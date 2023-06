Dieťaťu vychádzajú roky zle, na zápis do škôlky sme nešli v máji. Nie každý má nárok na príspevok

Rodičom detí, ktoré nevezmú do spádovej škôlky, predĺžia takzvaný rodičák.

BRATISLAVA. Až 220 žiadostí o prijatie dieťaťa do škôlky dostali v máji v materskej škole na Velehradskej ulici v bratislavskom Ružinove. Prijať však môžu len 54 detí, vraví riaditeľka Oľga Ličková.

Vo vyše dvoch stovkách žiadostí sú aj duplicitné – rodičia žiadali o prijatie do viacerých materských škôl, lebo sa obávajú, že ich v niektorých pre nedostatočnú kapacitu odmietnu.

Je však medzi nimi aj zopár rodičov, ktorí sa po podaní žiadosti v škôlke zmienili, že by im neprekážalo, ak by ich dieťa neprijali. Podľa zmeny zákona totiž rodičia detí od troch do piatich rokov, ktoré spádová škôlka odmietne, budú môcť dlhšie poberať rodičovský príspevok. Musia však mať rozhodnutie zo škôlky. Bežne sa príspevok vypláca do troch rokov dieťaťa.

Nejde pritom o zanedbateľnú sumu. Od septembra sa príspevok zvyšuje zo 412 na 470 eur mesačne (ak mal rodič nárok na materskú dávku). Rodičia, ktorí predtým nepracovali, budú dostávať 345 eur. Peniaze môžu rodičia použiť napríklad na zaplatenie súkromnej škôlky.

„Bolo tu niekoľko rodičov, ktorí nám povedali, že im neprekáža, ak ich deti neprijmeme, že im ide o rodičovský príspevok,“ vraví riaditeľka Ličková. „Sú to len také ústne informácie, ktoré nemáme ako pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa zohľadniť,“ dodáva.

Podobné skúsenosti Denníku SME opísali aj ďalšie škôlky v Bratislave. Veľká väčšina rodičov však podľa nich deti umiestniť chce.

V bratislavskej Petržalke však zvyknú rodičovi, ktorý dieťa prihlásil do spádovej materskej školy podľa trvalého bydliska a odmietli ho, ponúknuť náhradné miesto v inej petržalskej škôlke. Rodičovi sa ozve jej riaditeľka, hoci do nej nemusel podať prihlášku.

Čo ak rodič ponuku odmietne? Bude mať aj potom nárok na príspevok? V akých konkrétnych prípadoch rodič o príspevok príde? Denník SME vysvetľuje vybrané situácie, v ktorých sa rodič môže ocitnúť.

Dieťa do spádovej škôlky nevzali, ale miesto nám ponúkli inde

Podmienkou na dlhšie vyplácanie rodičovského je, že dieťa neprijmú do spádovej materskej školy, hoci v danom roku do 31. augusta dovŕši vek tri roky.