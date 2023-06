Viskupič neočakáva ďalšie spájanie strán, obáva sa prepadnutiu hlasov

Smer úrandícku vládu nepodporí.

BRATISLAVA. Poslanec národnej rady Marián Viskupič (SaS) si myslí, že sme pred vyhlásením termínu predčasných parlamentných volieb nevideli veľké spájania politických subjektov a skôr sa spájali malí s malými.

Je však toho názoru, že je dobré, že predseda parlamentu Boris Kollár ponechal stranám čas na spájanie, keďže termín volieb vyhlásil na konci lehoty. Uviedol to v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy.

Viskupič neočakáva ďalšie spájanie strán, má však obavy, že prepadnú hlasy, najmä na pravej strane spektra.

Poslanec Ladislav Kamenický zo strany Smer uviedol, že prirodzeným partnerom pre Smer je strana Hlas.

Myslí si, že by bolo dobré a prospešné pre obe strany, ak by sa ešte pred voľbami dohodli na tom, že budú prípadne tvoriť nejakú kostru budúcej vlády.

Ak by sa Slovenská národná strana (SNS) dostala do parlamentu, Kamenický uviedol, že by pre nich predstavovala potenciálneho koaličného partnera. Smer sa však podľa neho bude usilovať o čo najsilnejší mandát, aby to boli oni, kto si bude vyberať partnerov.

Dodal, že nebudú chcieť, aby v programovom vyhlásení vlády bolo vystúpenie Slovenska z Európskej únie a Severoatlantickej aliancie (NATO).

Podľa Viskupiča úradnícka vláda pojala programové vyhlásenie zmysluplne. Kabinet podľa neho reflektoval krátkodobosť svojho mandátu.

SaS plánuje podporiť programové vyhlásenie vlády Ľudovíta Ódora. Kamenický trvá na tom, že Smer vláde podporu nedá.