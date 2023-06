Ranný brífing: Fico zostal verný Rusku, Pellegrini posiela Smer do učebníc dejepisu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Vedenie Smeru po americkej recepcii navštívilo aj veľvyslanectvo Ruska, ktoré Slovensko považuje za nepriateľa. Väčšina politikov a diplomatov akcie Ruska nenavštevuje zo solidarity k Ukrajine. Deň Ruska tak oslavovali s veľvyslancom Igorom Bratčikovom len Robert Fico, Štefan Harabin či motorkári.

Odísť zo Smeru a založiť stranu Hlas bolo najlepšie politické rozhodnutie v mojom živote, vyhlásil Peter Pellegrini na sneme strany Hlas v Púchove. O Smere hovoril ako o strane minulosti, meno svojho niekdajšieho straníckeho šéfa ani nevyslovil.

Jánovi Slotovi navrhovali desať rokov väzenia, dostal dvojročnú podmienku. Pre Slotu je to po šoférovaní v opitosti a sexuálnom obťažovaní maloletých dievčat ďalšia podmienka v poradí, no za veľké kauzy ako je nástenkový tender či predaj emisií nikdy stíhaný nebol. Prečo a je to zlyhanie systému? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Smer vraj nie je v izolácii. Fico sa to snaží dokázať akciou u ruského veľvyslanca s Harabinom

Robert Fico s ruským veľvyslancom Igorom Bratčikovom. (zdroj: FB/Robert Fico)

Smer sa snaží voličom dokázať, že nie je v Európskej únii a NATO v izolácii a že sa tam neocitne ani Slovensko, ak po voľbách strana Roberta Fica zostaví vládu. Šéf strany sa najskôr vo štvrtok zúčastnil na oslave amerického Dňa nezávislosti na veľvyslanectve Spojených štátov.

O deň neskôr oslavovali Deň Ruska na veľvyslanectve Ruskej federácie. „Žiadna izolácia, ale rešpekt a suverenita na štyri svetové strany,“ tvrdil Fico po stretnutí s ruským veľvyslancom Igorom Bratčikovom.

Na americkej oslave bolo niekoľko stoviek hostí – zástupcov strán, členov úradníckej vlády a veľvyslancov. Na ruské veľvyslanectvo prišli okrem predstaviteľov Smeru len extrémistickí sympatizanti súčasnej ruskej politiky, napríklad bývalý minister za HZDS Štefan Harabin či poslanec Štefan Kuffa.

Väčšina politikov a diplomatov EÚ a NATO ruské akcie nenavštevuje aj zo solidarity s napadnutou Ukrajinou. Fico nezverejnil, o čom na ambasáde hovoril. V statuse o návšteve však ruskú inváziu na Ukrajinu nespomenul. Smeru hrozí, že pre svoju zahraničnú orientáciu nebude mať s kým zostaviť vládu.

Aby ľudia o ňom hovorili: Návšteva na ruskom veľvyslanectve by bola škandálom, keby nešlo „len“ o pokračovanie Ficovej politiky ľahostajnosti k ukrajinskej genocíde. Tú treba so zhnusením brať na vedomie, ale nemusí nás šokovať, keď ju vždy nanovo potvrdí, píše Peter Tkačenko.

Pellegrini nemení stratégiu ani po Ficových výpadoch. Smer je vraj strana minulosti

Peter Pellegrini na sneme strany Hlas. (zdroj: SITA)

Ani štyri mesiace pred voľbami a pri stagnujúcich preferenciách Hlasu Peter Pellegrini napriek výpadom šéfa Smeru Roberta Fica nemení svoju stratégiu. Hoci sa líder Hlasu vo svojom vystúpení na sneme v Púchove pred 900 delegátmi snažil vytvoriť čiaru medzi Smerom a Hlasom a poukázať na rozdiely medzi nimi, nešiel do žiadneho ostrejšieho slovného vymedzovania.

Analytici pritom predpokladali, že Robert Fico svojimi útokmi o tom, ako Hlas chystá podvod na voličoch hrou na sociálnych demokratov, no v skutočnosti chce vládnuť s liberálmi, môže Pellegriniho vyprovokovať k zmene vystupovania.

Lídrovi Hlasu totiž dva a pol roka fungovalo lavírovanie vo vyjadrovaní pri viacerých témach a nezachádzanie do ostrejších vyjadrení na adresu Smeru. Po tom, čo Smer v prieskumoch Hlasu zobral prvenstvo sa čakalo, či to Pellegriniho nedonúti ráznejšie sa voči Ficovi vymedziť.

Pellegrini vo svojom hodinu a štvrť trvajúcom prejave na sneme meno svojho niekdajšieho straníckeho šéfa Fica ani nevyslovil. Sám sa stavia do roly lídra, ktorý „s pokojnou a kľudnou politikou“ chce voľby vyhrať a svoju politiku označil za „nudnú, no sociálnodemokratickú“. O Smere hovoril ako o strane minulosti, z ktorej odchod pred tromi rokmi bolo jeho „najlepším politickým rozhodnutím“.

V krátkosti z domova:

Kollár vyhlásil voľby: Politické strany už nebudú môcť meniť svoj názov. Šéf parlamentu Boris Kollár v piatok vyhlásil voľby na 30. septembra. Naďalej sa však strany môžu spájať na kandidátkach či vytvárať koalície do volieb. Do trojmiliónového limitu na kampaň musia strany zarátať aj výdavky, ktoré minuli 180 dní pred vyhlásením volieb.

Politické strany už nebudú môcť meniť svoj názov. Šéf parlamentu Boris Kollár v piatok vyhlásil voľby na 30. septembra. Naďalej sa však strany môžu spájať na kandidátkach či vytvárať koalície do volieb. Do trojmiliónového limitu na kampaň musia strany zarátať aj výdavky, ktoré minuli 180 dní pred vyhlásením volieb. Zo zahraničia sa bude voliť inak: Ministerstvo vnútra spustilo novú webovú aplikáciu, cez ktorú sa môžu občania Slovenska žijúci v zahraničí registrovať na parlamentné voľby. O možnosť voliť zo zahraničia sa už nedá žiadať e-mailom ako v predošlých rokoch.

Ministerstvo vnútra spustilo novú webovú aplikáciu, cez ktorú sa môžu občania Slovenska žijúci v zahraničí registrovať na parlamentné voľby. O možnosť voliť zo zahraničia sa už nedá žiadať e-mailom ako v predošlých rokoch. Žilinkovi sa nepáči Dědečkov trest: Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje uložený trest 15 rokov väzenia pre vodiča Dušana Dědečka z tragickej dopravnej nehody na bratislavskej zastávke Zochova za neprimerane nízky. Krajskému prokurátorovi v Bratislave vydal pokyn, aby proti rozsudku podal odvolanie v neprospech obžalovaného.

Zelenskyj potvrdil protiofenzívu, ďalej však mlčí. Čo zatiaľ vieme

Ukrajinská protiofenzíva sa už začala. (zdroj: TASR/AP)

Už niekoľko týždňov sa v súvislosti s vojnou na Ukrajine hovorí najmä o dlho očakávanej ukrajinskej protiofenzíve. Posledné dni sa polemizovalo o tom, či sa už začala.

V piatok o nej hovoril ruský prezident Vladimir Putin, o deň neskôr aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Na Ukrajine prebiehajú protiofenzívne a obranné akcie,” povedal Zelenskyj v sobotu na tlačovej konferencii s kanadským premiérom Justinom Trudeauom, ktorý prišiel na návštevu Kyjeva.

Ukrajinci však informácie o protiofenzíve s cieľom získať späť okupované územie veľmi nekomentujú, podobne postupoval aj Zelenskyj. Novinárom totiž povedal, že podrobnosti im nateraz neposkytne. Čo teda zatiaľ o ukrajinskej protiofenzíve vieme?

Britské ministerstvo obrany informovalo, že „ťažké boje pokračujú na viacerých úsekoch frontu“, pričom iniciatívu podľa rezortu drží Ukrajina. Vo svojom najnovšom brífingu zas rezort napísal, že za posledných 48 hodín Ukrajinci uskutočnili “významné” operácie vo viacerých sektoroch východnej a južnej Ukrajiny, pričom prenikli do prvej línie ruskej obrany.

Úspechy počas protiútokov: Ukrajinské sily zaznamenali určité úspechy počas protiútokov juhozápadne a juhovýchodne od mesta Orichiv v Záporožskej oblasti, informuje Inštitút pre štúdium vojny. Ukrajina podľa ISW pri počiatočných útokoch čelila niektorým z najlepšie pripravených ruských jednotiek.

Ukrajinské sily zaznamenali určité úspechy počas protiútokov juhozápadne a juhovýchodne od mesta Orichiv v Záporožskej oblasti, informuje Inštitút pre štúdium vojny. Ukrajina podľa ISW pri počiatočných útokoch čelila niektorým z najlepšie pripravených ruských jednotiek. Oslobodené dediny: Ukrajinské sily údajne „takmer bez boja“ získali kontrolu nad dvomi dedinami v Doneckej oblasti. Prominentný ruský propagandista s pseudonymom Rybar na Telegrame uviedol, že ide o dediny Neskučne a Blahodatne.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ruská elita prestáva veriť vo víťazstvo: Ruská elita vo veľkom začína pochybovať, že Kremľu sa inváziou na Ukrajine podarí splniť svoje ciele. Aj tí najoptimistickejší z nich považujú za najpravdepodobnejší výsledok pre Rusko takzvaný zamrznutý konflikt. Čím dlhšie vojna trvá, tým viac pritom chabne viera oligarchov v Putinove schopnosti.

Ruská elita vo veľkom začína pochybovať, že Kremľu sa inváziou na Ukrajine podarí splniť svoje ciele. Aj tí najoptimistickejší z nich považujú za najpravdepodobnejší výsledok pre Rusko takzvaný zamrznutý konflikt. Čím dlhšie vojna trvá, tým viac pritom chabne viera oligarchov v Putinove schopnosti. Dôkaz zničenia priehrady Rusmi: Ukrajinská bezpečnostná služba tvrdí, že zachytila rozhovor potvrdzujúci zničenie Kachovskej priehrady Rusmi. SBU zverejnila aj jedenapolminútovú nahrávku konverzácie.

Ukrajinská bezpečnostná služba tvrdí, že zachytila rozhovor potvrdzujúci zničenie Kachovskej priehrady Rusmi. SBU zverejnila aj jedenapolminútovú nahrávku konverzácie. Voda začína pomaly klesať: Voda zo zničenej Kachovskej priehrady začína v Chersonskej oblasti pomaly klesať. Naďalej pokračuje evakuácia ľudí a zvierat. V Chersonskej oblasti bolo zaplavených 3 624 domov v 32 obciach, evakuovaných bolo 2 352 ľudí.

Voda zo zničenej Kachovskej priehrady začína v Chersonskej oblasti pomaly klesať. Naďalej pokračuje evakuácia ľudí a zvierat. V Chersonskej oblasti bolo zaplavených 3 624 domov v 32 obciach, evakuovaných bolo 2 352 ľudí. Tlak na chladiacu nádrž: Hrádza veľkej chladiacej nádrže Záporožskej jadrovej elektrárne je po zničení Kachovskej priehrady na vnútornej strane vystavená rastúcemu tlaku, uviedla Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Tlak na hrádzu silnie, pretože na vonkajšej strane hladina zadržiavanej rieky Dneper prudko klesla.

Hrádza veľkej chladiacej nádrže Záporožskej jadrovej elektrárne je po zničení Kachovskej priehrady na vnútornej strane vystavená rastúcemu tlaku, uviedla Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Tlak na hrádzu silnie, pretože na vonkajšej strane hladina zadržiavanej rieky Dneper prudko klesla. Zásobovanie Krymu vodou: Zničenie Kachovskej priehrady bude mať vplyv na zásobovanie Ruskom okupovaného Krymského polostrova pitnou vodou, vyplýva z poznatkov britských tajných služieb. Zničenie priehrady takmer určite spôsobilo vážne poškodenie najdôležitejšieho zdroja sladkej vody na Kryme, Severokrymského kanálu.

Zo zahraničných webov:

Na Slovensko vstupuje poľská kryptoburza. Začína marketingovým zveličením

Ilustračná snímka. (zdroj: TASR/AP)

Americká Komisia pre cenné papiere podala žaloby na dve veľké kryptoburzy. Binance podľa nej zneužila finančné prostriedky investorov a zavádzala. Kalifornská Coinbase zasa obchodovala s kryptoaktívami, ktoré regulátor trhu zaraďuje medzi cenné papiere, a na to nemala povolenie.

Reakcie trhu boli okamžité. Akcie Coinbasu v utorok spadli o viac ako 15 percent. Bitcoin oslabol o päť percent, čím len potvrdil klesajúci trend z mája, ktorý bol za posledné obdobie jeho najslabším mesiacom.

V tejto neprajnej situácii sa na Slovensko chystá poľská kryptoburza Zondacrypto. No už jej štart je rozpačitý. Zondacrypto tvrdí, že získala licenciu na prevádzkovanie kryptoburzy a naznačuje, že je pod kontrolou Národnej banky Slovensk. Licencia podľa poľskej firmy zahŕňa služby výmeny virtuálnych mien, ako aj služby peňaženiek na digitálne peniaze.

Riaditeľ spoločnosti Purple technology Marek Bočanek hovorí, že Poliaci nezískali licenciu, ale živnostenské oprávnenie. „To je významne jednoduchší proces,“ vysvetľuje s tým, že NBS zatiaľ licencie pre kryptoburzy nevydáva, a teda na ne ani nedohliada. Označovanie živnosti za licenciu považuje za marketingové zveličenie.

V krátkosti z ekonomiky:

Pravidlá pri vyúčtovaní: Majitelia bytov dostali na konci mája vyúčtovania spotreby za uplynulý rok. Mnohí z nich svoje nehnuteľnosti prenajímajú a práve preplatky či nedoplatky sa môžu stať dôvodom na nezhody. Aké pravidlá platia pri vyúčtovaní, ak je byt v prenájme.

Majitelia bytov dostali na konci mája vyúčtovania spotreby za uplynulý rok. Mnohí z nich svoje nehnuteľnosti prenajímajú a práve preplatky či nedoplatky sa môžu stať dôvodom na nezhody. Aké pravidlá platia pri vyúčtovaní, ak je byt v prenájme. Rozvojové zbrojárske projekty: Minister obrany Martin Sklenár počas návštevy podnikov spoločnosti DMD Group v Dubnici nad Váhom uviedol, že nové rozvojové zbrojárske projekty sú veľkým prínosom pre celý región a mali by pribudnúť aj nové pracovné miesta. Konkrétne ide o tri projekty.

Minister obrany Martin Sklenár počas návštevy podnikov spoločnosti DMD Group v Dubnici nad Váhom uviedol, že nové rozvojové zbrojárske projekty sú veľkým prínosom pre celý región a mali by pribudnúť aj nové pracovné miesta. Konkrétne ide o tri projekty. Exsovietskym republikám sa darí: Viaceré bývalé sovietske republiky, najmä Gruzínsko a Arménsko, zaznamenali nečakaný rast v dôsledku vojny na Ukrajine. Minulý rok dosiahli dvojciferný hospodársky rast, keďže prílev ruských pracovníkov, majetku a zvýšenie obchodu podporili ich výkon. Teraz však čelia vyhliadkam na odvetu Západu.

Nielen Ronaldo. Ktorí hráči hrajú prvú ligu v Saudskej Arábii?

Cristiano Ronaldo obdržal za sezónou v Saudskej Arábii deväťcifernú sumu. (zdroj: Twitter/AlNassr FC)

Bola to veľká predsilvestrovská bomba. Cristiano Ronaldo, ktorý si vytrucoval odchod z Manchesteru United, zamieril do exotiky za veľkými peniazmi.

Al-Nassr videl v 37-ročnom útočníkovi nádej na zisk ďalšieho majstrovského titulu, hviezdny Portugalčan zase deväťcifernú sumu za odohranú sezónu. A možno aj futbalové uznanie, ktorého sa mu dostávalo pomenej.

Nedá sa povedať, že by bol Ronaldov polrok v Saudskej Arábii úspešný - jeho tím skončil až na druhom mieste s 5-bodovým mankom na majstrovský Al-Ittihad, v Superpohári aj Kráľovskom pohári stroskotal v semifinále.

Ronaldo skončil bez trofeje. Ale aspoň ukázal, že sa v tejto lige nemá problém presadiť - odohral 16 zápasov, strelil 14 gólov a pridal 2 asistencie. Štrnásť gólov strelil v ôsmich stretnutiach, v polovici duelov neskóroval.

V budúcom ročníku bude mať s určitosťou väčšiu konkurenciu, do saudskoarabskej ligy mieria ďalšie obrovské futbalové esá.

Rammstein čelí škandálu so sexuálnym obťažovaním, stretne sa na Slovensku s fanúšičkami?

Rammstein má povesť kontroverznej kapely. (zdroj: Vivien)

Spevák skupiny Rammstein Till Lindemann čelí obvineniam zo sexuálneho obťažovania fanúšičiek a v Nemecku prípad rezonuje natoľko, že sa k nemu vyjadrila aj ministerka pre rodinu Lisa Pausová, ktorá volá po väčšej ochrane fanúšikov.

Rammstein sa teraz chystá aj na Slovensko a organizátori koncertu v Trenčíne, ktorý sa uskutoční 14. júna, aktuálny škandál sledujú. Má ísť o jeden z vôbec najväčších koncertov na Slovensku, očakávaná účasť je 40-tisíc ľudí.

Na koncertoch Rammsteinu sa pritom až doteraz vybraní fanúšikovia a fanúšičky mohli dostať do takzvanej zóny row zero priamo pod pódiom a získať aj prístup do backstagu či na after party s kapelou. Práve tam 60-ročný Lindemann údajne sexuálne obťažoval fanúšičky.

Organizátori slovenského koncertu pre denník SME potvrdili, že v Trenčíne sa nebude organizovať žiadna after party. Niektoré zóny však riadia priamo ľudia z manažmentu kapely, a nie usporiadateľ koncertu.

V krátkosti z kultúry:

Tvorba Erika Bindera: Erik Binder bol umelec širokého záberu a jeho dielo vzbudzovalo v ľuďoch zvedavosť. Sám autor hovoril, že publikum treba vyrušiť, vážil si ho a zaujímal sa o jeho reakcie. Patril medzi najvýraznejších slovenských výtvarníkov. Zomrel náhle vo veku 49 rokov na následky dlhodobého ochorenia.

Erik Binder bol umelec širokého záberu a jeho dielo vzbudzovalo v ľuďoch zvedavosť. Sám autor hovoril, že publikum treba vyrušiť, vážil si ho a zaujímal sa o jeho reakcie. Patril medzi najvýraznejších slovenských výtvarníkov. Zomrel náhle vo veku 49 rokov na následky dlhodobého ochorenia. Nikto vám nemôže zabrániť plniť si sny: Nový film Michaely Čobejovej Smolu nosíš ty, láska hovorí o tom, čo všetko je človek ochotný urobiť na ceste za šťastím. Ona sama je schopná založiť aj byt a zobrať si úver na nakrúcanie filmu, aby nikdy nemusela ľutovať, že neurobila niečo, čo urobiť mohla a vedela.

Nový film Michaely Čobejovej Smolu nosíš ty, láska hovorí o tom, čo všetko je človek ochotný urobiť na ceste za šťastím. Ona sama je schopná založiť aj byt a zobrať si úver na nakrúcanie filmu, aby nikdy nemusela ľutovať, že neurobila niečo, čo urobiť mohla a vedela. Pravidlá lásky v literatúre: Americká autorka bestsellerových romancí Vi Keeland predala aj na Slovensku desiatky tisíc titulov a dopriala čitateľkám množstvo dojatia, keď sa v rukách hrdinu objavil prsteň a v očiach hrdinky sa trblietala jednoznačná odpoveď. Príbehy o láske majú svoje pravidlá.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Tomáš Bálint. (zdroj: SME/Zuzana Kovačič Hanzelová)

Ako sa stalo, že festival Fraj v Rimavskej Sobote je ohrozený? Aká je budúcnosť mladého človeka, ktorý sa do Rimavskej Soboty vráti? A čo by Gemeru najviac pomohlo? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Tomášom Bálintom, organizátorom festivalu Fraj.

Karikatúra

Hodnoty. (zdroj: Sliacky)

