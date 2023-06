Prečo cudzinci odišli zo Slovenska? Čo milujú a čo nenávidia

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

10. Čo sa týka výhľadov zhora, Ďumbier nemá konkurenciu

Je to päť hodín horského potešenia: Author's choice: Two highest Low Tatra peaks in one day

9. Skupinka rodičov sa rozhodla zorganizovať prvý dúhový pochod v Bardejove. Na pochode budú tri vlajky, medzi nimi aj slovenská

Nenechajme si ju vziať extrémistami, hovorí organizátor: Rainbow, Bardejov, Slovakia. Pride parade flies three flags for the first time

8. Bratislavu rozospievajú zbory a cudzinci plánujú výlet k vodopádu

Výber podujatí v Bratislave, ktoré vás nebudú stáť ani cent: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

Cesta k Ďumbieru po červenej značke. (zdroj: Jana Liptáková)

7. Pre vietnamskú komunitu je rozhodnutie slovenskej vlády veľkým míľnikom

Na Slovensku žijú Vietnamci vyše 70 rokov: Vietnamese officially recognised as national minority in Slovakia

6. Ako stráviť leto v Bratislave

Už budúci týždeň štartuje kultúrne leto: How to spend summer in Bratislava

5. V Nitre otvoria výstavu o tom, ako sa vyvíjal pohľad na more. A keď tam budete a zároveň ste milovníkmi kníh, nemala by vám ujsť ani Kupecká ulica, ktorá sa zmení na kníhkupeckú

Užite si víkend na Slovensku: Weekend: A trip to the sea...in art

4. Na východe rómska matka zmaturovala vo veku 38 rokov, v Bratislave sa rozhodli vytlačiť autá spred školy

Prečítajte si pozitívne príbehy zo Slovenska: Roma mother completes studies years after forced break

Pohľad na hrad Devín (zdroj: SME - Marko Erd)

3. Dídžejský set na Devíne, balkánsky bašavel, či noc kórejského popu. V nadchádzajúcich dňoch si hudobní nadšenci majú z čoho vyberať

Týždenný výber 10 podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava for foreigners

2. Od 16. do 18. storočia bolo Uhorsko takmer neustále vo vojnách. Kaštieľ neďaleko Bratislavy vznikol vo vtedajších chvíľach pokoja

Prežil aj búrlivé obdobia a dodnes stojí: History Talks: Rising from the flames

1. Prečo cudzinci odišli zo Slovenska? Čo milujú a čo nenávidia

Odísť alebo zostať? To je otázka, ktorú si kladú aj cudzinci na Slovensku: An American left Slovakia. Now she has advice for others moving to this 'very special country'

