Sklenár bude na summite NATO rokovať aj o rotovaní systémov protivzdušnej obrany

Prioritou rezortu obrany je čo najrýchlejšie obstaranie vlastného systému pre Slovensko.

BRATISLAVA. Systém rotovania systémov protivzdušnej obrany v rámci NATO by mohol posilniť ochranu Slovenska. Minister obrany Martin Sklenár to uviedol v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Aliancie vo Vilniuse, kde by sa o téme malo rokovať.

"Je to dobrý a dlhodobo udržateľný systém. Ochrana vzdušného priestoru v NATO funguje tak, že prostriedky, ktoré majú krajiny k dispozícii, sa snažia spoločne používať, tak aby zabezpečovali čo najlepšiu ochranu vzdušného priestoru všetkých krajín. Spoločný postup krajín nám pomôže zdvihnúť úroveň aj našej ochrany," uviedol minister.

Zároveň potvrdil, že prioritou rezortu je čo najrýchlejšie obstaranie vlastného systému pre Slovensko. Zámerom je, aby sa do septembra pristúpilo už k rozhodovaniu o konkrétnom obstarávaní.

Ako vysvetlil Sklenár, do dodania nového systému by jeho funkciu systém integrovanej vzdušnej ochrany NATO nahradil a neskôr posilňoval.

Rezort pokračuje aj v rokovaniach o obstaraní podzvukových lietadiel. Ako načrtol minister, zaoberajú sa viacerými možnosťami, keďže niektoré lietadlá sú vhodnejšie na výcvik, iné na plnenie vojenských úloh.