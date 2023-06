Je nevýrazná a neskoro ju nasadili. Experti o volebnej líderke Demokratov pochybujú

Politológovia neveria, že Letanovská zdvihne percentá Demokratov.

BRATISLAVA. Už takmer 30 rokov ako lekárka zachraňuje životy ľudí na Are. Teraz má zachrániť Demokratov pred klesajúcimi preferenciami a dostať ich do parlamentu.

Problémom jednotky na kandidátke strany bývalého premiéra Eduarda Hegera Andrey Letanovskej je však to, že je málo známa. Do parlamentu sa pritom dostala už v roku 2020 na kandidátke strany Za ľudí bývalého prezidenta Andreja Kisku.

Hoci Heger verí, že práve „záchranársky“ príbeh Letanovskej spolu s ním ako dvojkou na kandidátke dostane Demokratov do Národnej rady, štyria oslovení politológovia si myslia, že to nebude stačiť. Zmeniť by to mohlo prekvapujúce zlúčenie s inou stranou. Zmena názvu je však už zakázaná.

Demokrati sa od založenia strany v marci tohto roku preferenčne trápia. Hoci začínali s piatimi percentami, posledný júnový prieskum agentúry NMS pre denník SME im nameral iba 1,8 percenta. Do predčasných parlamentných volieb 30. septembra zostávajú tri mesiace.

V článku sa dočítate prečo si Demokrati vybrali Letanovskú za jednotku kandidátky

aká je najväčšia slabina Letanovskej

aké šance má, aby zvrátila klesajúce preferencie strany

Neznáma tvár na záchrannej misii

„Nie, vôbec sa ma to nedotýka,“ odpovedá jednotka Demokratov na otázku, ako reaguje, ak sa niekto spýta, ktorá je tá Letanovská. Vysvetľuje, že ako lekárka je známa skôr v zdravotníckych kruhoch. Momentálne je primárkou Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v Národnom onkologickom ústave v Bratislave.

Poslankyňou za stranu Za ľudí bola len dva roky - do roku 2021. O mandát prišla po tom, ako sa do parlamentu v máji spomínaného roku vrátil Vladimír Ledecký, ktorý odišiel z funkcie štátneho tajomníka ministerstva investícií. Post opustil preto, že ho v odbornom spore s úradníkmi rezortu nepodržala ministerka a šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Pre ňu opustila stranu Za ľudí aj Letanovská.

Odišla z nej spolu s ďalším poslancom Miroslavom Kollárom. Ten sa neskôr stal šéfom strany Spolu a Letanovská jej podpredsedníčkou. Strana Spolu sa počas tohto roka pretransformovala na Demokratov a Letanovská v novej strane zostala podpredsedníčkou.

„Je to príbeh záchranárky, ktorá je na ARO 30 rokov. Je odvážna, bojuje o životy ľudí, a preto sa v kritických momentoch vie rozhodovať s rozvahou. Je to príbeh, ktorý vystihuje naše hodnoty,“ vysvetľuje Heger, prečo si Demokrati za jednotku kandidátky vybrali práve Letanovskú.

Šéf Demokratov neodpovedal na otázku, kto boli konkurenti Letanovskej. Pripustil však, že strana si v tejto súvislosti urobila prieskum. Napriek tomu z Letanovskej slov vyplýva, že to bola najmä Hegerova voľba.