Angličtina zaujímavo: Malé Karpaty spájajú cudzincov každú sobotu

The Spectator College je program určený na podporu štúdia a výučby angličtiny na Slovensku, ako aj na vzbudenie záujmu o dôležité verejné otázky. Raz do mesiaca prináša inšpiratívne materiály k maturitnej téme. Obsah je ladený tak, aby bola slovná zásoba využiteľná v bežnej komunikácii nie len pre maturantov.

Milan Bez Mapy miluje New York City a Argentínu. V podcaste s Jamesom Thomsonom hovorí o svojom populárnom cestovateľskom blogu. Vysvetľuje tiež, prečo nie je influencerom.

V texte sa dozviete viac o turistike v Malých Karpatoch, na ktorú sa pravidelne vydávajú cudzinci žijúci v Bratislave a okolí.

Pred vypočutím podcastu a prečítaním textu si pozrite slovník, ktorý vám pomôže získať užitočnú slovnú zásobu.

There’s a fine line between being a traveller and a holidaymaker

There’s a fine line between being a traveller and a holidaymaker Čítajte