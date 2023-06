Prvý tropický deň v tomto roku bol až na konci druhej dekády júna

Jar bola chladnejšia.

Bratislava 20. júna (TASR) – V roku 2023 bol prvý tropický deň v základnej sieti meteorologických staníc zaznamenaný až na konci druhej dekády júna.

Takto relatívne neskoro, prípadne ešte neskôr, sa to podľa meteorológov stalo od roku 1961 celkovo iba 12-krát. Do roku 1992 to bolo dosť bežné, tentoraz sa tak stalo po 31 rokoch. Konštatuje to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

"Pri analýze, ktorá siaha do obdobia posledných 63 rokov, bolo zistené, že do roku 1992 nebol výskyt prvého tropického dňa na Slovensku až v júni ničím mimoriadnym," približuje SHMÚ.

V období rokov 1961 až 1992 zaregistrovali meteorológovia prvý deň s tropickou hodnotou teploty vzduchu na Slovensku až v júni celkovo 19-krát, teda vo väčšine prípadov. Už v máji sa prvý tropický deň na Slovensku vyskytol v rovnakom období 11-krát, už v apríli celkovo dvakrát.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V novom týždni sa výraznejšie oteplí, prídu horúce dni Čítajte

Od roku 1993 do roku 2023 sa prvý tropický deň vyskytoval na Slovensku prevažne v máji. V danom období sa tak stalo 21-krát. Už v apríli sa tak stalo celkovo štyrikrát, v júni šesťkrát, pričom trikrát v posledných piatich rokoch.

"Súvisí to pravdepodobne aspoň čiastočne aj s tým, že práve v tomto päťročnom období bolo u nás na jar relatívne chladnejšie ako v rokoch predtým," podotýka SHMÚ.

V Nitre zaznamenali v období od roku 1961 najskorší výskyt tropického dňa v roku 2012, konkrétne 30. apríla. Naopak, najneskorší termín v roku 1980, a to 3. augusta. V Nitre sa v posledných 63 rokoch vyskytol prvý tropický deň najčastejšie v júni (36–krát), v máji 12–krát a v júli 13–krát.