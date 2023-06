Blaščák: Ficovým primárnym cieľom je prezidentka, my sme len pákou na útoky proti nej

Dobrovoľník je podľa neho slovom roka 2022.

„Investoval do demokracie a do koncepcie otvorenej spoločnosti, o ktorej hovorí, že si vyžaduje od ľudí prinášať obete, 100 miliónov dolárov. Myslím, že žiaden slovenský filantrop sa mu dodnes nevyrovnal,“ hovorí riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti FEDOR BLAŠČÁK o jej zakladateľovi Georgovi Sorosovi.

Smer vytrvalo útočí na mimovládne organizácie. Ako prvú v poradí má Open Society Foundation (OSF), ktorá má prerozdeľovať podľa Roberta Fica 21 miliónov eur pre mimovládky, ktoré už rok pomáhajú ukrajinským utečencom bez akejkoľvek pomoci štátu.

Fedor Blaščák je riaditeľom OSF na Slovensku, je konzultant, publicista a aktivista,

v minulosti pracoval v neziskových organizáciách a vo verejnom sektore, v roku 1998 sa podieľal na kampani pre zvýšenie volebnej účasti,

vyštudoval filozofiu na Univerzite Komenského v Bratislave.

Stretli ste sa niekedy s Georgeom Sorosom?

Nie.

Meno Soros padne na tlačovkách Smeru, ale aj Republiky často. Niektoré mimovládky hovorili, že im volajú ľudia a vyhrážajú sa im. Zažívate niečo také?

Áno, aj minulý týždeň. Vidím schému, že vždy, keď niekto z politických elít vytiahne tento naratív, na druhý deň niekto okamžite telefonuje alebo píše.

Podali ste už trestné oznámenie na niečo výhražné?

Nie, pred pár rokmi sme zaviedli strážnu službu v budove nadácie, lebo zvykli chodiť ľudia z ulice. Otvorili dvere a zrazu sa v kancelárii zjavil nejaký človek a niečo kričal.

Rátali ste s tým, že keď vám vláda dá dotáciu, ktorú máte prerozdeľovať medzi mimovládky, tak to budú pred voľbami niektoré strany zneužívať?

Iste. Prvýkrát sme sa s tým projektom stretli v decembri, keď Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, menovite Filip Vagač, vyhlásil výzvu pre nadácie, aby sa zapojili do prerozdeľovania európskych fondov. Vyrokovali to už minulý rok.

Iniciatíva vznikla v máji 2022. Vtedy na hraniciach bola hektika, zachraňovali to vo veľkej miere mimovládne organizácie, dobrovoľníci. Podľa mňa je dobrovoľník slovom roka 2022. Všetci videli, že podávajú veľký výkon, ale štát tam bol v druhom až v treťom slede, takže sa začalo rozmýšľať na vládnej úrovni, ako to vyriešiť.

Podarilo sa vyrokovať presun neminutých eurofondov do programu Fast Care. Myslím si, že Slovensko tam alokovalo okolo 350, možno 400 miliónov eur. Z týchto peňazí sa prepláca zdravotná starostlivosť, ubytovanie, sociálna pomoc a ďalšie aktivity pre odídencov z Ukrajiny.

Bola dohoda, že časť z nich sa prerozdelí medzi mimovládne organizácie a samosprávy. Tak vznikol projekt na ministerstve sociálnych vecí pod vtedajším ministrom Milanom Krajniakom (Sme rodina). Prešiel finančným auditom a politickým schválením, splnomocnenec vyhlásil výzvu. Podmienkou bola skúsenosť s prerozdeľovaním verejných zdrojov.

Budete mať zdroje, ktoré nejdú všetky vám?

Áno, to je podstata. Nie je to 21 miliónov, ale 13 miliónov eur. To je finančný príspevok. Tých 8,7 milióna je ekonomická hodnota dobrovoľníckej práce. Je to materiálny vklad subjektov, pre ktoré poskytujeme príspevky. To nie sú peniaze, ale spolufinancovanie vo forme dobrovoľníckej práce.

Tých 13 miliónov eur je určených na poskytovanie finančných príspevkov zamestnancom organizácií, ľuďom, ktorí sú zamestnaní, pracovali na hraniciach alebo pracujú pri integrácii. Časť z nich je tiež na koordináciu dobrovoľníkov.

Robert Fico v streame s extrémistom Dannym Kollárom povedal toto: „To je projekt, kde chcú peniaze minúť do 31. decembra a je to spätne do februára 2022, kde vraj budú vyplácať ekonomickú hodnotu ekonomickej práce. To je čo? Pri 21 miliónoch eur môžu kľudne z toho ukradnúť 15 miliónov a použiť to na politiku proti nám. Kto chce robiť politiku, nech si založí politickú stranu.“ Iba pre záznam, plánujte nejaké peniaze použiť na politiku proti Smeru?