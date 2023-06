Čo s agresívnym pacientom? Štát sa tvári, že problém nie je, zdravotníci nesmú dvíhať obočie

Ak nemocnice majú SBS, väčšinou chránia budovy, nie ľudí.

BRATISLAVA. Päsť „veľkého potetovaného chlapa“ mal veľmi blízko vlastného líca. Pacient bol lekára pripravený udrieť, keď slúžil na urgentnom príjme.

„Najviac neznášam, keď idú do sestričiek, to je vyslovene trápne,“ hovorí vedúci lekár urgentného príjmu v nemocnici v Galante Jozef Fatrsík o agresívnych pacientoch, ktorých stretáva každý deň.

„Už je to takmer rarita, keď sa za 24 hodín nestretneme s agresívnym vystupovaním pacientov na urgentnom príjme,“ hovorí.

Keď si však pozrel video z košickej nemocnice, na ktorom zdravotník ťahá po zemi za ruku von z budovy sediaceho pacienta, zrejme človeka bez domova, má nekompromisný postoj: „Ak by pracoval podo mnou, zrejme by som ho prepustil. Je to poľutovaniahodné, myslím si, že išlo o skratové konanie z radov pomocných pracovníkov.“

Správanie zdravotníka odsúdili zdravotnícke profesné organizácie, odbory a ospravedlnil sa aj jeho zamestnávateľ, Pasteurova nemocnica v Košiciach.

Incident by sa však vôbec nemusel stať, ak by sa o bezpečnosť pacientov a zdravotníkov nemuseli v nemocniciach starať sanitári, sestry či lekári, ale profesionálna nemocničná ochranka.

V nemocniciach v Nemecku či v Spojených štátoch je bežné, že bezpečnosť zabezpečujú profesionáli, ktorí sú školení znižovať napätie, v krajom prípade primerane fyzicky zasiahnuť. Už aj v Česku napríklad nemocnica v Karvinej zaviedla núdzové tlačidlá pre oddelenia. Po stlačení príde strážna služba, ktorej počty pre útoky pacientov a ich sprievodu zvýšili.

Na Slovensku sú nemocnice odkázané predovšetkým na mestskú a štátnu políciu.

„Argument, že treba zavolať políciu, je nedostatočný. Príchod hliadky niekedy trvá aj hodinu, zatiaľ čo ja nemôžem liečiť zástup čakajúcich ďalších pacientov,“ tvrdí šéf lekárskych odborov Peter Visolajský, ktorý zažil, ako pacient päsťou udrel sestričku do brucha.

Nemocnice si môžu najať strážnu službu, ale „ide nadnesene o 43. problém v poradí a nemá prioritu“, hovorí Visolajský s tým, že najímanie bezpečnostných služieb je pre nemocnice len ďalším výdavkom.

SBS proti násilníkom nepomôže

Zdravotníci sú často vystavení vulgarizmom, vyhrážkam aj fyzickým útokom pacientov. Hoci to nedokážu podložiť štatistikou, mnohým sa nezávisle od seba javí, že incidentov je čoraz viac, najmä na urgentoch.