Gašpar je v návrhu kandidátky Smeru na vysokom mieste, potvrdil Fico

BRATISLAVA. Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar bude v septembrových parlamentných voľbách kandidovať za Smer. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to vyhlásil líder strany Robert Fico. Podľa jeho slov je na kandidátke navrhovaný na vysokom mieste.

"Tibor Gašpar má všetky predpoklady na to, aby v prípade, že Smer bude súčasťou vlády, sa mohol uchádzať aj o významné exekutívne funkcie," dodal Fico. Zopakoval tiež, že by bol potešený, ak by sa za stranu rozhodol kandidovať aj exminister vnútra Robert Kaliňák. Kandidátka Smeru má byť podľa Fica schvaľovaná v utorok.

Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová na tému predčasných volieb dodala, že strana svoj ďalší postup oznámi po ukončení rokovaní a po jeho odsúhlasení orgánmi strany.

