Prečo chcú ľudia autoritárskeho vodcu? Mať mantinely je pre mnohých menej bolestné ako sloboda

"Bytostne si uvedomujem, aký tu nastal za tridsať rokov prerod. Ľudia, ktorí si pred rokom '89 neželali nič iné ako zmenu, sa akoby v kruhu navracajú k hodnotám, ktorými predtým opovrhovali alebo ktorých sa obávali. Podľa mňa je na to jednoduché vysvetlenie - sloboda môže bolieť a mať na výber nie je pre každého človeka želateľná voľba," tvrdí sociologička a riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva SILVIA PORUBÄNOVÁ.

Reaguje tak na preferencie časti ľudí, ktorí sa odkláňajú od demokratických a ľudskoprávnych hodnôt. Na to, že spoločnosť unavujú témy, ako sú práva LGBTI+ ľudí, riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít či pomoc utečencom z Ukrajiny, majú podľa nej vplyv aj politici.

"Ryba smrdí od hlavy a práve 'zhora', od politických činiteľov, nám bol podsúvaný naratív, že už stačilo pomoci, solidarity, sústreďme sa na iné veci. A ten naratív prišiel veľmi skoro."

Stredisko nedávno vydalo každoročnú správu, v ktorej analyzuje dodržiavanie ľudských práv na Slovensku. Okrem iného v nej napríklad konštatovalo, že štát nezaznamenal žiadny pokrok v oblasti podpory a ochrany ľudských práv, základných slobôd a zásady rovnakého zaobchádzania v legislatívnych procesoch.

Ako je na tom Slovensko s dodržiavaním ľudských práv?

Treba rozlišovať legislatívnu a výkonnú rovinu. Keď to poviem veľmi zjednodušene - legislatívne sa môže zdať takmer všetko v poriadku, no špecifickým problémom Slovenska je, že tu predsa len existujú skupiny osôb, ktoré nemajú pre legislatívne diery zabezpečený výkon svojich ľudských práv.

To sa zrkadlí v ich neprijatí väčšinovou spoločnosťou, v nepriateľskej verejnej mienke a v opomínaní ich práv. Potrebujeme na to upozorňovať nielen spoločenských a politických aktérov, ale aj širokú verejnosť.

Správa, ktorú stredisko publikovalo, hovorí o troch kľúčových témach - ľuďoch utekajúcich z Ukrajiny pred vojnou, LGBTI ľuďoch na Slovensku a segregácii vo vzdelávaní, ktoré sa týkajú najmä marginalizovaných rómskych komunít. Sú toto tie skupiny, ktoré spomínate?

Áno aj. Sú tu problémy, ktoré sa týkajú diskriminácie na základe etnicity, národnosti, náboženstva a viery a neprehliadnuteľným problémom ostáva situácia LGBTI ľudí, teda diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.

Dlhodobo sa autenticky a efektívne nerieši ani téma marginalizovaných rómskych komunít - mužov, žien a detí, ktorí čelia medzigeneračnej chudobe, segregácii, ďalšiemu a ďalšiemu reprodukovaniu tragickej nerovnosti a nedôstojného života.

V niektorých špeciálnych školách bolo až 97 percent detí práve rómskych, pričom sa ukazuje, že na ich zaradenie nebol dôvod. Ako sa musia zmeniť podmienky, aby tieto deti dostávali kvalitné vzdelanie, aké im prináleží?

Toto je pre ľudí za hranicami Slovenska ťažko uveriteľné. Stav špeciálneho školstva je pozostatok veľmi nešťastných historicko-spoločenských rozhodnutí, ale v súčasnosti predovšetkým otázka politickej vôle a odvahy. Gro nespravodlivého a takmer automatického zaraďovania týchto deti bez patričnej diagnostiky do špeciálnych škôl tkvie podľa mňa v tom, že tieto školy ostali často jedinými, ktoré majú vo svojom lokálnom dosahu.

Dnešný stav pritom nevznikol za päť ani desať rokov, kontinuálne sa vyvíjal. A rozhodne nebude odstrániteľný jediným politickým rozhodnutím. Potrebná je lepšia infraštruktúra základného školstva najmä v regiónoch, kde žijú marginalizované rómske komunity.

A musíme pristúpiť minimálne na takú diagnostiku, ktorá je bežná v krajinách západnej Európy a ktorá nepripustí, aby sa deti len na základe neznalosti hlavného štátneho jazyka a sociálneho vylúčenia ich rodičov dostali do špeciálnej školy. Preto je potrebná predprimárna príprava, ktorá dosiaľ vonkoncom nie je všeobecná.

Slovensko je v rámci EÚ krajinou s najvyšším počtom detí v špeciálnych školách. Ktoré subjekty alebo inštitúcie by mali spolupracovať a mať tú spomínanú politickú vôľu?

Mala som na mysli politické strany, ktoré budú zvolené aj v nasledujúcich parlamentných voľbách. Pred každými voľbami je rómska menšina súčasťou politických ambícií a oslovovania, ale skôr v rovine vulgárne materiálnej - s prísľubom príspevkov či zabezpečenia bývania.

Silvia Porubänová Je sociologičkou a odborníčkou na rodovú rovnosť. Od roku 2020 je výkonnou riaditeľkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Predtým pôsobila ako riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Je držiteľkou Zlatej medaily Medzinárodného roku rodiny i Čestného uznania OSN. Je autorkou, spoluautorkou a editorkou mnohých knižných publikácií v oblasti ľudských práv. Venuje sa najmä problematike rovnakých príležitostí mužov a žien, ľudskoprávnym aspektom antidiskriminácie a sociálnej inklúzii.

Vidíme však, že k elementárnemu zlepšeniu situácie nedochádza. Ide pritom aj o lokálnu politiku, samosprávy, obce, ktoré musia byť nielen motivované, ale aj dostatočne finančne podporované.

A to je najmenej populárna časť odborných odporúčaní - nikomu sa dobre nepočúva, že efektívne opatrenia nemožno realizovať bez toho, že sa do nich naleje nesmierne množstvo peňazí.

Je to dlhodobá, strategická investícia, ktorej výsledky sa ukážu možno až o dvadsať, tridsať rokov. V horizonte zvoliteľnosti konkrétneho politického činiteľa a strany to preto nie je atraktívna otázka, keďže neprináša popularitu ani okamžité výsledky.

Nebude to časom o to problematickejšie aj pre spoločnosť ako celok?

Áno, dejiny nás učia, že takýto prístup prináša veľké riziká aj pre majoritnú spoločnosť. Rómovia sú marginalizovaní už tým, že sú „uprataní“, aby neboli príliš na očiach - v školstve, zdravotníctve a podobne.

Spoliehame sa na to, že tie najvykričanejšie osady nemajú prístup k verejnej doprave, tak je pre nich už len logisticky veľmi ťažké organizovať nejaké vzbury alebo prejavovať občiansku nespokojnosť. No jedného dňa sa tí ľudia pohnú a nájdu sa takí, ktorí ich zaktivizujú a to už zasiahne aj majoritu.