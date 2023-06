Víkendový výber: Ako na slobodu tlače zaútočil Mečiar?

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Novinárov nechcel vidieť, prijímal iba vyvolených. Tento rok si pripomíname 30 rokov samostatného Slovenska, rok 1993 však neznamenal len vznik nového štátu, znamenal aj začiatok masívneho útoku na slobodu médií. Ako vyzeral v Mečiarovej réžii, opisuje reportér Peter Getting v reportáži, ktorá sa síce vracia do histórie, ale ponúka aj zaujímavé paralely so súčasnosťou.

Reportérka Michaela Žureková sa zhovárala so slovenskou vedkyňou a mikrobiologičkou Stanislavou Bezdíček Královou, ktorá sa vybrala na Antarktídu, aby tam skúmala nové možnosti antibiotík. V Európskej únii totiž zomrie zhruba 33-tisíc ľudí ročne na infekcie vinou rezistencie na antibiotiká. A vedecká obec už dlho upozorňuje, že sa možno vrátime do obdobia spred penicilínu. Aké choroby by nás mohli ohrozovať?

Hoci práve v stredu začala berlínska prokuratúra vyšetrovať frontmana skupiny Rammstein Tilla Lindemanna v súvislosti s viacerými obvineniami zo sexuálneho napadnutia, on veľkolepým uvedením na trenčianske pódium dával najavo, že prichádza niekto hodný uctievania. Ako vyzeral jeden z najväčších koncertov na Slovensku, opísal v reportáži Daniel Bernát.

Prinášame vám aj recenzie na nový album Paula Simona, novú inscenáciu Činohry Slovenského národného divadla Malé ženu či novú sériu Th Idol, inšpirovanú životom Britney Spearsovej a tradične aj tipy na kultúrne podujatia v nasledujúce dni.

S Mečiarom prišla agresia. Pred 30 rokmi prvýkrát od pádu totality zaútočil na slobodu tlače

Mečiarizmus priniesol útok proti médiám, slobode a demokracii. (zdroj: TASR)

Bolo to len pár týždňov po vzniku samostatného Slovenska, keď sa na začiatku februára 1993 minister kultúry za vládne Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) Dušan Slobodník vyjadril, čo si myslí o slovenskej tlači.

Ihneď aj menoval denníky, ktoré boli podľa neho protivládne, bolo to vraj SME, regionálne noviny Slovenský východ a Smer, protivládny mal byť aj denník Telegraf, Práca bola podľa neho protivládna zo 70 percent. Doplnil, že tieto údaje má z výskumov. Nikdy však neprezradil akých.

S nastupujúcim mečiarizmom sa však začal útok aj na ostatné médiá. Premiér Vladimír Mečiar vyhlásil, že má novú zásadu v novom roku. Novinárov vraj už nechce vidieť. A prijímať bude iba vyvolených. Mal to byť len začiatok.

V článku sa dočítate, ako sa začal nástup mečiarizmu, kedy sa začalo útočiť voči nezávislým médiám a oponentom, koľko dolárov mali dostávať novinári za písanie proti Mečiarovej vláde, ako vyhodili satirikov z televízie aj kedy sa na Slovensku zjavil Soros, prostitútky a konšpirácie.

V Antarktíde hľadá nové antibiotiká: Hrozí, že budeme umierať na suchoty ako v stredoveku, vraví

Stanislava Bezdíček Králová počas výpravy na Antarktídu. (zdroj: Archív S.B.K.)

Angína, zápal pľúc či brušné infekcie. Bez nového antibiotika sa v najbližších rokoch podľa vedcov a vedkýň budeme musieť zmieriť s úmrtiami aj na bežné bakteriálne ochorenia. Problémom je totiž antibiotická rezistencia, ktorú si mikroorganizmy, spôsobujúce choroby, rokmi vypestovali.

Vedkyňa a mikrobiologička Stanislava Bezdíček Králová je Slovenka, ktorá sa snaží tento hrozivý scenár zvrátiť.

„Myslím si, že ďalší veľký problém pre Európu začína byť tuberkulóza. Z rozvojových častí sveta sa k nám dostávajú jej multirezistentné kmene, neexistuje antibiotikum, ktorým by sme ju liečili, a máme populáciu, ktorá nie je dokonale zaočkovaná.

Dostávame sa k tomu, že ľudia budú zomierať na suchoty ako v stredoveku. Mimochodom, existuje aj predikcia na rok 2050, podľa ktorej ročne zomrie desať miliónov ľudí na ochorenia spojené s rezistentnými mikroorganizmami, čo je gigantické číslo,“ hovorí.

So svojím tímom odišla do Antarktídy, kde študovala mikroorganizmy v snahe nájsť nové účinné antibiotikum. Dnes na výskume pracuje na Viedenskej univerzite a verí, že už tento rok sa jej podarí získať patent na nový mikroorganizmus.

V rozhovore hovorí aj, čo sa v tele deje, keď užívame antibiotiká pri vírusovej infekcii, ako vyzeral jej výskum v Antarktíde a aké objavy zatiaľ dosiahla, prečo sa za uplynulých 30 rokov nedostali na trh nové antibiotiká, čo je to fágová terapia, ktorá je alternatívou k užívaniu antibiotík a s akou diskrimináciou sa stretla ako žena vo vede v Česku.

Boh vie, že nechcem byť anjelom, spieval Lindemann s divákmi. Rammstein predviedli pekelnú šou

Koncerty Rammstein sú známe pyrotechnickými šou. (zdroj: SME/Marko Erd)

Začalo sa to priam obradne. Slávnostnými fanfárami na privítanie kapely, za ktorou prišli desaťtisíce ľudí.

Na veľkoplošnej obrazovke vysoko nad zemou sa zjavil Till Lindemann. Jeho obraz sa pomaly zosúval pod dolný okraj obrazovky a spevák Rammsteinu odrazu „ožil“ v realite trenčianskeho letiska. Zostupoval z výšky dolu na pódium. A k svojim (p)oddaným.

Efektný začiatok stredajšieho koncertu slávnej nemeckej skupiny divákov nadchol.

Hoci práve v stredu začala berlínska prokuratúra vyšetrovať frontmana skupiny Tilla Lindemanna v súvislosti s viacerými obvineniami zo sexuálneho napadnutia, on veľkolepým uvedením na pódium dával najavo, že prichádza niekto hodný uctievania. A niektorí návštevníci pri prvých tónoch štartovacej skladby Rammlied ukazovali k nebu, akoby k nim zostúpil ich vyvolený.

Pre Al Pacina či De Nira nie je vek prekážkou. Veda však nemá pre starších otcov a ich deti dobré správy

Al Pacino a Robert De Niro vo filme Martina Scorseseho The Irishman. (zdroj: IMDB)

Necelý mesiac po tom, ako 79-ročný herec Robert de Niro oznámil, že sa stal siedmy raz otcom, sa do klubu neskorého otcovstva pridal aj jeho kolega, 83-ročný Al Pacino. Začiatkom júna potvrdil, že spolu s o 54 rokov mladšou partnerkou Noor Alfallahovou čakajú dieťa.

Pripojili sa tak k mnohým hercom, hudobníkom či americkým prezidentom, ktorí si takto „predĺžili“ mladosť.

A aj keď sa zdá, že oslavujú šťastné udalosti, vyvoláva to otázku vhodnej vekovej hranice pre otcovstvo a možných rizík pre dieťa aj matku. Ukazuje sa totiž, že ani vek otca nie je v tomto smere zanedbateľný.

Po cirkevnom rozvode coming out. Brzobohatý sa rád mení na drag queen, jeho snúbenica reaguje

Herec a spevák Ondřej Brzobohatý. (zdroj: Markíza)

Koncom mája sa české médiá veľa venovali Ondřejovi Brzobohatému, ale nebolo to len preto, že mal premiéru seriál Iveta, kde hrá jednu z hlavných úloh.

Približne v rovnakom čase dostal bulvárny Blesk informácie o žalobe, ktorú podala bývalá Miss Českej republiky a zároveň jeho bývalá manželka Taťána Kuchařová, aby aj cirkev ich sobáš anulovala.

Pár dní po tom, ako sa vrátil z dovolenky na Maldivách, kde bol so svojou súčasnou partnerkou, moderátorkou Danielou Písařovicovou, musel Brzobohatý verejne reagovať na to, čo niektorí novinári podávali ako veľkú senzáciu.

Chce byť nahá na fotkách aj v klipe. O tele si rozhoduje slobodne a vždy to niekto zneužije

Lily Rose Depp v seriáli The Idol. (zdroj: HBO)

Tvorcovia seriálu The Idol avizovali, že ich príbeh bude voľne inšpirovaný osudom Britney Spearsovej a že to bude kontroverzné.

To znelo podozrivo, lebo diváci by mali sami posúdiť, či ich niečo rozruší, alebo nie. A tak sa stalo, že sebavedomé vyjadrenia vyrušili najmä kritikov, ktorí sa na festivale v Cannes prišli pozrieť na premiéru prvých dvoch častí.

Na priaznivé hodnotenie nemali chuť. Z necelých dvoch hodín (teraz sú už dostupné aj na HBO) sa však ešte nedá určiť, čo také výbušné v príbehu alebo v jeho forme bude.

Paul Simon cíti, že prišiel čas odchádzania. Lúči sa albumom, ktorý sa mu prisnil

Po dlhých dekádach na scéne sa 81-ročný Paul Simon ponoril na novom albume do intímnej rozlúčkovej atmosféry. (zdroj: Wikimedia)

Už v polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia sa zaradil medzi špičku populárnej hudby, hoci to bol skôr romantický básnik ako dravý bigbiťák. Neraz hĺbavý, ale dokázal byť aj energický a hravý. Po dlhých dekádach na scéne sa 81-ročný Paul Simon ponoril do intímnej rozlúčkovej atmosféry, ktorá vypĺňa jeho pätnásty sólový album Seven Psalms – Sedem žalmov.

Ten názov je priliehavý hneď z niekoľkých dôvodov. Vyzerá to tak, že je to album „vnuknutia“. Podľa Simona sa mu jednoducho prisnilo, že na ňom pracuje. A on toto „volanie“ vypočul.

Začal vstávať vo veľmi skorých ranných hodinách, keď mu na um prichádzali texty pesničiek. Výsledok naozaj znie ako tiché ranné rozjímanie pri lampe v tmavej izbe, keď vonkajší svet ešte nie je plný ruchov a človek môže v pokoji nazerať do seba.

Nevymýšľajte a nájdite si muža. Má byť toto odkaz Malých žien?

Petra Vajdová (Meg), Jana Kovalčiková(Amy), Barbora Andrešičová(Jo), Zuzana Kocúriková(Hannah), Jana Oľhová (Mama), AnnaMária Janeková(Beth) (zdroj: Ľuboš Kotlár)

K manželstvu, či už k tomu z rozumu, k tomu, ktoré je výsledkom okamžitého vzplanutia, alebo k zväzku založenom na intelektuálnej spriaznenosti, napokon vedú aj všetky cesty v inscenácii Malé ženy v Činohre Slovenského národného divadla.

Kým v druhej polovici 19. storočia, keď Louisa May Alcottová román napísala, išlo o pochopiteľné vyústenie zápletky, dnes príbeh pôsobí ako nedokončená veta.

Marián Amsler je režisér, ktorý je v slovenskom prostredí prvou voľbou pri inscenovaní klasických románov. Okrem toho, že ako zručný autor vytvára zrozumiteľné dramatizácie a má cit vytvárať nesmierne estetické, neraz aj veľkolepé scénické obrazy s neopakovateľnou atmosférou, má aj iný dôležitý talent. Veľmi správne dokáže v klasických príbehoch nájsť motívy a témy rezonujúce s dneškom.

Hoci je román vnímaný ako dievčenská klasika, v ktorej silno zaznievajú konzervatívne hodnoty, jeho pozorné čítanie súčasnými očami ponúka mnoho tém.

Osem dobrých je veľkým čítaním na leto. K vode aj do hôr si ho vezmete ľahšie ako osem kníh

Sedem poviedok a úryvkov z kníh slovenských autorov a autoriek, ktoré práve vydali alebo na vydanie len pripravujú slovenské knižné vydavateľstvá, sme pre vás zhromaždili v prílohe Osem dobrých.

Ôsmym literárnym kusom, ktorý sľubujeme v názve tohto výberu, je časť z knihy Vrahovia mesiaca kvetov. Podľa dokumentárneho románu amerického novinára Davida Granna nakrútil režisér Martin Scorsese rovnomenný film s Leonardom DiCapriom či Robertom De Nirom. Premiéru mal pred mesiacom na filmovom festivale v Cannes.

Kniha vyšla na Slovensku už dávnejšie. Film sa však do slovenských kín dostane až v októbri. Aj v tomto prípade teda hádam môžeme hovoriť o akejsi ochutnávke.

Viaceré z poviedok a literárnych ukážok sme zároveň doplnili dielami štyroch výrazných slovenských výtvarníkov a výtvarníčok: Andreja Dúbravského, Jany Farmanovej, Moniky Pascoe Mikyškovej a Mareka Ormandíka.

Osem dobrých je teda nielen veľkým čítaním na leto, ktoré si môžete zobrať k vode aj do hôr ľahšie ako osem kníh. Je to aj náznak mapy s niektorými zaujímavými udalosťami, ktoré sa odohrávajú v kultúre na Slovensku.

