Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy sa zrazil kamión s autom

Na viacerých miestach sa tvoria kolóny.

BRATISLAVA. Na diaľnici D2 sa zrazil kamión s autom. Kolóny sa tvoria aj na niektorých miestach v Bratislave a okolí. Zelená vlna RTVS a Stella centrum o tom informujú na webe.

"Na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy na 55. kilometri sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je pravý pruh," priblížila Zelená vlna. Vodiči by preto mali rátať so zdržaním.

Vodiči sa zdržia asi desať minút v Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej smerom na starú seneckú a rovnako smerom na D4. Premávka sa spomaľuje aj v smere Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji - D4.

Kolóny sa tvoria tiež na Račianskej v smere do centa. Na D2 v smere Lozorno - Stupava - Lamač si vodiči počkajú okolo 15 minút. V smere D1 Zlaté Piesky - Prístavný most - Petržalka do desať minút.