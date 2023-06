Poslanci prelomili veto prezidentky, tri hodiny telocviku budú od septembra

Prezidentka navrhovala posunúť účinnosť zákona na rok 2025.

BRATISLAVA. Od 1. septembra tohto roka budú mať žiaci na základných školách tri hodiny telesnej výchovy do týždňa.

Poslanci prelomili veto prezidentky, ktorá navrhovala posunúť účinnosť schváleného zákona na 1. september 2025 bez ohľadu na typ základnej školy a na to, či škola disponuje telocvičňou.

Hlava štátu upozornila na viacero problémov, ktoré by na základe prijatého zákona školám vznikli.

Zákon sa rozhodla vrátiť aj na základe odborných stanovísk ministerstva školstva, Štátnej školskej inšpekcie, predstaviteľov profesijných organizácií regionálneho školstva a Odborového zväzu školstva. Vyplýva z nich, že schválený zákon by bol v praxi s účinnosťou od 1. septembra 2023 nevykonateľný aj pre tie školy, ktoré majú prístup k telocvični a spôsobil by závažný zásah do výchovno-vzdelávacej činnosti škôl.

Zvýšením počtu hodín telesnej a športovej výchovy by sa podľa Čaputovej znížili vyučovacie hodiny v iných predmetoch, čo môže mať za následok znižovanie úväzkov učiteľov aj ich miezd. Naopak, na zabezpečenie zvýšeného počtu hodín telesnej a športovej výchovy by boli potrebné výberové konania na telocvikárov, ktorých je už teraz nedostatok.

„Na prijatie potrebných zmien teda školy potrebujú viac času ako len tri letné mesiace," upozornila Čaputová. Nepáči sa jej tiež, že v zákone sa rozdielne zaobchádza s cirkevnými školami v porovnaní s ostatnými základnými školami. Odôvodnenie schválenej úpravy pokladá za nedostatočné.

Návrh novely školského zákona predložila skupina poslancov za strany OĽaNO a Sme rodina. Poukazujú na to, že pre 30 percent detí predstavuje telesná výchova jediný fyzický pohyb, ďalších 40 percent sa športu a fyzickým aktivitám venuje len príležitostne.

Parlament v máji schválil, že od septembra tohto roka budú mať žiaci základných škôl povinné minimálne tri hodiny telesnej výchovy týždenne a stredoškoláci dve. Zároveň schválil aj pozmeňujúci návrh, ktorý stanovil odklad jej účinnosti do 1. septembra 2025 pre školy, ktoré nemajú k 31. augustu 2023 prístup k telocvični.

Tento odklad o dva roky platí aj pre štvrtý ročník cirkevných škôl.

Je to z dôvodu, že vo štvrtom ročníku je v aktuálnom rámcovom učebnom pláne k dispozícii len jedna disponibilná hodina, ktorú cirkevné školy väčšinou využívajú na predmet náboženstvo.