Haščák vyzval Matoviča na verejné ospravedlnenie za nenávistné výroky

Ak Matovič od prejavov neupustí, právnici Haščáka avizujú podanie žaloby.

BRATISLAVA. Šéfovi hnutia OĽaNO Igorovi Matovičovi zaslali právnici Jaroslava Haščáka výzvu na upustenie od zásahov do osobnostných práv podnikateľa spolu s výzvou na ospravedlnenie.

Ako informovala advokátska kancelária Relevans s.r.o., Matovič sa totiž podľa nich vo vzťahu k Haščákovi opakovane a intenzívne dopúšťa výrokov, ktoré patria do kategórie tzv. nenávistného prejavu („hate speech“).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Haščákovi sa vyhrážajú

Takýmito výrokmi Matovič údajne podnecuje verejnosť k nenávisti voči osobe Haščáka či voči jeho rodinným príslušníkom.

„Vo svojich verejných vyjadreniach, z ktorých mnohé preberajú aj slovenské médiá, napríklad označuje pána Haščáka za páchateľa najrôznejšej trestnej činnosti, a to aj takej, v dôsledku ktorej zomierajú tisíce chorých ľudí ročne pre neposkytnutie adekvátnej zdravotnej starostlivosti," zdôrazňujú advokáti.

Skutočnosť, že Haščákovi boli opakovane adresované rôzne vyhrážky, je podľa jeho právnikov dôkazom toho, že nenávistné prejavy neostávajú iba v mediálnom priestore či na sociálnych sieťach, ale majú priamy dopad na konkrétne skutky ľudí a môžu vyústiť do reálnej tragédie.

Matovič buď s obvineniami skončí, alebo bude čeliť žalobe

„Je zrejmé, že s blížiacimi sa voľbami a prebiehajúcou predvolebnou kampaňou naberajú nenávistné prejavy Igora Matoviča na intenzite," konštatujú právnici.

V prípade, ak Matovič od spomenutých prejavov neupustí, právnici Haščáka avizujú zámer podať civilnú žalobu a dožadovať sa súdnej ochrany.

„Boli by sme však, samozrejme, oveľa radšej, ak by to nebolo potrebné a Igor Matovič by práva pána Haščáka a jeho rodiny rešpektoval dobrovoľne," dodali advokáti.