Ranný brífing: Pozostalým sa Dědečkov trest máli, Kachovka protiofenzívu neovplyvní

Za tragickú nehodu dostal Dušan Dědeček 15 rokov väzenia, vinný je zo všeobecného ohrozenia. Pozostalí obetí nie sú s rozsudkom spokojní. Dědeček by sa na slobodu mohol dostať najskôr o približne 11 rokov.

Zničenie priehrady Nová Kachovka a zaplavenie brehov Dnepra je humanitárnou aj ekologickou katastrofou. Z vojenského hľadiska však zatiaľ nemá veľký vplyv, hoci niektorí ruskí predstavitelia vidia v zničení priehrady výhodu.

Hegerovi Demokrati nabaľujú na seba známe tváre. Z doterajších prieskumov však vyplýva, že majú slabú podporu, a je možné, že sa ako strana bývalého premiéra nedostanú do parlamentu. Aké sú šance Demokratov vo voľbách? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín Historická revue. Prečítate si, ako sa z divokých Arpádovcov stali ochrancovia kresťanstva, ako sa Slovensko nakrátko ocitlo pod poľským žezlom, aj ako Západ sníval o Tibete. SME na celý víkend spolu s magazínom Historická revue stojí len 1,95 eur.

Dědeček sa na slobodu zrejme nedostane skôr ako po sedemdesiatke. Rodiny obetí hovoria, že je to skoro

Dušan Dědeček na súde priznal vinu, dostal 15 rokov väzenia. (zdroj: SITA)

Dušan Dědeček, opitý šofér zo Zochovej ulice v Bratislave, ktorý zabil pri dopravnej nehode päť ľudí, sa postavil pred súd. „Som vinný,“ vyhlásil hneď v úvode procesu. Proces uzavrel súd vďaka Dědečkovmu priznaniu expresne rýchlo, asi za štyri hodiny. Po priznaní viny totiž nebolo nutné vykonávať dokazovanie, ktorého účelom je práve preukázanie viny. Rozhodovalo sa tak už len o výške trestu.

Po Dědečkovom priznaní viny navrhol prokurátor Juraj Chylo súdu, aby mu dal miernejší, pätnásťročný trest. Senát sudcu Pavla Tomíka sa k návrhu priklonil a tento trest napokon prečítal aj vo verdikte. Pridal aj ďalšie obmedzenia. V súčasnosti 60-ročný Dědeček dostal desaťročný zákaz šoférovania a trojročný ochranný dohľad. Znamená to, že po prepustení z väzenia sa bude musieť pravidelne hlásiť.

Dědeček sa ešte na súde vzdal práva na odvolanie, čo naznačuje pravdepodobnosť, že verdikt nadobudne právoplatnosť. Nespokojní s verdiktom sú najmä poškodení a ich právni zástupcovia.

Trest si má Dědeček odpykať vo väzení s minimálnym stupňom stráženia. Okrem voľnejšieho dohľadu to prináša napríklad aj možnosť tráviť vybrané víkendy doma s rodinou.

Účel trestu je splnený: Dá sa očakávať, že sa ľudstvo sledujúce vývoj kauzy ťažko rozhorčí nad výškou trestu. Oveľa vhodnejšie by však bolo vôbec to neposudzovať a nehádzať do vzduchu rôzne číslice a už vôbec nie slučky na Zochovej. Ak sa niekto rozčuľuje nad tým, prečo „len“ pätnásť rokov, nech sa trikrát nadýchne, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Demokratov posilní Mihál: Po herečke a speváčke Dorote Nvotovej dnes strana Demokrati ohlási príchod bývalého ministra práce Jozefa Mihála. Bývalý člen SaS s prezývkou Tirák k úniku tejto informácie ešte pred oficiálnou tlačovou konferenciou prispel sám.

Po herečke a speváčke Dorote Nvotovej dnes strana Demokrati ohlási príchod bývalého ministra práce Jozefa Mihála. Bývalý člen SaS s prezývkou Tirák k úniku tejto informácie ešte pred oficiálnou tlačovou konferenciou prispel sám. Most-Híd posilní Bugár: Béla Bugár opätovne vstupuje do strany Most-Híd, ktorá sa obnovila v máji po rozpade jej platformy v Aliancii. Strane chce pomôcť svojimi skúsenosťami aj v regiónoch. Nemá však namierené do vedenia strany a kandidovať vo voľbách nebude.

Béla Bugár opätovne vstupuje do strany Most-Híd, ktorá sa obnovila v máji po rozpade jej platformy v Aliancii. Strane chce pomôcť svojimi skúsenosťami aj v regiónoch. Nemá však namierené do vedenia strany a kandidovať vo voľbách nebude. Trest pre Slotu: Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry navrhuje uznať bývalého šéfa SNS a exprimátora Žiliny Jána Slotu vinným a uložiť mu po päť rokov za každý z dvoch žalovaných skutkov. Celkovo by si mal odsedieť desať rokov vo väzení s minimálnym stupňom stráženia. Rozsudok vyhlási súd dnes o 13.30 h.

Míny vybuchujú vo vode, delá sa potopili. Ako záplavy posunú front na juhu Ukrajiny

Ruské jednotky strážia vchod do Kachovskej vodnej elektrárne. (zdroj: SITA/AP)

Ešte v pondelok hovorili viacerí ruskí vojenskí blogeri o znepokojujúcej situácii pri Chersone na juhu Ukrajiny. Ukrajinské jednotky podľa nich obsadili viaceré ostrovy pri meste, zvýšila sa aj aktivita člnov v delte Dnepra.

O deň neskôr aj ostrovy obsadené ukrajinskou armádou zaliala voda zo zničenej Kachovskej priehrady. Viacerí experti aj Kyjev vinia z útoku Rusko, ktoré priehradu malo pod kontrolou, navyše priehradný múr mohla zničiť len explózia zvnútra.

Niektorí ruskí predstavitelia dnes vidia v zničení priehrady výhodu. „Ukrajinci nemôžu prejsť, ani keby chceli. Z vojenského hľadiska je táto situácia takticky v prospech ruskej armády,“ vraví šéf ruskej okupačnej správy Chersonskej oblasti Vladimir Saldo.

Michael Kofman z amerického Centra pre námorné analýzy však tvrdí, že zaplavenie oblasti zásadný vplyv na ukrajinskú protiofenzívu mať nebude. Humanitárna katastrofa aj zaplavenie ostrovov pritom v čase, keď viaceré médiá hovoria o začatí ukrajinskej protiofenzívy, menia aj situáciu na fronte.

Ako prebieha evakuácia: Záchranári prevážali ľudí na člnoch, pltiach a obojživelných vozidlách. Rodiny vyložili na dláždenú rampu, kde si odložili balíky zachráneného oblečenia a vzácností, ktoré si chceli z domov odniesť. Rozrušení obyvatelia Chersonu ešte nevedia, kde ich ubytujú, nechcú opustiť svoje domovy.

Záchranári prevážali ľudí na člnoch, pltiach a obojživelných vozidlách. Rodiny vyložili na dláždenú rampu, kde si odložili balíky zachráneného oblečenia a vzácností, ktoré si chceli z domov odniesť. Rozrušení obyvatelia Chersonu ešte nevedia, kde ich ubytujú, nechcú opustiť svoje domovy. Zábery priehrady vyvracajú tvrdenia Rusov: Exkluzívne zábery zničenej Kachovskej priehrady a okolitých dedín na juhu Ukrajiny nasnímané pomocou dronu ukázali spadnutú stavbu v rozvodnenej rieke Dneper, stovky zaplavených budov vrátane kostola, no žiadne dôkazy o útoku zhora, ako tvrdí Rusko.

Exkluzívne zábery zničenej Kachovskej priehrady a okolitých dedín na juhu Ukrajiny nasnímané pomocou dronu ukázali spadnutú stavbu v rozvodnenej rieke Dneper, stovky zaplavených budov vrátane kostola, no žiadne dôkazy o útoku zhora, ako tvrdí Rusko. Pred a po zničení priehrady: Voda zatopila asi 600 kilometrov štvorcových Chersonskej oblasti, z toho 68 percent je na Ruskom okupovanom ľavom brehu rieky Dneper. Priemerná hladina rieky dosahuje teraz 5,61 metra. Pozrite si porovnanie satelitných záberov pred a po zničení Kachovskej priehrady.

Voda zatopila asi 600 kilometrov štvorcových Chersonskej oblasti, z toho 68 percent je na Ruskom okupovanom ľavom brehu rieky Dneper. Priemerná hladina rieky dosahuje teraz 5,61 metra. Pozrite si porovnanie satelitných záberov pred a po zničení Kachovskej priehrady. Chladenie jadrovej elektrárne: Voda z Kachovky sa už nedá používať na chladenie reaktorov Záporožskej jadrovej elektrárne. Šéf spoločnosti Ukrhidroenergo Ihor Syrota povedal, že hladina vody klesla pod kritickú úroveň 12,7 metra a už nemôže zásobovať chladiace nádrže na elektrárni.

V krátkosti z Ukrajiny:

Už aj Putin hovorí o vojne: Už vyše 15 mesiacov vedie Rusko na Ukrajine vojnu, ktorú Kremeľ odmietal nazvať vojnou. Postupne sa to ale mení. Ruský prezident Vladimir Putin totiž používa slovo „vojna“ čoraz častejšie. Nazývať konflikt vojnou bolo ruským médiám zakázané hneď po invázii sériou zákonov.

Už vyše 15 mesiacov vedie Rusko na Ukrajine vojnu, ktorú Kremeľ odmietal nazvať vojnou. Postupne sa to ale mení. Ruský prezident Vladimir Putin totiž používa slovo „vojna“ čoraz častejšie. Nazývať konflikt vojnou bolo ruským médiám zakázané hneď po invázii sériou zákonov. Možný smer protiofenzívy: Ruská armáda sa nachádza v aktívnej defenzíve pri meste Orichiv zhruba 60 kilometrov juhozápadne od Záporožia, oznámila námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová, čím naznačila možný smer ukrajinskej protiofenzívy.

Ruská armáda sa nachádza v aktívnej defenzíve pri meste Orichiv zhruba 60 kilometrov juhozápadne od Záporožia, oznámila námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová, čím naznačila možný smer ukrajinskej protiofenzívy. Iniciatívu preberá Ukrajina: Vo väčšine bojov na frontovej línii preberá iniciatívu ukrajinská armáda, aj keď ruské sily majú rozkaz útočiť, tvrdí britský rezort obrany, ktorý informoval aj o neúspešnom pokuse čečenských jednotiek o dobytie jednej obce pri Donecku.

Vo väčšine bojov na frontovej línii preberá iniciatívu ukrajinská armáda, aj keď ruské sily majú rozkaz útočiť, tvrdí britský rezort obrany, ktorý informoval aj o neúspešnom pokuse čečenských jednotiek o dobytie jednej obce pri Donecku. Samostatné akcie krajín NATO: Bývalý generálny tajomník NATO Anders Fogh Rasmussen nevylučuje možnosť, že v prípade, ak sa NATO na svojom júlovom summite nezhodne „na jasnej ceste vpred“, čo sa týka perspektívy členstva Ukrajiny v Aliancii, je možné, že „niektoré štáty budú konať na vlastnú päsť“ a samostatne vyšlú na Ukrajinu svoje pozemné sily.

Zo zahraničných webov:

Vypli pece, prepustili ľudí. Hlinikáreň aj tak dosiahla najlepšie zisky v histórii

Hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hronom. (zdroj: TASR)

V hlinikárni Slovalco v Žiari nad Hronom sa vlani dlhé mesiace hovorilo o prepúšťaní a ukončení výroby. Dôvodom boli vysoké ceny elektriny a - slovami manažérov firmy - nezáujem vlády pomôcť jej. Fabrika najprv koncom roka 2021 utlmila výrobu na 80 percent a od februára 2022 na 60 percent kapacity. Začiatkom tohto roka v Slovalcu zhasli všetkých 226 pecí.

Napriek tomu, kým v roku 2021 dosiahlo Slovalco zisk po zdanení niečo cez 17,3 milióna eur, vlani to bolo takmer 204 miliónov eur, čo je viac než 11-násobne viac. Slovalco to zdôvodňuje tým, že výroba hliníka je energeticky náročný biznis a zastavením výroby ušetrilo na nákladoch. Veľmi dôležité však boli aj ďalšie dva faktory.

Firma zarobila na tom, že výhodne predala elektrinu, ktorú v minulosti nakúpila pre výrobu na rok 2022, no napokon ju nepotrebovala. Do konca roka 2021 odoberalo Slovalco elektrinu od Slovenských elektrární za 40 až 50 eur za megawatthodinu. Vďaka vysokým cenám hliníka a dobrým odberateľským zmluvám tak predvlani dosiahlo vyše 17-miliónový zisk.

Okrem predaja elektriny Slovalco zarobilo aj na hliníku. Vlani fabrika vyrobila takmer 72-tisíc ton primárneho hliníka, čo síce bolo o polovicu menej než rok predtým, ale väčšina produkcie spadala do prvej polovice roka 2022, keď bola cena hliníka na burze najvyššia.

V krátkosti z ekonomiky:

V Bratislave kreslili mrakodrap Origami: Mal to byť projekt, o ktorom by sa veľa hovorilo. Finančná skupina Arca Capital kreslila ďalší mrakodrap s bytmi a kanceláriami. Vyrásť mal v Bratislave na Bajkalskej ulici. Developerská dcéra Arcy však skončila v konkurze, ktorý vyplavil na povrch podrobnosti pripravovaného projektu.

Mal to byť projekt, o ktorom by sa veľa hovorilo. Finančná skupina Arca Capital kreslila ďalší mrakodrap s bytmi a kanceláriami. Vyrásť mal v Bratislave na Bajkalskej ulici. Developerská dcéra Arcy však skončila v konkurze, ktorý vyplavil na povrch podrobnosti pripravovaného projektu. Akcie, ktoré prežijú akýkoľvek pád: Z krátkodobého hľadiska môžu byť akcie rastových firiem skvelou príležitosťou, ako možno zarobiť. Z dlhodobého hľadiska ide skôr o hazard, založený na „slepej viere“, že startupy prinesú niečo revolučné, čo prežije. Neexistujú akcie firiem, pri ktorých takýto adrenalín nehrozí?

Z krátkodobého hľadiska môžu byť akcie rastových firiem skvelou príležitosťou, ako možno zarobiť. Z dlhodobého hľadiska ide skôr o hazard, založený na „slepej viere“, že startupy prinesú niečo revolučné, čo prežije. Neexistujú akcie firiem, pri ktorých takýto adrenalín nehrozí? Ako riešiť problémy pri prenájme: Máte voľnú nehnuteľnosť a predstavu o stovkách eur, ktoré vďaka jej prenajatiu získate každý mesiac? Aby sa tento sen naplnil, mali by ste byť pozorní pri výbere podnájomníkov. Zároveň by ste si mali rozmyslieť, akú nájomnú zmluvu s nimi podpíšete.

Naposledy opúšťal Barcelonu v slzách. Messi sa obával, že ho klub opäť raní

Sen fanúšikov Barcelony o návrate Lionela Messiho sa rozplynul. (zdroj: SITA/AP)

Deň, ktorý sa zapíše do histórie Barcelony čiernymi písmenami. Lionel Messi podpíše zmluvu s tímom z americkej MLS - Interom Miami. Je to obrovská rana pre fanúšikov „blaugranas”. Messiho návrat bol ich veľkým snom. Bohužiaľ, nedávno sa rozplynul.

Priaznivci Barcelony majú pocit, že Argentínčan je ich majetkom, zúfalo po ňom túžili. Boli presvedčení, že sa vráti „domov”. Aj pre samotného futbalistu bolo Katalánsko vysnívanou destináciou. Na stole mal niekoľko ponúk. V mysli však pre neho existovala len jedna.

Keď sa ho novinári pýtali na to, či podľa neho katalánsky klub spravil všetko pre to, aby ho získal, Messi odvetil: „Neviem. Je to ich problém,” odpovedal. „Naozaj som po tom túžil, bol som nadšený, že sa budem môcť vrátiť,” prezradil.

Barcelona však Messimu nikdy nepredložila oficiálny návrh. V skratke pre to, že ho klub pre problémy s financiami ani len nemohol predložiť. Tridsaťpäťročný útočník sa tak do Barcelony, kde strávil 21 rokov, nevráti a mal odmietnuť aj lukratívny kontrakt so saudskoarabským tímom Al-Hilal. Zmluva s Miami by mala zahŕňať spoluprácu so značkami ako Adidas či Apple.

Pre film o Ježišovi sa mu vyhrážali smrťou. Teraz chce nakrútiť ďalší, sľúbil ho pápežovi

Martin Scorsese na tohtoročnom festivale v Cannes. (zdroj: SITA/AP)

Režisér Martin Scorsese si z nedávneho festivalu v Cannes odskočil do Vatikánu. Stretol sa aj s pápežom Františkom a urobil nečakané vyhlásenie. Nakrúti vraj film o Ježišovi. Jeden film o Ježišovi už pritom kedysi spravil a mnohých si tým pohneval.

Koncom 80. rokov minulého storočia totiž spracoval knihu Nikosa Kazantzakisa Posledné pokušenie Krista. A titulného hrdinu „poľudštil“ do väčšej miery, než by sa mnohým veriacim páčilo. Nakladá na neho ťaživé bremeno pokušení a pochybností o jeho vyvolenosti. Postavu Ježiša (stvárnil ju Willem Dafoe) pritom gýčovo neglorifikuje, ako to robí väčšina iných filmov na túto tému.

Výsledkom síce bola oscarová nominácia, ale aj protesty proti uvádzaniu filmu či zákaz premietania v niekoľkých krajinách. Scorsesemu sa v tom čase aj vyhrážali smrťou a na verejnosti sa pohyboval s ochrankou. Obvinenia z rúhačstva odmietal, nešlo mu o to, aby bol prvoplánovo provokatívny.

Detaily o chystanom projekte zatiaľ známe nie sú. No vzhľadom na to, že sa dnes 80-ročný Scorsese chystá napísať aj scenár, médiá predpokladajú, že pôjde o veľmi osobný projekt.

V krátkosti z kultúry:

Hviezda z ABBA sa stýkala so stalkerom: Najdôležitejšou udalosťou v živote Gerta van der Graafa bola Eurovízia v roku 1974. Dovtedy neznáma švédska skupina ABBA zvíťazila a jeho zhypnotizovali modré oči blonďavej speváčky. Okamžite sa začal učiť po švédsky a Agnethe posielal listy. Malo to fatálnu dohru.

Najdôležitejšou udalosťou v živote Gerta van der Graafa bola Eurovízia v roku 1974. Dovtedy neznáma švédska skupina ABBA zvíťazila a jeho zhypnotizovali modré oči blonďavej speváčky. Okamžite sa začal učiť po švédsky a Agnethe posielal listy. Malo to fatálnu dohru. Rodina je peklo: V každom z piatich obrazov vidíme jednu veľkú rodinnú udalosť. Všetko by to bolo krásne a veselé, keby sa to netýkalo rodiny. Keď sa totiž na rodinných oslavách stretnú postavy, ktoré poctivo zo života odpozorovala Timrava, nemôže to v žiadnom prípade dopadnúť idylicky. Deti v SND sú vrcholom sezóny.

V každom z piatich obrazov vidíme jednu veľkú rodinnú udalosť. Všetko by to bolo krásne a veselé, keby sa to netýkalo rodiny. Keď sa totiž na rodinných oslavách stretnú postavy, ktoré poctivo zo života odpozorovala Timrava, nemôže to v žiadnom prípade dopadnúť idylicky. Deti v SND sú vrcholom sezóny. Tvrdý pokus o rozlúčku s detstvom: Pubertálny vek dokáže poriadne zamávať samotným tínedžerom aj jeho blízkymi. V človeku sa prebúdza vidina dospelosti, správanie dospelých ho však v mnohom popudzuje a prináša mu dezilúzie. Film Nič môže poslúžiť ako upozornenie rodičom a učiteľom, že ich dospievajúce deti neradno nechávať v ich hľadaní a tápania osamote.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Tomáš Valášek. (zdroj: SME/Miroslav Gupka)

Aká by mala byť odozva Západu na odpálenie vodnej priehrady na Ukrajine? Čo bude po samite NATO v Litve? A prečo Progresívne Slovensko v kampani zatiaľ až také viditeľné nie je? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Tomášom Valáškom, bývalým veľvyslancom pri NATO a poslancom za Progresívne Slovensko.

Podcasty SME

Ľudskosť: Je koučing ozajstná profesia? Prečo tak veľmi láka šarlatánov?

Je koučing ozajstná profesia? Prečo tak veľmi láka šarlatánov? Index: Namiesto krachu nevídané zisky. Môžu za infláciu marže výrobcov?

