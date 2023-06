Vetrák z OĽaNO: Matovič si užil svoje, chápal by som, keby povedal, že už nevládze a nejde ďalej

Hovorí aj o tom, koľko percent by mohlo mať OĽaNO.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Oliver Kostanjevec.

„Bol by som rád, keby sa ospravedlnili tí, ktorí hovorili, že to je konšpirácia, pretože to konšpirácia nebola,“ hovorí poslanec MILAN VETRÁK (OĽaNO) o svojom výroku, že Bratislava mala dostať 50 miliónov eur.

V parlamente sa májová schôdza nečakane skončila skôr. OĽaNO sa ešte pokúsilo otvoriť mimoriadnu schôdzu s niektorými bodmi, no nenašlo na to podporu väčšiny. Na júnovej schôdzi je ešte veľa zákonov, medzi nimi napríklad aj Trestný zákon.

Milan Vetrák je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, predsedom Ústavnoprávneho výboru NR SR a členom predsedníctva OĽaNO,

do politiky vstúpil v roku 2014, keď bol zvolený za komunálneho poslanca v Bratislavskej - Petržalke, bol aj poslancom v meste Bratislava,

vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorandské štúdium ukončil na Právnickej fakulte v Trnave.

Začnime programovým vyhlásením vlády premiéra Ľudovíta Ódora. V OĽaNO ste si kládli dve podmienky. Že sa nezruší 200 eur na dieťa a že sa presadí v skrátenom legislatívnom konaní 500 eur každému, kto pôjde voliť. Ako by to táto vláda mohla presadiť? Je to úradnícka vláda, ktorá nemá žiadnych poslancov.

Pokiaľ ide o podporu rodín s deťmi 200 eurami, keď vláda ponechá súčasný stav a v rozpočte znovu vyčlení finančné prostriedky, ako sú na tento rok vyčlenené, nič viac robiť nemusí.

Skôr narážam na 500 eur.

Nemyslím si, že jediné riešenie je skrátené legislatívne konanie, pretože návrh, ktorý sa týka odmeny za účasť vo voľbách vo výške 500 eur, je momentálne stále potenciálne na hlasovaní na začiatku júnovej schôdze. Náš poslanecký klub sa pokúsi zákony, ktoré prejdú do druhého čítania na konci júna, odhlasovať aj v druhom čítaní.

Keď to neprejde vám v pléne, prečo by to malo prejsť, keby predložila to isté vláda Ľudovíta Ódora, ak by na to pristúpila?

Vládnutie je vždy aj o vzťahoch, ktoré si vláda spraví s poslancami. Môže dokázať presvedčiť časť poslancov, ak chce mať podporu a nechce mať obmedzené právomoci z časti politického spektra, ktorá sa možno k tomu nestavia až tak diametrálne odlišne ako my.

Teraz sa navodila atmosféra, že OĽaNO je jediné, ktoré chce odmenu za účasť vo voľbách. Stačí si pozrieť koaličnú zmluvu, ktorú kedysi podpisovali Andrej Kiska, Richard Sulík (SaS), Veronika Remišová (Za ľudí) a Igor Matovič (OĽaNO), kde bola odmena za účasť vo voľbách.

Protestovali ste proti tomu, že sa prerušila májová schôdza. Je zaujímavé, že Igor Matovič mal už v nedeľu ohlásené pondelkové mítingy o 16:00 a o 19:00 v Prešove a v Poprade. Bolo len divadlo, že ste zvolávali mimoriadnu schôdzu?

Nerozumiem, prečo by to malo byť divadlo. Mítingy sú plánované dva až tri týždne dopredu. Nevedeli sme, že skutočne dôjde k ukončeniu schôdze, pretože nikto nám ani tesne pred hlasovaním nepovedal, že taký návrh chce predkladať.

Na grémiu sa veci dohodli úplne inak. Na grémiu bolo dohodnuté, že ideme dorokovať všetky body programu, až sa kontinuálne prehupneme do júnovej schôdze. Dokonca Peter Pčolinský (Sme rodina) to verejne hovoril v pléne.

To, že SaS spravila takýto z môjho pohľadu prekvapivý krok...

Prekvapivý, ale odhlasovala to väčšina, aj Sme rodina.

Sme rodina sa za to potom ospravedlnila, však sme ich za to aj kritizovali. Nakoniec si vstúpili do svedomia a povedali, že to bola chyba. Na zázname z pléna bolo vidno, že bývalý minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) ukazoval svojim poslancom, aby sa zdržali pri ukončení schôdze a predseda poslaneckého klubu Pčolinský spredu ukazoval, že ukončiť schôdzu.

Zjavne niektoré kluby neboli na tú situáciu vôbec pripravené a poslanci asi hlasovali hlavne podľa toho, kto chcel ísť na dovolenku. Kto mal veci prerokované, nezaujímali ho veci ostatných kolegov a podľa mňa to je nefér a nesolidárne. Každý poslanec má právo, aby bol jeho bod prerokovaný a aby sa o ňom aj hlasovalo.

Je to férová hra pre všetkých. Hra v pravom slova zmysle, pomoc ľuďom. Je jedno, či je to jeden alebo druhý zákon. Ak sa niekto chce vyjadriť, že s ním nesúhlasí, tak ho odhlasuje a potom ide na dovolenku, ale nie, že to utne a ide na dovolenku skôr, to sa nerobí.

Všetci odborníci, samosprávy, mimovládne organizácie aj podnikatelia majú vzácnu zhodu, že toto bola vláda chaosu a že teraz parlament prijíma zásadné zmeny najmä poslaneckými, niekedy aj nekvalitnými návrhmi, narýchlo zbúchanými pozmeňovacími návrhmi, ktoré menia znenia aj pôvodne predložených poslaneckých návrhov. Opravujete zákony, napríklad dôchodkový ste najprv prijali zle, potom sa opravoval. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňovala, že je to zle napísané, aj pozmeňováky. Nie je toto hlavný dôvod, prečo by parlament už nemal rokovať?

Tvrdenie, že v parlamente je chaos, je účelové a je to klamstvo. Ten, kto rozumie legislatívnym procesom, v tom nemôže vidieť chaos. To hovoria ľudia, ktorí to účelovo používajú.

Začal s tým Robert Fico (Smer) a opozícia a niektorí ako SaS sa k tomu radi pridávajú. Pritom SaS takisto presadzuje veci, ktoré by niekto mohol vnímať ako nekvalitné.

Nehovorím len o SaS, aj o ďalších. So zákonmi, ktoré ste spomínali, OĽaNO nemalo nič spoločné.

Tvrdíte, že bola tajná dohoda, že Bratislava má dostať 50 miliónov eur. Nepovedali ste, odkiaľ presne máte túto informáciu, nedoložili ste ju a premiér Ódor povedal, že nebude reagovať na vymyslené veci. Vyzerá to, že tu už začína hocikto hovoriť hocičo. Nechcete sa teda ospravedlniť za to, že ste vymysleli takúto konšpiráciu?

Bol by som rád, keby sa ospravedlnili tí, ktorí hovorili, že to je konšpirácia, pretože to konšpirácia nebola.