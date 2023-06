Fitoš: Slovensko podporuje svoje firmy výrazne menej ako priemer Európskej únie

Hovorí o eurofondoch a pláne obnovy.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Oliver Kostanjevec.

„To, že Slovensko stále kontroluje plošne všetko na rozdiel od krajín, ktoré robia náhodné kontroly, je také spomalenie, že to ani nemôže dopadnúť tak, že by sme dokázali akcelerovať,“ hovorí prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) EMIL FITOŠ o čerpaní eurofondov na Slovensku.

Vláda odborníkov už dopredu pripravuje verejnosť na to, že prepadnú stámilióny eur z eurofondov. Minister investícií Peter Balík opakuje, že čarovať nevie a ohrozených je aspoň 800 miliónov eur.

Emil Fitoš od roku 2017 pôsobí ako prezident ITAS,

bol generálnym riaditeľom spoločnosti Atos IT Solutions and Services na Slovensku a v Českej republike,

v minulosti pôsobil v spoločnosti Siemens Business Services ako riaditeľ pre verejný sektor, zdravotníctvo a dopravu,

vyštudoval Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Dopadne plán obnovy tak, ako všetko, čo sa u nás robí s eurofondami?

Môže a nemusí to tak byť. Plán obnovy je kratší ako eurofondy.

Nechávať si v pláne obnovy projekty na poslednú chvíľu je ešte väčšie riziko, ako to bývalo pri štrukturálnych fondoch. Zároveň sú tie projekty pomerne zložité, lebo vždy tam je reforma a potom investície.

Keď nastúpila súčasná vláda, začali vychádzať výzvy, na ktoré sme čakali veľmi dlho. Na niektoré pol roka, na niektoré aj dlhšie. To sú výzvy na európske centrá digitálnych inovácií. Hneď nato vyšli výzvy na transformačné a inovačné konzorciá.

Je teda možné, že nová vláda začala šliapať do pedálov a výzvy pôjdu. To však neznamená, že bude jednoduché ich minúť, pretože pri mnohých výzvach budú problémy, ktoré sú na Slovensku zabetónované, ako napríklad problémy s verejným obstarávaním.

Vyzerá to, ako keby sme vedeli vymyslieť rámec, ale nevedeli exekuovať, ako sa k plánu dostaneme. Je to tak?

Je to tak. Je to, ako keby sme mali vymyslenú cestu aj postavenú diaľnicu a potom ju obmedzili značkami rýchlosti, nastavali tam retardéry a robili všetko pre to, aby tam administratívy, byrokracie a kontrol bolo čo najviac.

Od vstupu do Európskej únie čerpá Slovensko eurofondy už 19 rokov. Ako je teda možné, že za 19 rokov sme retardéry a značky v procese pridávali?