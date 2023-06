Ranný brífing: Úradnícka vláda má zmysel aj bez dôvery, Čína nám môže ešte riadne zavariť

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Úradnícka vláda schválila svoje programové vyhlásenie, dôveru v parlamente však nezíska. Napriek tomu sa kabinet pokúsi zanechať po sebe prípravy, ktoré môžu využiť jeho nástupcovia po voľbách, nemusí sa totiž zapáčiť voličom. S

lovensko môže očakávať ekonomickú studenú sprchu. Polovica všetkého nášho priemyselného exportu sa totiž nejako dotýka automobiliek a masívny nástup čínskych automobiliek do Európy poznačí našu ekonomiku, zamestnanosť aj zisky domácich automobiliek.

Ukrajinská protiofenzíva už oficiálne prebieha. Ukrajinci používajú aj západné zbrane a rovnako o ne niekedy prídu. Priznávajú, že protiofenzíva prináša straty na oboch stranách. Čo sa na fronte deje a funguje ukrajinská protiofenzíva? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Už keď program vlády písali, vedeli, že nemá podporu. Prečo má Ódorov kabinet aj tak zmysel?

Predseda vlády Ľudovít Ódor pri predstavení programového vyhlásenia vlády. (zdroj: TASR)

Ešte sa nestalo, že by nová vláda mala istotu, že jej programové vyhlásenie nezíska dôveru parlamentu. Ódorov úradnícky kabinet dva dni pred vypršaním zákonného limitu schválil plán, podľa ktorého chce vládnuť. V parlamente zaň však zahlasuje zrejme len do 40 poslancov.

Ódor odmietol do programu zapracovať predvolebné návrhy strán, aby aspoň teoreticky zvýšil šance, že získa ich dôveru. Napriek tomu chce úradnícky kabinet pripraviť podklady pre vládu, ktorá vzíde zo septembrových volieb.

Napríklad zoznam, kde bude musieť šetriť, ako zachraňovať čerpanie eurofondov a peňazí z plánu obnovy. Spísala aj návrhy, ktoré by nestihla naplniť ani za štyri roky, v úrade pritom bude štyri mesiace.

„Niekde treba začať,“ píše v programe Ódor. Ak vláda nezíska dôveru poslancov, bude mať obmedzené kompetencie podobne, ako kabinet Eduarda Hegera od decembra 2022.

Denník SME pripravil prehľad najvýraznejších súčasných problémov a toho, ako a či vôbec sa im úradnícka vláda chystá venovať.

Zrkadlo pre Fica s Matovičom: Pokojné dovládnutie je to posledné, po čom Matovič a Fico túžia. Obaja získavajú životne dôležité živiny z chaosu. Matovič tým, že ho vytvára, a Fico zase tvrdením, že len on dokáže tento chaos skrotiť a zmeniť na istoty pre občanov. Ódorova vláda obom nastavuje zrkadlo, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Pokojné dovládnutie je to posledné, po čom Matovič a Fico túžia. Obaja získavajú životne dôležité živiny z chaosu. Matovič tým, že ho vytvára, a Fico zase tvrdením, že len on dokáže tento chaos skrotiť a zmeniť na istoty pre občanov. Ódorova vláda obom nastavuje zrkadlo, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Vláda sa správa ako poradca inej vlády: Vláda namiesto o presadzovaní, schvaľovaní, náprave či zmene najčastejšie hovorí, že niečo „navrhne“ či „podporí“. S menšou dávkou uštipačnosti tak môžeme povedať, že Ódor akoby sa zabudol v minulej role poradcu a úradníka a nevšimol si, že vláda nemá radiť, ale vládnuť, píše Peter Tkačenko.

Obvinenie Haščáka či Bubeníkovej pre kauzu Gorila stále nie je právoplatné. V prípade pribudol nový obvinený

Anna Bubeníková a Jaroslav Haščák. (zdroj: Koláž SME/TASR)

Platí si celý zástup právnikov a bráni sa nielen trestnému stíhaniu, ale aj tomu, aby sa jeho meno spomínalo v zlom kontexte. Predžalobnú výzvu zasielal najnovšie expremiérovi Igorovi Matovičovi z OĽaNO, od ktorého žiada ospravedlnenie.

Bývalý partner Penty Jaroslav Haščák prešiel do tvrdého protiútoku po policajnom zásahu v Digital Parku v decembri 2020. Vyvolalo ho obvinenie súvisiace s kauzou Gorila, ktorého ho neskôr zbavil generálny prokurátor Maroš Žilinka cez paragraf 363.

Kauzy Gorila sa tým však nezbavil a koncom novembra minulého roka polícia obvinila Haščáka a ďalších šiestich ľudí v tejto kauze znova, hoci pre iné skutky. V skupinke obvinených sú aj ďalšie známe mená ako exminister Jirko Malchárek či bývalá šéfka Fondu národného majetku Anna Bubeníková.

Denník SME zistil, že tieto obvinenia nie sú ani po pol roku právoplatné. Všetci siedmi obvinení podali proti obvineniam sťažnosti, no tie už celé mesiace dopĺňajú. Predovšetkým podľa tempa, ktorým študujú rozsiahly vyšetrovací spis.

V krátkosti z domova:

Dodatočné milióny na učebnice: Na učebnice sa v tomto roku pridelí dodatočne desať miliónov eur. Po rokovaní vlády to potvrdil minister školstva Daniel Bútora. Financie na učebnice na nasledujúci rok budú podľa ministra školstva zapracované do návrhu štátneho rozpočtu.

Na učebnice sa v tomto roku pridelí dodatočne desať miliónov eur. Po rokovaní vlády to potvrdil minister školstva Daniel Bútora. Financie na učebnice na nasledujúci rok budú podľa ministra školstva zapracované do návrhu štátneho rozpočtu. Peniaze z plánu obnovy: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici dostane peniaze z plánu obnovy na výstavbu nových budov. Vláda to schválila po tom, ako sa upustilo od plánu postaviť z týchto zdrojov novú bratislavskú nemocnicu Rázsochy.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici dostane peniaze z plánu obnovy na výstavbu nových budov. Vláda to schválila po tom, ako sa upustilo od plánu postaviť z týchto zdrojov novú bratislavskú nemocnicu Rázsochy. Vypadol dôležitý inzulín: Na Slovensku od konca mája chýba inzulín Tresiba, pre mnohých ľudí s diabetom je životne dôležitý. Minulý týždeň už nebol ani v systéme pre stav núdze, z ktorého sa dodávajú objednané lieky, ak nie sú dostupné na trhu. Prestaviť pacienta na inú značku inzulínu je podľa odborníkov zložité.

Ako vylodenie v Normandii. Analytici prirovnávajú ukrajinskú protiofenzívu k historickým momentom

Ukrajinský vojak pózuje vedľa graffiti zobrazujúceho ruského prezidenta Vladimira Putina. (zdroj: SITA/AP)

Len máloktorá vojenská kampaň bola v poslednom čase taká očakávaná ako súčasná ukrajinská protiofenzíva, ktorá podľa všetkého už prebieha.

Analytici dospeli k záveru, že významné operácie sa rozbehli najmenej na troch kľúčových frontoch – na východe cez zakrvavený terén okolo Bachmutu a smerom k okupovanému Luhansku; na juhovýchode do Doneckej oblasti; a na juhu do častí Záporožskej oblasti kontrolovanej ruskými jednotkami a smerom k Azovskému moru.

Rusko oblasť zamýšľaného ukrajinského postupu výrazne posilnilo, pretože úspech Ukrajiny by tu pre Kremeľ znamenal strategickú katastrofu. „Rovinaté polia v Záporožskej oblasti boli dlho považované za pravdepodobné a výhodné ohnisko protiútoku,“ píše Washington Post.

Poloha tohto regiónu „v srdci frontovej línie znamená, že akýkoľvek útok by v Chersonskej oblasti mohol uväzniť veľké množstvo ruských jednotiek,“ poznamenal Economist. „Mnohí by mohli uviaznuť aj na samotnom Kryme, ak by sa Ukrajine podarilo opäť zasiahnuť most cez Kerčský prieliv.“

Pre Rusko by bolo dosť problematické už len to, keby sa Ukrajina dostala na delostrelecký dostrel niektorých železničných a cestných spojení na anektovaný polostrov.

V krátkosti z Ukrajiny:

Oslobodenie siedmych dedín: Ukrajinské jednotky oslobodili od začiatku protiofenzívy sedem dedín na východe a juhu krajiny, uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Vojaci podľa nej postúpili o 6,5 kilometra. Rozloha oslobodeného územia podľa Maľarovej predstavuje približne 90 kilometrov štvorcových.

Ukrajinské jednotky oslobodili od začiatku protiofenzívy sedem dedín na východe a juhu krajiny, uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Vojaci podľa nej postúpili o 6,5 kilometra. Rozloha oslobodeného územia podľa Maľarovej predstavuje približne 90 kilometrov štvorcových. Vyšetrovanie zničenia priehrady: Medzinárodný trestný súd začal vyšetrovať zničenie Kachovskej priehrady i následnú rozsiahlu povodeň, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zástupcovia súdu v uplynulých dňoch navštívili Chersonskú oblasť.

Medzinárodný trestný súd začal vyšetrovať zničenie Kachovskej priehrady i následnú rozsiahlu povodeň, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zástupcovia súdu v uplynulých dňoch navštívili Chersonskú oblasť. Uzavreté zatopené mesto: Ruská okupačná správa uzavrela zatopené ukrajinské mesto Hola Prystaň na ľavom brehu Dnepra, tvrdia dobrovoľníci, ktorí pomáhali miestnym obyvateľom počas katastrofy po pretrhnutí Kachovskej priehrady. Krok proruskej správy by mohol súvisieť so snahou zakryť vysoký počet obetí.

Ruská okupačná správa uzavrela zatopené ukrajinské mesto Hola Prystaň na ľavom brehu Dnepra, tvrdia dobrovoľníci, ktorí pomáhali miestnym obyvateľom počas katastrofy po pretrhnutí Kachovskej priehrady. Krok proruskej správy by mohol súvisieť so snahou zakryť vysoký počet obetí. Nízka morálka v ruskej armáde: Dezertér z ruskej armády Dmitrij Mišov pre BBC opísal svoj útek z Ruska, hovoril i o ruských stratách a nízkej morálke v ruskej armáde. Veľmi málo z nich je podľa neho presvedčených, že bojujú, aby chránili Rusko pred skutočným nebezpečenstvom.

V krátkosti zo sveta:

Zomrel taliansky expremiér Berlusconi: Sám o sebe povedal, že je Kristom politiky, pretože rovnako ako Ježiš trpí a obetuje sa. Viacnásobný taliansky premiér Silvio Berlusconi si zakladal na imidži milovníka a rád sa pýšil luxusným životom. Zomrel vo veku 86 rokov.

Sám o sebe povedal, že je Kristom politiky, pretože rovnako ako Ježiš trpí a obetuje sa. Viacnásobný taliansky premiér Silvio Berlusconi si zakladal na imidži milovníka a rád sa pýšil luxusným životom. Zomrel vo veku 86 rokov. Prežili 40 dní v džungli: Štyridsať dní po nehode v amazonskej džungli našli štyri deti vo veku od jedného do trinástich rokov živé a relatívne zdravé. Prežili najmä vďaka svojej najstaršej sestre, ktorá vedela, ako sa v hustom pralese správať.

Štyridsať dní po nehode v amazonskej džungli našli štyri deti vo veku od jedného do trinástich rokov živé a relatívne zdravé. Prežili najmä vďaka svojej najstaršej sestre, ktorá vedela, ako sa v hustom pralese správať. Dubrovník zakázal kufre na kolieskach: Dubrovník je obeťou vlastného úspechu. Starosta oznámil sériu opatrení, ktoré majú znížiť hlukovú záťaž pre miestnych obyvateľov. Ich súčasťou bude aj zákaz kufrov na kolieskach.

Zo zahraničných webov:

Rozbehnuté čínske automobilky idú dobyť Európu. Najviac ohrozené je Slovensko

Čínska automobilka BYD začína konkurovať západným a japonským značkám. (zdroj: SITA/AP)

Desaťročia budovania know-how v oblasti spaľovacích motorov naštrbila nová realita. Prechodom na digitalizáciu a elektromobilitu sa automobilový sektor dramaticky pretvára, čo umožnilo Číne vybrať sa po vlastnej technologickej ceste.

Má na to všetky predpoklady - obrovský ľudský kapitál, prístup k nerastným surovinám, subvencie od komunistického režimu a technologicky nadšené obyvateľstvo.

Kým bežný spotrebiteľ rieši praktické veci okolo kúpy elektroauta, teda dojazd, infraštruktúru či cenu, už menej rozoberá štrukturálny problém - ako poznačí masívny nástup čínskych automobiliek do Európy slovenskú ekonomiku, jej zamestnanosť a zisky domácich automobiliek.

Pre Slovensko môže byť príchod čínskych automobiliek ekonomická studená sprcha. Polovica všetkého slovenského priemyselného exportu sa totiž nejako dotýka automobiliek. Či už ide o konkrétne autá, komponenty alebo služby, pre Slovensko je automobilový priemysel životne dôležitý.

V krátkosti z ekonomiky:

Malé jadrové elektrárne: Slovensko má záujem o vývoj malých modulárnych jadrových reaktorov. Štát sa spoločne s najdôležitejšími hráčmi na trhu prihlási do projektu Phoenix - novú éru vývoja jadrovej energetiky na Slovensku. Modulárne elektrárne sú vhodné ako náhrada za uhoľné elektrárne.

Slovensko má záujem o vývoj malých modulárnych jadrových reaktorov. Štát sa spoločne s najdôležitejšími hráčmi na trhu prihlási do projektu Phoenix - novú éru vývoja jadrovej energetiky na Slovensku. Modulárne elektrárne sú vhodné ako náhrada za uhoľné elektrárne. Rozvoj vodíkových technológií: Slovensko má plán ďalšieho rozvoja vodíka a vodíkových technológií. Vláda schválila akčný plán opatrení pre úspešnú realizáciu Národnej vodíkovej stratégie do roku 2026. Jeho cieľom je zvýšiť energetickú bezpečnosť štátu a urýchliť transformáciu národného hospodárstva na nízkouhlíkové.

Slovensko má plán ďalšieho rozvoja vodíka a vodíkových technológií. Vláda schválila akčný plán opatrení pre úspešnú realizáciu Národnej vodíkovej stratégie do roku 2026. Jeho cieľom je zvýšiť energetickú bezpečnosť štátu a urýchliť transformáciu národného hospodárstva na nízkouhlíkové. Vplyv vojny na ruské pohraničie: Vojenská invázia Ruska na Ukrajinu už stála Moskvu desiatky miliárd dolárov. Teraz, keď konflikt prechádza na ruské územie, cena vojny pravdepodobne ešte vzrastie. Môže to viesť k tomu, že lokálne ekonomiky sa namiesto rozvoja zamerajú na prežitie.

Hrá Djokovič najlepší tenis? Áno, a v 36 rokoch je to až desivé, vraví expert

Novak Djokovič po zisku 23. grandslamového titulu. (zdroj: TASR/AP)

Srbský tenista Novak Djokovič sa stal tretíkrát v kariére víťazom Roland Garros a získal rekordný 23. grandslamový titul. Vo finále dvojhry zdolal v pozícii turnajovej trojky nasadenú štvorku Nóra Caspera Ruuda 7:6 (1), 6:3, 7:5 a opäť sa stal svetovou jednotkou.

Na prelome tisícročí bol rekord v počte grandslamových titulov medzi mužmi na čísle 14. Vtedy sa zdali úspechy Peta Samprasa až nedostižné. Teraz sa Djokovič postupne blíži k tomu, aby jeho úspech preskočil dvojnásobne. Napriek tomu, že antuka bola dlho povrchom, na ktorom nedokázal grandslamový titul získať, tento rok pôsobil akoby bol na vrchole síl.

Hrá Djokovič svoj najlepší tenis? „Samozrejme. Má silnejšie údery, má lepšie dropshoty, má vysokú úspešnosť prvého podania. Ak by sme si rozobrali každý jeden jeho úder, hrá jednoznačne najlepšie. A ak si zoberiete, že má 36 rokov, to je až desivé,“ analyzoval jeho hru bývalý britský hráč Tim Henman.

Djokovič má šancu vybojovať kalendárny grand slam. Aktuálne je víťazom Australian Open a French Open, vyhrať sa pokúsi aj Wimbledon a US Open.

Sex v trojici je častá fantázia, no nie je pre každého. Traja ľudia opisujú svoje skúsenosti

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

Sex v trojici je podľa prieskumov jednou z najbežnejších erotických fantázií. Mnohí sa k nej nikdy neodhodlajú a túto predstavu ponechajú len v imaginatívnej rovine. Iní ju zase vnímajú ako formu experimentovania a niektorí aj ako prostriedok záchrany – pred monotónnosťou či úpadkom sexuálneho života a dokonca vzťahu.

Vpustiť si do intímnej sféry, ktorá v drvivej väčšine zostáva uzavretá pre dvoch ľudí, niekoho ďalšieho, však niekedy chce odvahu.

Psychologička Denisa Derevjaniková, ktorá v rámci svojho doktorandského štúdia skúmala pohnútky ľudí, ktorí vstupovali do polyamorických a nemonogamných vzťahov, hovorí, že niektorí z takýchto rozhodnutí môžu profitovať, iným môže ublížiť. Rovnako to platí aj o sexe v trojici.

Ľudia podľa nej naozaj veria, že ak sa sexuálne otvoria ďalším ľuďom, môže to ich partnerstvám pomôcť. Ak majú takíto ľudia vybudovanú aj vysokú mieru vzťahovej intimity a vedia o veciach otvorene komunikovať, sú podľa psychologičky na dobrej ceste k tomu, aby im otvorenie vzťahu prispelo k vzťahovej aj individuálnej spokojnosti.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Život rodičov autistického dieťaťa: Manželia Veronika a Frank Štabrilovci sú rodičia dvoch dcér, z ktorých staršia Matilda má autizmus. Dnes už žijú v kolotoči, ktorý definitívne zmenil ich život a snažia sa prispôsobiť situácii, no v hlave majú veľa otázok. Najväčší strach majú z toho, že sa im niečo stane a ich dcérka zostane na svete sama.

Manželia Veronika a Frank Štabrilovci sú rodičia dvoch dcér, z ktorých staršia Matilda má autizmus. Dnes už žijú v kolotoči, ktorý definitívne zmenil ich život a snažia sa prispôsobiť situácii, no v hlave majú veľa otázok. Najväčší strach majú z toho, že sa im niečo stane a ich dcérka zostane na svete sama. Zdravé opálenie existuje: Slnečné žiarenie má na náš organizmus prospešné, ale aj škodlivé biologické účinky. Práve preto by sme mali síce k sebe slnko pustiť, ale zároveň sa pred ním dostatočne chrániť. Ako sa správať v bežný deň a počas dovolenky a aké chyby nerobiť, aby nám slnko dokonale slúžilo, ale ani trochu nás neohrozovalo?

Slnečné žiarenie má na náš organizmus prospešné, ale aj škodlivé biologické účinky. Práve preto by sme mali síce k sebe slnko pustiť, ale zároveň sa pred ním dostatočne chrániť. Ako sa správať v bežný deň a počas dovolenky a aké chyby nerobiť, aby nám slnko dokonale slúžilo, ale ani trochu nás neohrozovalo? Hľadanie nových antibiotík: Slovenská vedkyňa a mikrobiologička Stanislava Bezdíček Králová odišla so svojím tímom do Antarktídy, kde študovala mikroorganizmy v snahe nájsť nové účinné antibiotikum. Dnes na výskume pracuje na Viedenskej univerzite a verí, že už tento rok sa jej podarí získať patent na nový mikroorganizmus.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Fedor Blaščák. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Komu a koľko miliónov vlastne pôjde na pomoc s ukrajinskými odídencami? Prečo strana Smer útočí práve na Georga Sorosa? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Fedorom Blaščákom, riaditeľom Nadácie otvorenej spoločnosti.

Podcasty SME

Svet medzi riadkami: Slovensko trpí krízou dôvery. Aj preto podliehame konšpiráciám

Slovensko trpí krízou dôvery. Aj preto podliehame konšpiráciám Na Slovensku aj po anglicky: Cesta autobusom či nákup potravín na Slovensku vie byť pre cudzincov traumatizujúcim zážitkom

Cesta autobusom či nákup potravín na Slovensku vie byť pre cudzincov traumatizujúcim zážitkom SND - Sme Národné: Nenávisť, pohŕdanie a predsudky rómskeho masakra z roku 1928 sa dajú len ťažko odlíšiť od tých, ktoré sú bežné aj dnes

Karikatúra

Výstraha. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Vegánske burgre. (zdroj: Fotolia)

S ovsenými vločkami aj bez, jednoducho a rýchlo. Vyberte si z receptov na zeleninové a vegetariánske fašírky.

Voľný čas

