:

Intelektuálna pokora je dôležitá: Nechápete, ako niekto môže veriť konšpiráciám. Veď sú to zjavné nezmysly. Vy by ste predsa takému niečomu nikdy nemohli naletieť. Problém je, že ľudia celkom často preceňujú svoju schopnosť odhaliť hlúposti. A práve oni zvyčajne veria nezmyslom častejšie.

Nechápete, ako niekto môže veriť konšpiráciám. Veď sú to zjavné nezmysly. Vy by ste predsa takému niečomu nikdy nemohli naletieť. Problém je, že ľudia celkom často preceňujú svoju schopnosť odhaliť hlúposti. A práve oni zvyčajne veria nezmyslom častejšie. AI má pomôcť predpovedať choroby: Vedci vyvinuli spôsob, ako preosiať milióny variantov nachádzajúcich sa v genetickom pláne človeka. Zámer je odhaliť tie, ktoré ohrozujú naše zdravie a spôsobujú rôzne ochorenia. Tento nový nástroj otestovali v Spojenom kráľovstve na biomedicínskej databáze viac ako 450 000 ľudí.

Vedci vyvinuli spôsob, ako preosiať milióny variantov nachádzajúcich sa v genetickom pláne človeka. Zámer je odhaliť tie, ktoré ohrozujú naše zdravie a spôsobujú rôzne ochorenia. Tento nový nástroj otestovali v Spojenom kráľovstve na biomedicínskej databáze viac ako 450 000 ľudí. Nové skladacie Motoroly: Na budúci rok to bude presne dvadsať rokov, čo sme po prvý krát videli mobilný telefón Motorola Razr. S nástupom smartfónov však rodina Razr odišla do ústrania a vrátila sa až koncom roku 2019 spolu s príchodom prvých ohybných displejov. Teraz Motorola uvádza dvojicu nových modelov – Razr 40 a Razr 40 Ultra.

Podcasty SME

Karikatúra

Vyjednávač. (zdroj: Sliacky)

