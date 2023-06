Demokrati vyzývajú Kollára, aby odstúpil z funkcie a odišiel z politiky

Predseda parlamentu sa priznal k napadnutiu partnerky.

BRATISLAVA. Ženy zo strany Demokrati vyzývajú Borisa Kollára, aby odstúpil z funkcie predsedu Národnej rady SR a odišiel z politiky.

Ako sa vyjadrila Andrea Letanovská (Demokrati) na dnešnej tlačovej besede, ich strana má nulovú toleranciu k násiliu na ženách a nepripúšťajú žiadne vysvetlenie ani ospravedlnenie.

Ako ďalej uviedla, ženy sa nikdy nebijú, a to za žiadnych okolností.

„Dnes sa rozhoduje o tom, ako sa v našej spoločnosti postavíme k násiliu na ženách a či ho budeme považovať za normálne a ospravedlniteľné," dodala Letanovská s tým, že Kollár sa k násiliu priznal a ani ho neodsúdil.

„Pokiaľ budeme tolerovať násilie na ženách páchané vysokým ústavným predstaviteľom, tak ho budeme tolerovať u všetkých žien a mužov a nikdy ho z domácností nedostaneme a nezbavíme sa ho. Nepomôžu lacné výhovorky, že išlo o záchranu života dieťaťa. Neexistuje situácia, v ktorej môžete niekomu zachrániť život fackami," uzavrela Letanovská.

Bývalá partnerka Borisa Kollára Barbora Richterová poslala poslancom Národnej rady SR list, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať a domnieva sa, že ide o cielenú kampaň proti hnutiu Sme rodina.

Richterová v liste popísala aj incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.

Žiadne lekárske ošetrenia Richterová podľa jeho slov nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala.

Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá bola svedkom daného incidentu a Kollárovu verziu potvrdila. Richterová zverejnila po Kollárovej tlačovej besede video na sociálnej sieti, kde jeho tvrdenia v súvislosti s antikampaňou, ako aj so samotným incidentom odmietla.