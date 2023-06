Dorota Nvotová ide k Hegerovi: Viem sa ovládať, ani pred mamou nenadávam

Heger bol lojálny Matovičovi, to ho brzdilo konať, vraví.

BRATISLAVA. Speváčka, skladateľka a herečka Dorota Nvotová vstupuje do politiky. V septembrových voľbách bude kandidovať za Demokratov Eduarda Hegera, vstupuje aj do strany. Oznámila to dnes na tlačovej konferencii.

Vraví, že Demokrati nevyhľadali ju, ale ona oslovila ich. Vstup do politiky jej vraj napadol už dávno, no s Hegerom sa dohodli pred desiatimi dňami.

"Poznáte to, keď máte také záblesky ako fotky, čo by sa mohlo v budúcnosti stať? A v nich som videla, že v nejakej fáze môjho života aj toto bude jej obsahom," vraví o kandidatúre.

Chcete byť poslankyňou?

To bude závisieť od toho, či Demokrati dostanú dôveru občanov a samozrejme, či ju dostanem ja. Zatiaľ neviem, aké budem mať miesto na kandidátke. Ale ak to tak vyjde, môže sa to stať.

Budete v prvej desiatke alebo nižšie?

Naozaj netuším. V tejto chvíli ale dôverujem ľuďom, ktorí o tom rozhodujú, že to urobia čo najlepšie pre celkový výsledok strany. Mne nejde o moju kariéru. Dôvod, pre ktorý to celé robím je, aby sa do parlamentu dostali Demokrati. Ak môžem nejako pomôcť, tak pomôžem. Z ktorého čísla, to mi je jedno.

Nestane sa po voľbách, že aj keď vás zvolia, do parlamentu nenastúpite?

Jaj, že či nie som len taký šašo na kampaň? Určite nie. U mňa to nie je rýchlovykvasený proces. Ja som oslovila Demokratov, nie oni mňa. Ak budem zvolená, do parlamentu s plnou vážnosťou nastúpim.

Poznáme vás zo sprevádzania turistov po Nepále, po Himalájach, z ciest po Saudskej Arábii, z koncertných pódií a festivalov. Po voľbách si teda sadnete do Národnej rady a budete tráviť týždne na parlamentných schôdzach?

To veľmi predbiehame, uvidíme, ako to dopadne. Myslím si ale, že úplne v pohode. Už nežijem takým rozlietaným spôsobom života ako kedysi, hoci to tak môže pôsobiť, lebo najviac publikujem fotky a príspevky z ciest. Promujem tým totiž destinácie našej cestovky.

Keďže som rozvedená, mám to ale tak, že môj syn týždeň v mesiaci trávi s otcom. Za ten týždeň ja obehnem planétu, postnem fotky na sociálne siete a potom som tri týždne normálna mamina, ktorá chodí každý deň do práce, dá dieťa do školy a žije usadene. Zmenilo sa to nástupom syna do školy. Už som si zvykla na to, že tu mám svoj base camp (základný tábor, pozn. red.).

Skladať hudbu a hrať na koncertoch budete kedy?

Vždy sa sústredím na vec, ktorá je pre mňa v danom období primárna. Keď robím hudbu, nakrúcam film, píšem, cestujem, tak v danom čase do konkrétnej veci lejem všetok čas a energiu. Ostatné aktivity sú stopnuté. Čiže teraz v kampani a po prípadnom nástupe do parlamentu sa politika stane prioritou a to ostatné bude na čakacom zozname, resp. to budem riešiť vo voľnom čase.

V cestovke sme teraz štyria ľudia, máme sprievodcov po celom svete. Ak budem v parlamente, už vo firme ani nebudem môcť pôsobiť aktívne a zrejme ani sprevádzať.

Budú vás ešte ako političku volať na festivaly?

Ani teraz ma už nevolali na rôzne akcie v mestách, od kedy sa venujem politickému aktivizmu a spustili sme iniciatívu Dokončime to! Na Pohode ešte budem v literárnom stane. Ale uvidíme, možno po tejto tlačovke dostanem telefonáty: "Niečo nám do toho prišlo".

Čo vám na vstup do politiky povedali doma?

Mama sa o mňa bojí. Hovorí, ty si strašne čistá, čestná, aby ti neublížili.

Ste známa svojou prostorekosťou. O Rómoch, v dobrom slova zmysle hovoríte, že sa rada stretávate so spodinou, politikom odkazujete, nech si egá strčia do prdele. Hodíte sa do politiky?

Myslím, že áno. Aj expresívni ľudia a umelci patria do politiky, môžu jej dodať dušu a istú zrozumiteľnosť. Pokiaľ sú v strane fundovaní ľudia, jeden článok môže byť aj takýto. Samozrejme, nesmie to byť len o tom. Úprimnosť a prostorekosť môže priblížiť agendu a priority strany ľudskou rečou a to nemôže byť na škodu.

Budete si dávať väčší pozor na vyjadrovanie ako politička?

Ani pred mamou nenadávam, že by som povedala "p" alebo "k". Keď idem na rozhovor do Telerána, nech som akokoľvek ochrápaná, presne viem, kde je červená čiara a že by Rada pre vysielanie zakročila. Viem sa ovládať a vcítiť sa do roly, ktorú práve mám, takže som s tým v pohode. Mám dostatočne vybavenú slovnú zásobu, aby som sa vyhla pojmom, ktorým sa vyhnúť chcem.

Ako vám napadlo, že vstúpite do politiky?

Bolo to dávno. Poznáte to, keď máte také záblesky ako fotky, čo by sa mohlo v budúcnosti stať? A v nich som videla, že v nejakej fáze môjho života aj toto bude jej obsahom. Posledné dva roky je to intenzívnejšie, od kedy som sa angažovala v iniciatíve Dokončime to! a premýšľala som: Kurnik, keby som mala správne nástroje, mohla by som možno urobiť viac. Uvedomila som si, že je dôležité hovoriť a kričať, keď treba, reagovať na to, čo sa deje.