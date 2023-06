Hroncová očakáva schválenie zmeny financovania RTVS

Ministerka kultúry má informácie o pozmeňujúcom návrhu, ktorý by dotáciu RTVS navýšil.

BRATISLAVA. Ministerka kultúry Silvia Hroncová sa neobáva, že by v parlamente neprešla novela financovania RTVS.

Očakáva skôr zvýšenie podielu z hrubého domáceho produktu (HDP), ktorý má RTVS v novom modeli financovania dostať zo štátneho rozpočtu, uviedla po stredajšom rokovaní vlády.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Návrh novely zákona o RTVS prešiel do druhého čítania s podporou viac ako 76 hlasov, takže pevne verím, že bude mať podporu aj v druhom čítaní," uviedla.

Za dôležitú považuje otázku, aký podiel HDP sa v prospech RTVS napokon schváli. "Mám informácie, že v pléne príde k pozmeňujúcemu návrhu, ktorým by sa mal návrh 0,15 percenta zvýšiť na 0,17 percenta HDP. To si myslím, že by pomohlo stabilizovať RTVS i realizovať niektoré rozvojové projekty," dodala.

Návrh novely zákona, upravujúcej financovanie, posunuli poslanci Národnej rady SR do druhého čítania 9. mája. Predložený návrh ráta s výškou príjmu pre RTVS v roku 2024 na úrovni 0,15 percenta HDP, čo by malo byť 155 až 160 miliónov eur.

Prvotný návrh z dielne ministerstva kultúry hovoril o financovaní na úrovni 0,17 percenta HDP, zmena na 0,15 percenta, ktorú schválila vláda, mala byť výsledkom kompromisu po diskusiách s rezortom financií i zástupcami RTVS ako minimálne akceptovateľná hranica.

Zmena financovania súvisí s legislatívnou zmenou, ktorá zrušila ku koncu júna tzv. koncesionárske poplatky.

Procesom prechodu k novému modelu financovania sa zaoberala aj Rada RTVS na svojom júnovom rokovaní, členovia rady i zástupcovia manažmentu telerozhlasu vyslovili otázky, či prijímanie legislatívnej zmeny na poslednú chvíľu, v spojení s procesom nadobudnutia účinnosti zákona, neprinesie problém vo financovaní.