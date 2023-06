Známe osobnosti o rozhodnutí prezidentky: Zuzana Čaputová nám nič nedlží, skôr my jej

Odpovedal exprezident, umelci aj športovci.

Prezidentka Zuzana Čaputová nebude opätovne kandidovať. Hlava štátu svoje rozhodnutie oznámila v utorok popoludní. Mandát sa jej skončí v júni 2024. Takto hodnotia rozhodnutie slovenské osobnosti:

Andrej Kiska, bývalý prezident Slovenskej republiky

Už teraz sa na sociálnych sieťach objavujú prvé emócie hnevu, sklamania a ja cítim v sebe taký určitý smútok, ale v prvom rade cítim obrovské pochopenie.

Keď človek vstupuje do politiky s takou čistou vierou a odhodlaním pomôcť tejto krajine a za to sa mu dostane tak veľa nenávisti a urážok, je to krutá facka.

Bolí to. Poznám to, zažil som to, keď na mňa roky útočil Fico s celou mafiánskou policajnou garnitúrou. Útočili na mňa, na moju rodinu, a verte mi, je to veľmi nepríjemné.

Milan Kňažko, bývalý minister kultúry

Rozhodla sa, že nebude kandidovať, beriem to na vedomie.

Nepoznám jej pohnútky, nepoznám jej motívy, prečo sa rozhodla byť prezidentkou, ani prečo sa rozhodla odísť.

Myslím, že sa tomu venuje príliš veľa pozornosti, ale sú volebné obdobia a ľudia sa v nich striedajú.

Magdaléna Vášáryová, herečka

Je mi to veľmi ľúto, pretože je skvelou prezidentkou.

Na druhej strane ako človek, ktorý kandidoval na post hlavy štátu a ako človek, ktorý pozná, čo musí robiť prezidentka, sa jej nečudujem.

Je unavená, vyčerpaná, niektorí naši nevychovaní chlapi jej dali zabrať. Budeme musieť nájsť nejakého iného prezidenta alebo prezidentku, ale ďakujeme jej za všetko, čo urobila alebo ešte urobí posledný rok.

Katarína Koščová, hudobníčka