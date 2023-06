Veľkí drsňáci teda neboli. Čo prezrádzajú priezviská o mafiánoch?

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

10. Zatiaľ je to tak trošku diétna verzia projektu, hovorí o rekonštrukcii Komenského námestia Aleš Šedivec z architektonického štúdia

Primátor Matúš Vallo sľúbil podporu: Refurbishment of Komenského Square in Bratislava’s centre in reduced version for now

9. Letný salón piva, Petržalské dni, či nová rozprávka pre deti. Čo sa deje v Bratislave?

Týždenný výber 10 podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava for foreigners

8. Online nakupovanie potravín je pohodlné a navyše takto zákazníci nepodliehajú pokušeniu impulzívnych nákupov a výpredajov v kamenných obchodoch

Do online košíkov si vložia len to, čo naozaj potrebujú: Slovakia gets a taste for online grocery shopping

Online nakupovanie je na Slovensku čoraz rozšírenejšie. (zdroj: Marko Erd - SME)

7. Nenechajte si ujsť historický festival, ktorý vás prevedie dejinami od 10. do 14. storočia

Výber podujatí v Bratislave, ktoré vás nebudú stáť ani cent: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

6. Chcete prekonať strach? Alebo si radšej na dve hodiny oddýchnuť v lese? A čo tak navštíviť novootvorený vodný mlyn?

Užite si víkend na Slovensku: Weekend: Trip to the oldest opal mines in the world

5. Motorkár-tvrďas z Juhoafrickej republiky bol chvíľu na Slovensku a hneď vymenil svoj diabolský stroj za kolobežku. Pobavil Slovákov

Prečítajte si pozitívne príbehy zo Slovenska: Slovak Samaritans rescue a stranded stork, while a Hells Angel is mocked online

4. Hoci sa zdá, že zber kvetov je teraz v móde, ide o dlhoročnú tradíciu

Z bazového sirupu si viete pripraviť aj populárny taliansky drink: How to make elderflower syrup

Baza čierna. (zdroj: WIKIMEDIA/CC)

3. Americká Slovenka vysvetľuje, prečo bude voliť v septembrových voľbách po prvý raz

Všetko v našich životov sa odvíja od politiky, hovorí Eva Putzová: At 46, I will be voting in Slovak election for the first time

2. Už aj v Bratislave funguje aplikácia, ktorá bojuje proti potravinovému odpadu

Zlacnené jedlo má svojich fanúšikov. Nekončí v koši: A food-saving app that lets people buy discounted meals launches in Bratislava

1. Priezviská oberali slovenských mafiánov o drsnosť

Niektoré priezviská zas odhalia o človeku oveľa viac: Slovak Matters: What's in a (sur)name?

