Očistec je na súdoch skoro tak dlho, ako ho vyšetrovali. Obžalobu môže sudca stále aj odmietnuť

BRATISLAVA. Kauza obžalovaných Norberta Bödöra, Tibora Gašpara či Dušana Kováčika je už pomaly dlhšie zaseknutá na súdoch, než trvalo jej vyšetrovanie.

Špeciálna prokuratúra podala obžalobu trinásť mesiacov po obvinení hlavných aktérov, na súdoch ju však ani za osemnásť mesiacov nikto neprejednal a proces sa ani nezačal.

Štvrtkové rozhodnutie Najvyššieho súdu je dlhoočakávaným posunom. Znamená, že prerušené stíhanie pokračuje a sudca Peter Pulman sa musí prípadom zaoberať. Má povedať, či obžalobu prijíma a proces otvorí, alebo ju môže aj odmietnuť. V takom prípade by však musel argumentovať vážnymi procesnými pochybeniami.

