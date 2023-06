Už tretie vedenie PPA vyšetrujú. Malo ísť o vlajkovú loď protikorupčného boja

Pri akcii Úradník zadržala NAKA päť ľudí.

„Je to o to horšie, že my sme boli akoby z jedného válova, aj Kiss, aj ja, Vlčan aj Mičovský. O to je to horšie, lebo toto je vysvedčenie OĽaNO, vlád Matoviča a Hegera," hovorí trestne stíhaný bývalý riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jaroslav Jánoš. Reaguje tak na to, že polícia vo štvrtok zadržala aj jeho nástupcu na čele agentúry Jozefa Kissa.

Kissa zadržala polícia počas akcie s krycím názvom Úradník. Okrem neho skončili v putách ďalší predstavitelia ministerstva pôdohospodárstva a platobnej agentúry.

Polícia ich vyšetruje ako organizovanú skupinu za machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, podvody, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku či vydieranie. Zatiaľ nešpecifikovala, či niekoho aj obvinila.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Bývalý šéf PPA Jánoš: Nedáš úplatok, dostaneš nulu. Úradníci sa so žiadateľmi hrali Čítajte

Korupcia pritom nie je na PPA ničím novým. Agentúry sa týka aj kauza Dobytkár spojená s čerpaním agrodotácií a podozrením z prania špinavých peňazí z eurofondov počas vládnutia Smeru a SNS. Obžalovaní sú v nej niekdajší riaditeľ agentúry Juraj Kožuch, nominant SNS, ale tiež oligarchovia blízki Smeru a SNS Norbert Bödör a Martin Kvietik.

Práve Dobytkár by podľa viacerých zdrojov denníka SME mohol súvisieť aj so štvrtkovou akciou NAKA v priestoroch ministerstva pôdohospodárstva, ako aj platobnej agentúry.

Ľudia OĽaNO, Hlasu aj Progresívneho Slovenska

V rámci akcie Úradník elitní policajti zasahovali nielen v Bratislave, ale aj v Senci či v Hornom Mýte, kde dokopy vykonali osem domových prehliadok.