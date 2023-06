Vláde sa bude podľa Naďa ťažko vládnuť bez získania dôvery

Bývalý minister obrany zároveň ocenil, že Ódorov kabinet chce pokračovať v práci, ktorú začala predošlá vláda.

BRATISLAVA. Pokiaľ vláda nezíska dôveru v parlamente, bude sa jej vládnuť tak ťažko, ako vláde Eduarda Hegera po tom, keď prišla o dôveru. Počas stredajšej diskusie o programovom vyhlásení vlády to skonštatoval poslanec Jaroslav Naď (nezaradený). Zároveň ocenil, že kabinet Ľudovíta Ódora chce pokračovať v práci, ktorú začala predošlá vláda.

Potrebovali by dôveru

Programové vyhlásenie považuje Naď v niektorých častiach za vágne, na iných miestach ide podľa neho do príliš veľkých detailov, no jeho celkový obsah a ciele ocenil. Dodal, že na splnenie cieľov treba silnú pozíciu, a teda dôveru vlády. Programové vyhlásenie je podľa neho odrazom kontinuity dobrej práce Hegerovej vlády v súvislosti s reformami a investíciami.

Víta tiež, že vyhlásenie stojí na správnej strane z hľadiska zahraničnej politiky, v obrannej politike vychádza podľa neho z nášho členstva v EÚ a NATO.

Ódorovi Naď odkázal, aby sa nebál poukázať na to, ak niekto spochybňuje naše základné bezpečnostné a obranné záujmy. Poprosil ho, aby podporoval obranu, rozpočtovo aj ďalšími rozhodnutiami.

Rekonštrukcia Ukrajiny

Nezaradený poslanec Tomáš Valášek v diskusii privítal dôraz na zapojenie slovenských podnikateľov do rekonštrukcie Ukrajiny. "Máme chronický problém premeniť naše principiálne postoje v zahraničnej politike v biznis pre slovenské firmy a podnikateľov," skonštatoval.

"Hoci vojna ešte trvá, už teraz sa začala oprava tých častí krajiny, kde sa to bezpečne dá. Predošlá vláda aj podnikla prvý krok - preverila si záujem a vyše 300 firiem jej povedalo, že by do toho aj išli, ale tu sa aktivita vlády viac-menej skončila," myslí si Valášek. Zapojenie slovenských firiem a podnikateľov do rekonštrukcie nášho východného suseda je podľa neho premiérskou témou, a tak sa k nej treba postaviť.