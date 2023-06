Inštruktor, ktorý postrelil kadetku, by chcel podmienku. Čaká na prokurátora

Nejasné je stále to, kto kadetku odškodní.

BRATISLAVA. Postrelená kadetka zostala ochrnutá na zvyšok života, inštruktor, ktorý ju zranil, by chcel vyviaznuť s podmienkou. Vyšetrovanie marcovej nehody v Akadémii Policajného zboru sa skončilo.

Obe strany v týchto dňoch študujú spis, čo by mala byť posledná vec pred uzavretím prípadu.

Pedagóg Vladimír Šeparnev, ktorý 20-ročnú študentku Michaelu postrelil, už oznámil záujem uzavrieť dohodu o vine. Za ublíženie na zdraví z nedbanlivosti mu hrozí jeden až päť rokov väzenia. Ak vinu uzná a dohodne sa s prokurátorom, mohol by vyviaznuť aj s podmienečným trestom.

Záujem dohodnúť sa signalizoval inštruktor streľby už minulý týždeň pre televíziu Markíza.

Presnú predstavu, akú o dohode má, však zatiaľ Šeparnevov advokát Ľuboš Pejhovský hovoriť nechce, s vysvetlením, že ďalšie kroky sú na prokuratúre.

„Nechávame to na posúdení prokurátora, ale pri takýchto nedbanlivostných trestných činoch to zvykne byť podmienečný trest odňatia slobody,“ potvrdzuje Pejhovský. Či by jeho klient pristúpil aj na dohodu s nepodmienečným trestom, vopred rozoberať nechcel.