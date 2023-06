Zber zdravotníckych dát na Slovensku je dostatočný, problém je s ich využitím, skonštatovala WHO

Slovensku chýba aj centralizácia zberu dát.

BRATISLAVA. Zber zdravotníckych dát a informácií na Slovenskú je dostatočný, ich využitie je však nedostatočné a často chaotické. Skonštatovali to odborníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorí tento týždeň navštívili Slovensko a zamerali sa na hodnotenie informačných systémov vo vzťahu k zdravotníckym dátam a informáciám.

Informovalo o tom ministerstvo zdravotníctva.

"Experti na základe zistení uviedli, že komunikácia medzi jednotlivými organizáciami a inštitúciami v rámci zdieľania dát nie je jednoznačne nastavená, čím sa niekedy zbytočne duplikujú nielen procesy, ale aj výsledky," tlmočil rezort zistenia zástupcov WHO.

Dôsledkom tohto stavu je podľa expertov to, že na krízy akéhokoľvek druhu reaguje štát až dodatočne, pričom musí vytvárať nové postupy a pravidlá. Predbežné závery si v piatok vypočul minister zdravotníctva Michal Palkovič.

"Osobne vnímam ako jeden z najväčších problémov pri manažmente zdravotníckych údajov aj množstvo informačných systémov, ktoré používajú jednotliví poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a ktoré navyše nie sú navzájom kompatibilné. Na tento problém upozornili aj kolegovia z WHO," povedal v tejto súvislosti minister.

Upozornil na to, že Slovensku chýba tiež centralizácia zberu dát, nedostatočne sa rieši ich bezpečnosť a validácia.

Údaje sa tak často síce dostávajú na miesta, kde ich potrebujú, avšak vzhľadom na nedostatočnú koordináciu mechanizmov sa nedostávajú aj k tým ľuďom, ktorí by ich skutočne vedeli adekvátne využiť v rámci nastavenia zdravotníckeho systému.

Sumár expertov bude rozpracovaný do podrobnej hodnotiacej správy, ktorá by mala byť dostupná v priebehu týždňov.

"Verím, že záverečná správa z WHO pomôže slovenským inštitúciám pohnúť sa v tejto oblasti tam, kam treba, a to rýchlejšie, ako by sme to dokázali sami," dodal na záver minister zdravotníctva.