Stoltenberg ocenil Slovensko za aktivity v rámci NATO aj za pomoc Ukrajine

Generálny tajomník NATO rokoval v Bratislave.

BRATISLAVA. Slovensko sa môže spoľahnúť na NATO, jej sily pomáhajú chrániť náš vzdušný priestor a takisto aj odrádzajú akékoľvek iné sily, aby vstúpili na územie Slovenska.

Vyhlásil to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom vlády SR Ľudovítom Ódorom.

NATO bráni demokraciu

Stoltenberg pricestoval na Slovensko na samit Bukureštskej deviatky (B9), ktorý sa v utorok odohrával na Bratislavskom hrade.

Stoltenberg zdôraznil, že NATO sa spolieha aj na Slovensko. Víta záväzok Slovenska mať investície do obrany na úrovni dvoch percent HDP.

"Pretože lepšia infraštruktúra a lepšia výzbroj je takisto aj odrádzajúcim faktorom pre Rusko. Dodal, že NATO nie je súčasťou vojny na Ukrajine, no "v každom prípade pomáhame Ukrajine, aby sa bránila, to je súčasťou našej charty".

Pripomenul tiež, že NATO chráni vyše 30 demokracií v Európe a Severnej Amerike. "NATO je obranná aliancia. Nie sme tu na to, aby sme provokovali konflikty, ale naopak, aby sme zabránili vojne a aby sme chránili mier," dodal šéf Severoatlantickej aliancie.

Putin nesmie vyhrať

Stoltenberg sa poďakoval Slovensku za poskytnutie dôležitej humanitárnej a vojenskej podpory.

"Musíme Ukrajine pomáhať tak, aby vydržala ako suverénna krajina v Európe, pretože ak by prezident Putin vyhral, posolstvo pre neho alebo iné autoritatívne režimy by bolo také, že môžu používať silu na dosahovanie svojich cieľov a tým pádom aj narušovať hranice okolitých krajín. Svet by sa stal nebezpečnejším," zdôraznil.

Ódor žiada bezpečnú východnú hranicu

Ódor ubezpečil šéfa NATO, že vláda odborníkov nemieni meniť kurz v európskej ani severoatlantickej orientácii Slovenska.

"Plníme naše záväzky z hľadiska postupnej modernizácie obrany, ale aj z hľadiska našich finančných záväzkov. Vítame aj posilnenie vojenskej prítomnosti našich spojencov u nás," povedal s tým, že v súčasnosti je u nás vyše 1 300 zahraničných vojakov najmä z Českej republiky, Holandska, Nemecka Talianska aj USA.

Premiér zdôraznil potrebu, aby bola východná hranica NATO adekvátne zabezpečená. So Stoltenbergom sa rozprávali aj o podpore brániacej sa Ukrajiny a o tom, do akej miery dokáže NATO spoločnými silami prispieť k tomu, aby nastal trvalý mier na Ukrajine.