Výber rozhovorov: O nutnosti porážky Ruska, korupcii v europarlamente či drahých energiách

Výber z najlepších rozhovorov pre SME.

Jedna ofenzíva nestačí. Vojna bude trvať roky, rozhodnú rokovania

Slovenské systémy S-300 Ukrajine veľmi pomohli, nemalo zmysel na ich použitie čakať, kým bude Západ s Rusmi bojovať na Slovensku, povedal v rozhovore pre SME americký generál vo výslužbe John Allen, ktorý velil americkým jednotkám v Afganistane či v boji proti Islamskému štátu.

Nebude podľa neho stačiť dosiahnuť ukrajinské víťazstvo, Rusko treba poraziť tak, aby už nebolo schopné vo vojne pokračovať. Pripomína, že všetky vojny sa končia za rokovacím stolom a treba pomôcť Ukrajine, aby jej protiofenzívy prinútili Rusko zaň zasadnúť.

Poslanci zneužívali skupiny priateľstva, rozhodla som sa to zmeniť

Po zásahu za korupciu v radoch europoslancov som mohla povedať, že sa to deje všade, ale rozhodla som sa inak, spomína na december minulého roka predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola. Dúfa, že opatrenia, ktoré sa v tomto čase prijímajú, pomôžu k tomu, aby už táto téma v predvolebnej kampani nezatienila iné.

Končiaci sa mandát europoslancov považuje za úspešný a pred budúcoročnými voľbami chce hovoriť o dosiahnutých úspechoch. Len to je podľa nej cesta, ako neuvoľniť priestor populistom.

Že máme drahšie energie ako Česi či Rakúšania? Skúsme schladiť emócie

Peter Dovhun je od 15. mája novým ministrom hospodárstva v úradníckej vláde Ľudovíta Ódora. Ponuku dostal na poslednú chvíľu a na rozhodnutie si vraj zobral jednu hodinu.

Do úradu prišiel v čase utíchajúcej energetickej krízy, ktorá prináša aj otázku, prečo dodávatelia energií do svojich cenníkov neprenášajú ich klesajúce ceny na burze.

„Skúsme chvíľku počkať, schladiť emócie, nerobiť veľké a urýchlené vyjadrenia a porozprávajme sa, keď budeme mať k dispozícii analýzu príčin súčasného stavu,“ hovorí nový minister.

Po svojich predchodcoch zdedil memorandum so Slovenskými elektrárňami o zvýhodnených cenách elektriny pre domácnosti.

„O podmienkach rokovali v dobrej viere a s dobrým úmyslom. A v tom čase aj pod veľkým tlakom a určite aj pod veľkým vplyvom emócií,“ vraví minister hospodárstva Dovhun v rozhovore pre INDEX.

Remišovej cieľ bol ambiciózny, ja zázraky robiť neviem

Spočiatku sa hovorilo, že novou šéfkou ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v úradníckej vláde bude riaditeľka plánu obnovy Lívia Vašáková.

Nakoniec Veroniku Remišovú vystriedal Peter Balík, ktorý na ministerstve donedávna pôsobil ako riaditeľ sekcie inovácií, strategických investícií a analýz.

Ministrom sa stal v čase, keď Slovensko musí do konca roka vyčerpať miliardy z končiacich eurofondov a zároveň vyhlásiť výzvy z nového programovacieho obdobia takmer za šesť miliárd eur, ktoré sľúbila ešte jeho predchodkyňa.

„Bol to veľmi ambiciózny cieľ. Máme koniec mája a vonku nie je žiadna výzva z nového programového obdobia, okrem tých na cezhraničnú spoluprácu,“ vraví minister investícií Balík v rozhovore pre INDEX.

Košický startup vytvára hologramy. Na ich techniku stačí aj smartfón

Košický startup Matsuko vyvíja aplikáciu na tvorbu hologramov, ktorá sa využívajú na zobrazovanie účastníkov videohovorov v trojrozmernom priestore. Firmu založili Mária Virčíková a Matúš Kirchmayer.

Pri tvorbe hologramov spojili robotiku a umelú inteligenciu, ktorej sa dlhodobo venuje Mária Virčíková, a počítačové videnie, čo je zasa špecializácia Matúša Kirchmayera.

„Doteraz bolo možné hologram spraviť len v štúdiu s množstvom senzorov, ktoré snímali človeka z rôznych uhlov. V našom prípade na to stačí kamera v smartfóne alebo notebooku,“ vysvetľuje Virčíková v rozhovore pre INDEX.

Keď som v Ríme povedala, že som herečka, hneď som videla, čo si myslia

Bola usmievavá, uvoľnená, smiala sa na tom, že si nemá kde zavesiť svoje slávnostné šaty, také ich mala dlhé. Vyzerala tak, ako by ju ani o pár hodín nečakal výstup po červenom koberci v Cannes a premiéra filmu Svetlé zajtrajšky, ktorý práve nakrútila s jedným z najväčších režisérov súčasnosti.

Aj po krátkom stretnutí s herečkou Barborou Bobuľovou je človeku jasné, že ona je presne tým typom, čo sa neberie príliš vážne, dokáže zariskovať, zo dňa na deň zbaliť kufor a všetkým, čo neveriacky krútia hlavami, zamávať na pozdrav.

Doma mala za sebou úspechy, mala zázemie, ale cítila, že toho môže skúsiť ešte viac. Aj keď ju upozorňovali na to, že si tu môže navždy zavrieť dvere, odišla do Talianska. Veď predsa nemohlo byť náhodou, že si ešte ako gymnazistka z ničoho nič kúpila Taliančinu pre samoukov.

Po príchode do Ríma sa hneď prejavilo, že má za sebou inú životnú školu ako jej talianski kolegovia a z ich prístupu k práci bola prekvapená. Istý čas bojovala so stereotypným zaradením mladej ženy z východného bloku. Raz bola hore, raz bola dole, naučila sa robiť kompromisy.

V profesii, kde sú ženy vystavené v porovnaní s mužmi viacerým nevýhodám, však nakoniec dosiahla to, po čom kedysi snívala. A bolo badateľné, ako si to váži a aká je dojatá. Chvíle, keď na bájnom červenom koberci napokon stála, vnímala rovnako ako športovci, ktorí si po dlhoročnej drine preberajú zlatú medailu.

Aj keď sa jej to stalo už po druhý raz.

Teším sa málo, v podstate sa neustále bojím

Obávaný porotca Let’s Dance, režisér a choreograf Ján Ďurovčík v súkromí rád sedí v kúte, fajčí a pozoruje iných, ako sa bavia. Hovorí, že sebaistotu sa musel naučiť hrať.

„Keď robíte inscenáciu v súkromnej produkcii, od jej úspechu závisí, či aj deti posledného technika v divadle majú čo jesť. Keď sa postavíte pred sto ľudí a oni z vás vycítia závan neistoty, nikam to nepovedie. Musia cítiť, že viete, kam smerujete.“

Hoci zažil sparťanskú výchovu, svojho syna by chcel vychovávať rovnako. Teší sa na chvíle s ním rovnako ako na moment, keď tvorí, a nová inscenácia začína dýchať. Potom sa už len bojí a snaží sa s tým žiť.

V rozhovore sme sa tiež dotkli toho, kto nemôže prehrať v Let’s Dance, ako spracovávať folklór a nezničiť ho, aj ako robiť choreografie a inscenácie, ktoré už pred ním urobili jeho učitelia a stali sa kultovými, ako to bolo v prípade Nosáľa a Na skle maľované.

Použitie ChatGPT chápem ako evidentné porušenie pravidiel hry, ktoré sme zatiaľ nahlas nepomenovali

Umelá inteligencia už nie je iba slovné spojenie, ktoré nájdeme v sci-fi literatúre. V médiách sa objavujú správy o tom, že ju naučili čítať myšlienky, že nahradí pracovné pozície, a preto nechýbajú ani výzvy na jej reguláciu. V polovici apríla dokonca snímka vytvorená AI (artificial intelligence, v preklade umelá inteligencia, pozn. red.) zvíťazila v prestížnej súťaži fotografií.

Napriek možným obavám a množstvu nezodpovedaných otázok sa zdá, že AI môže mať zásadný vplyv na vzdelávanie. Aj preto chceli zamestnanci Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v novej publikácii Počúvať Kecálka: 69 GPT promptov pre učiteľov ukázať, že môže pomôcť zlepšiť výučbu a ušetriť čas.

„Umelá inteligencia má veľký potenciál významne zasiahnuť do vzdelávania, no dúfam, že ľudský prvok, vedenie a sprevádzanie ľudí naživo tu bude stále prítomné,“ hovorí prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou na UCM a jeden z autorov publikácie Peter Murár.

V tridsiatke sa cítim lepšie ako okolo dvadsiatky. Veľa robí aj mentálna stránka

Vo vzduchu vyzerajú pohyby akrobatov ladne, ako keby sa vznášali. Za každým z nich sa však skrýva náročný tréning.

„Musím povedať, že ladnosť príde až neskôr. Najprv človek bojuje s nedostatkom sily, ktorú potrebuje na to, aby sa dokázal vyšplhať, dal nohu do správnej pozície, udržal sa a nespadol,“ hovorí pre SME profesionálna akrobatka Kristína Janíková, ktorá v akadémii Acrobatix v Bratislave vedie hodiny akrobacie pre deti aj dospelých.

„Výhodou je však to, že výšková akrobacia nie je monotónna. Je to širokospektrálny druh športu, celotelové cvičenie. Dá sa do nej zaradiť aj tanečná stránka a osobné vyjadrenie. A výsledný celok je veľmi pekný,“ dodáva.

Precestovala Aljašku stopom: Ľudia mi dávali jedlo aj ponúkali pomoc. Ich život je pomalý a krásny

Okolie ju odhováralo, že Aljaška je nebezpečná, divoká a chladná. Nakoniec nepočúvla a vybrala sa tam na mesiac, s obmedzeným rozpočtom a sama. Spávala v lesoch a krajinou prešla okolo 1300 kilometrov stopom. Nikdy predtým pritom necestovala sólovo a už vôbec nie v takej divočine.

"V zime domáci veľakrát zostanú zaseknutí na jednom mieste aj mesiac, nejdú ani do obchodov. Keď človek nebýva vo väčších mestách, ktorých je na Aljaške pomerne málo, tak žije veľmi izolovaný život. Nie je tam rádio ani televízia, telefónny signál tiež miestami vypadáva, pošta chodí ľuďom do schránok, ktoré sú aj päť kilometrov od ich bývania. Žijú však pomalý, krásny život," opisuje cestovateľka Kamila Dulová.

Vie, že cestovať osamote nemusí byť pre ženy vždy bezpečné. Aj ona sama zažila nepríjemné situácie, no nechce sa dať odradiť. "Počúvam aj názory, že hlúpa žena išla niekam sama, ale prečo by muži mali mať právo ísť sami a ženy by sa mali báť? Tiež chcem zažiť dobrodružstvo," hovorí.

