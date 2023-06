Prezidentka omilostila muža odsúdeného za marihuanu. Jeho manželka jej adresovala dva listy

Vo väzení mal stráviť desať rokov.

Prezidentský palác v piatok informoval, že sa Zuzana Čaputová rozhodla udeliť milosť dvom mužom odsudeným za prechovávanie marihuany. Prvý z nich má 63 rokov a trpí viacerými nevyliečiteľnými ochoreniami.

V druhom prípade ide o 40-ročného muža, ktorý bol právoplatne odsúdený za zadováženie a prechovávanie marihuany vo väčšom rozsahu na desať rokov. Dnes je už doma so svojou dcérou. Jeho manželka čakala na slovo hlavy štátu viac ako tri roky, v priebehu ktorých jej adresovala dva listy. Ten posledný pristál na stole prezidentky v máji.

V článku sa dočítate čo si v liste prečítala Zuzana Čaputová,

ako sa muž k pestovaniu marihuany dostal,

prečo omilosteného muža obvinili,

aké vrúcne slová venovala žena prezidentke,

či je novela Trestného zákona z dielne Viliama Karasa postačujúca.

„Obraciam sa na Vás v nádeji a zúfalstve, dúfajúc, že môj list dočítate dokonca, a s plným vedomím, že nie som jediná. Dostali sme sa do neuveriteľnej situácie, do nedorozumenia, v ktorom mám pocit, že nám dokážete pomôcť iba Vy,“ píše sa v úvode prvého listu, ktorý Lucia Ľabdíková odoslala ešte v marci 2021.

Vtedy trávil jej manžel, ktorého meno redakcia nezverejňuje, už tretí rok za múrmi väznice v Dubnici nad Váhom. Dokopy si z desaťročného trestu odsedel takmer polovicu. Stále sa pýtam, mám pocit, že do vetra: to naozaj až tak ublížil spoločnosti? Je mi to ľúto a dodnes je to pre mňa veľmi nepochopiteľné, že sa akoby neskúmala skutočná podstata skutku, za ktorý je manžel trestne stíhaný,“ argumentuje Ľabdíková.

Štyridsaťročného muža odsúdili za vypestovanie rastlín konope. „Rastliny z ktorých by, ospravedlňujem sa za výraz, ,asociáli‘ mali podľa odborného posudku niekoľko jednorazových dávok a zarobili by na nich nejaké množstvo peňazí. To naozaj, za toto je odsúdený na desať rokov trestu odňatia slobody?“ kladie si žena v liste rečnícku otázku.

Začiatky

V liste spomína, že keď svojho manžela stretla, trpel jeho otec smrteľnou chorobou. Práve snaha pomôcť otcovi dohnala neskôr muža až do väzenskej cely. No medzitým uplynulo ešte mnoho času, keď sa rodine narodilo dieťa.