Minister školstva Bútora rokoval so školskými odbormi o zmenách vzdelávacej reformy

BRATISLAVA. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Daniel Bútora sa prvýkrát stretol so zástupcami Odborového zväzu školstva (OZ školstva).

Venovali sa petícii zväzu týkajúcej sa kurikulárnej reformy, oblasti školstva v pripravovanom programovom vyhlásení vlády, ale aj inovačnému vzdelávaniu pedagógov v materských školách.

Výhrady voči kurikulárnej reforme

Prerokovali aj vzdelávanie na stredných odborných školách, a tiež vplyv nového programového obdobia na pomáhajúce profesie. Cieľom stretnutia bolo najmä predstavenie sa a započatie spolupráce.

Odborový zväz školstva o tom informuje na svojej webstránke.

Predseda školských odborárov Pavel Ondek ministra informoval o najväčších výhradách voči kurikulárnej reforme.

Podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková tiež požiadala šéfa rezortu o zlepšenie komunikácie so zamestnancami v školstve o najväčšmi diskutovaných témach, ako sú školský vzdelávací program či vzdelávacie oblasti a cykly.

Ministerstvo vypracuje vzorové vzdelávacie programy

Bútora podľa Odborového zväzu školstva naznačil, že v súvislosti s požiadavkami ich petície nastalo niekoľko zmien.

Ministerstvo by malo pre školy vypracovať vzorové školské vzdelávacie programy, ktoré budú môcť využiť. Školy by tiež mohli zotrvať pri doterajšom delení na predmety a vzdelávacie oblasti by boli iba možnosťou voľby. Zachované by podľa odborárov malo byť i hodnotenie po ročníkoch.

Minister tiež odborárov uistil, že stanovisko rezortu k petícii by mali dostať v najbližších dňoch.

Chýbajú zdroje pre asistentov

Odborári uvádzajú, že Bútora zdôraznil prioritnú pozíciu oblasti výchovy a vzdelávania v programovom vyhlásení vlády.

„Bude sa v ňom venovať najmä pokračovaniu kurikulárnej reformy, riešeniu problémov s generačnou chudobou a investičnému dlhu na školskej infraštruktúre. Pripravia tiež návrhy na strednodobé a dlhodobé riešenia pre novú vládu, ktoré sa budú venovať najmä zabezpečeniu dostatočného množstva učiteľov a efektivite siete škôl. Za svoju hlavnú úlohu tiež považuje prípravu bezproblémového začiatku školského roka," píše Odborový zväz školstva.

Šéf školských odborárov tiež poukázal na aktuálne platy zamestnancov v školstva a vyzdvihol potrebu ich zvýšenia vo všetkých slovenských regiónoch.

„Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková upozornila na chýbajúcu výzvu na pokračovanie financovania asistentov učiteľov na špeciálnych školách a tiež opätovne prízvukovala vylúčenie učiteľov materských škôl z možnosti poberať príplatok za profesijný rozvoj pri absolvovaní inovačného vzdelávania," uviedli odborári.

Časté striedanie ministrov nie je prospešné

Podpredseda zväzu Peter Danko tiež poukázal na neaktivitu Rady vlády pre odborné vzdelávanie, zastrešovanú rezortom školstva, ale aj na problémy, ktorým čelia osemročné gymnáziá a na nadmerné úväzky majstrov odborného výcviku.

„Daniel Bútora je v poradí už 24. ministrom školstva od roku 1989 a 4. ministrom školstva v aktuálnom volebnom období. Odborový zväz školstva dlhodobo upozorňuje, že takéto časté striedanie ministrov nie je pre školstvo prospešné, keďže nezaručuje potrebnú kontinuitu a neposkytuje dostatočné časové obdobie na realizáciu zásadnejších zmien," podotýkajú školskí odborári.