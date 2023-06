Víkendový výber: Pôsobila ako čudáčka, mala divú náturu

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Zhovárala sa viac so zvieratami ako s ľuďmi, bola spätá s prírodou a sama sebe hovorila žartom Baba z lesa. Kto bola, ako žila a čo jej príbeh môže povedať nám všetkým? Aj o tom píše reportérka Soňa Jánošová. Zhovárala sa s fotografkou Lenou Jakubčákovou, ktorá Babu z lesa dve desaťročia navštevovala a fotografovala.

Reportér Daniel Bernát sa zas zhováral s jednou z najpopulárnejších slovenských speváčok Katarínou Knechtovou. Nielen o rokoch v slovenskom šoubiznise, ale aj o tom, ako prežívala slávu ako mladá a nakoľko alebo či vôbec kŕmi svojho démona dnes.

Prinášame vám aj recenziu na novú inscenáciu Činohry SND Deti, ktorá patrí k vrcholom sezóny s výbornými príbehmi aj hereckými výkonmi. A prečítajte si aj dva texty o nových dokumentárnych filmoch, ktoré možno nájsť na streamovacích platformách. Jeden je o stalkerovi speváčky zo skupiny ABBA, druhý o dvojičkách, ktoré v detstve zneužívala ich mama. Na záver prinášame aj tipy, kam sa vybrať za kultúrou v nasledujúce dni.

Knechtová: Nie je to také jednoduché, že tu ma máte, milujte ma. Prešla som si všeličím

Katarína Knechtová. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Keď odišla zo skupiny Peha, roky nedokázala počúvať hudbu, lebo v nej vzbudzovala úzkosť. Teraz si však Katarína Knechtová „svoju jazdu užíva“. Vie, čo všetko jej práca obnáša a popri tom neprestáva hľadať.

„Stále mám v sebe nespokojného zvedavca, ktorý ma posúva,“ hovorí a dodáva, že niekedy ju aj samu prekvapuje, čo z nej vychádza. Teraz jej vychádza dvojplatňa Vo svetle žiariacich hviezd, ktorú tvorí výber skladieb z jej sólovej dráhy.

Do hudobného sveta pritom vstupovala veľmi mladá. „Výhodou bolo to, že som nesedela v škole a začala robiť hudbu v období úplnej spontánnosti. Ivan Tásler prežíval pred koncertom stres, mne to bolo jedno. Neprekážala mi kamera, užívala som si to. Bola som bezprostredná, nevnímala som ešte tú zodpovednosť. V Pehe som bola prinútená zvážnieť a zostarnúť. Bolo tam priveľa tlakov, prišla sláva, množstvo koncertov. V tom zložitom veku medzi 17 a 24 rokmi sa to znáša ťažko,“ spomína.

V rozhovore sa dočítate aj, ako sa časom menil jej prístup k hudbe, či to majú ženy v slovenskom šoubiznise ťažšie ako muži, v čom bol pre ňu výnimočný Miro Žbirka, čo to pre ňu znamená „kŕmiť démona“ či ako ohýba pesničky cez koleno.

Z dediny odišla, až keď začali zaplavovať jej dom. Po rokoch samoty z nej bola Baba z lesa

Katarína Kiovská mala prezývku Baba z lesa. (zdroj: Lena Jakubčáková)

Pôsobila ako čudáčka, ktorá sa rozprávala so zvieratami, bola hlboko spätá s pôdou a s prírodou a mala len minimálny kontakt s ľuďmi. Fotografku Lenu Jakubčákovú napriek tomu spájalo s Katarínou Kiovskou pevné puto a vyše dvadsať rokov ju navštevovala a fotografovala.

Baba z lesa si žartom začala hovoriť sama. Neskôr jej na toto meno začala chodiť aj pošta a mnohí možno ani nevedeli, ako sa skutočne volá. Žila osamote, päť kilometrov od dediny Opátka, neďaleko vodnej nádrže Ružín, ktorá zaplavila jej pôvodný domov.

V článku sa dozviete, ako vzniklo nezvyčajné priateľstvo fotografky a samotárky z lesa, prečo sa odmietla vysťahovať zo svojho domu, ako ju preto režim prenasledoval a ako sa vzbúrila úradom, aký život viedla žena v takmer úplnej izolácii a uvidíte fotografie a ukážky z knihy Baba z lesa.

Rodina je peklo, z ktorého sa nedá vymaniť. Deti v SND sú vrcholom sezóny

Nikto by sa nevydržal dívať do zrkadla vlastnej rodiny bez možnosti schuti sa zasmiať. (zdroj: SND)

Inscenácia Deti ukazuje Činohru Slovenského národného divadla v najlepšej možnej forme. Výborná práca s predlohou, poctivá réžia a herecké výkony, na ktoré sa dá dívať opakovane. Zároveň má však aj jedno veľké mínus. Pre každého, kto kedy žil v rodine, je až neznesiteľne zrozumiteľná.

V každom z piatich obrazov vidíme jednu veľkú rodinnú udalosť. Pohreb, svadbu, oslavu sedemdesiatky, Vianoce a Veľkú noc. K divákom preniká vôňa pečeného kurčaťa aj rezňov, krája sa torta a víno aj pálenka tečú prúdom a popri pití a jedení vzniká jedna vtipná situácia za druhou.

Všetko by to bolo krásne a veselé, keby sa to netýkalo rodiny. Keď sa totiž na rodinných oslavách stretnú postavy, ktoré poctivo zo života odpozorovala Timrava, nemôže to v žiadnom prípade dopadnúť idylicky.

Rammstein čelí škandálu so sexuálnym obťažovaním, stretne sa na Slovensku s fanúšičkami?

Rammstein má povesť kontroverznej kapely. (zdroj: Vivien)

Spevák skupiny Rammstein Till Lindemann čelí obvineniam zo sexuálneho obťažovania fanúšičiek. Rammstein sa teraz chystá aj na Slovensko a organizátori koncertu v Trenčíne, ktorý sa uskutoční 14. júna, aktuálny škandál sledujú. Má ísť o jeden z vôbec najväčších koncertov na Slovensku, očakávaná účasť je 40-tisíc ľudí.

Na koncertoch Rammsteinu sa pritom až doteraz vybraní fanúšikovia a fanúšičky mohli dostať do takzvanej zóny row zero priamo pod pódiom a získať aj prístup do backstagu či na after party s kapelou. Práve tam 60-ročný Lindemann údajne sexuálne obťažoval fanúšičky.

V článku sa dočítate, o ktoré zóny sa stará slovenský usporiadateľ a o ktoré manažment kapely, aké budú bezpečnostné opatrenia na trenčianskom koncerte, o čom prehovorili ženy, ktoré mal sexuálne zneužiť alebo napadnúť frontman kapely Rammstein aj aké je stanovisko kapely.

Nikto mi neverí, že ma ľúbila. Hviezda z ABBA sa stýkala so stalkerom, malo to fatálnu dohru

Jeden z najznámejších stalkerov Gert van der Graaf. (zdroj: PRIME VIDEO)

Profil Gerta van der Graafa pôsobí ako profil čudáka. Najdôležitejšou udalosťou v jeho živote bola Eurovízia v roku 1974. Dovtedy neznáma švédska skupina ABBA zvíťazila s pesničkou Waterloo a jeho zhypnotizovali modré oči blonďavej speváčky.

Okamžite sa začal učiť po švédsky a Agnethe posielal listy. Bol vytrvalý. Keď ani po rokoch nedostával odpoveď, rozhodol sa ju vo Švédsku osobne vyhľadať a dokonca si kúpil rozpadnutú chajdu v jej susedstve, ktorá bola zhodou okolností na predaj.

Nikdy to nebol obyčajný fanúšik, ktorý sedí pri rádiu a vystrihuje si články. Stal sa z neho mediálne známy a obávaný stalker.

Po strate pamäti našiel fotku, ktorej nerozumel. Brata sa so strachom spýtal: Mama nás zneužívala?

Bratia Marcus a Alex Lewisovci. Na Netflixe je o nich film Tell Me Who I Am. (zdroj: NETFLIX)

Dnes majú Marcus a Alex vyše päťdesiat rokov. Stále sa na seba rovnako podobajú. Odlíšiť ich možno len vďaka tomu, že jeden trochu zarastá a ten druhý sa holí.

Z dokumentárneho filmu, v ktorom rozprávajú o tom, akú traumu v detstve zažili, musí prejsť hodný kus, kým je jasné, že vnútri sa odlišujú.

Až do dospelosti prežili v podstate identické udalosti. No Alex netušil, aké temné a bolestivé boli. Pretože Marcus ich pred ním zatajil.

Chcete mať dobrý spánok? Posteľ používajte len na spánok a sex, radí odborník

Málo spánku vás vždy dobehne. (zdroj: Adobe Stock)

Nedávno mi môj 32-ročný pacient povedal, že cestou do práce zaspal na červenej. K jeho nevôli ho zastavil policajt, ktorý ho zatkol pre podozrenie, že šoféroval pod vplyvom. Opitý ani zdrogovaný však nebol.

Ukázalo sa, že šoféroval pod silným vplyvom chronickej spánkovej deprivácie. Myslel si, že ju dokáže udržať na uzde stále sa zväčšujúcim množstvom kofeínu. Zahltený vyčerpávajúcim tempom postgraduálneho štúdia a učiteľskými povinnosťami sa rozhodol, že zo svojho spánku uberie hodinu-dve a spoľahne sa na kávu, ktorou sa ráno rýchlo nabije.

Kultúrne tipy

Po minuloročnej pauze sa do Košíc vracia Art Film Fest. (zdroj: FB/Art Film Fest)

Štiavnica volá do znovuotvorenej galérie, Košice na filmový festival. Kam za kultúrou od 9. do 16. júna?

Víkendový recept

Celozrnné banánové muffiny. (zdroj: Fotolia)

Muffiny, cheesecake, i trojminútový bezlepkový koláčik. Vyberte si z receptov z banánového cesta.

Víkendový kvíz

Spravodajský kvíz denníka SME. (zdroj: SME)

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.