Horváth: O dvadsať rokov budú na jedného dôchodcu dvaja produktívni ľudia

Minister hovorí o stave verejných financií.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Oliver Kostanjevec.

„Máme pred sebou posledné volebné obdobie, keď musíme verejné financie nasmerovať na trajektóriu udržateľnosti predtým, ako po roku 2030 začnú pôsobiť enormné tlaky v dôsledku starnutia obyvateľstva,“ hovorí minister financií MICHAL HORVÁTH.

Verejné financie sú vraj v historicky najhoršom stave, čo sa týka ich udržateľnosti. Vláda odborníkov musí pripraviť vyrovnaný rozpočet, ale predpokladá sa, že príde aj s reálnym. Minister financií hovorí, že Slovensko musí začať konsolidovať.

Michal Horváth je ministrom financií v úradníckej vláde Ľudovíta Ódora,

od roku 2020 bol hlavným ekonómom Národnej banky Slovenska,

bol jedným zo zakladajúcich členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, bol v nej v rokoch 2012 až 2015,

vyštudoval finančný manažment na Univerzite Komenského v Bratislave, získal M.Sc. z ekonómie verejného sektora na Univerzite v Yorku, doktorát z ekonómie získal na University of St Andrews v Škótsku.

Sedeli ste v parlamente počas rozpravy o programovom vyhlásení vlády. Šokovalo vás, čo ste tam zažili?

Trošku áno. Už dávno som prestal sledovať prenosy z parlamentu a zažiť to naživo je niečo úplne iné. Predtým som mal možnosť byť iba na hodinách otázok, kde sedí do desať poslancov, atmosféra je skôr komorná, diskutujeme voľne. Toto bolo trošku iné a človek si viac uvedomoval aj teatrálny aspekt toho, čo sa tam deje.

Zaznelo aj z úst fašistov, že je nenormálne, že premiérom je Maďar. Ste tiež maďarskej národnosti. Ukázalo sa, že maďarská karta akoby už nefungovala, že to už nie je téma? Naopak, zdá sa, že skôr boli pozitívne reakcie?

Myslím si, že je úžasná vec, že môžem byť na tejto pozícii, ale nie preto, že som Maďar, ani napriek tomu, že som Maďar, ale že to nezohrávalo žiadnu úlohu. Až do spomínaného momentu to vôbec nerezonovalo vo verejnej diskusii. Myslím si, že čo sa týka široko vzatého mainstreamu, to naďalej nie je téma. Aj toto ukazuje, že možno Slovensko spravilo za 15 či 20 rokov v tejto téme veľký pokrok.

Povedali ste, že do volieb predstavíte plán na znižovanie zadlženosti Slovenska. Ako inak by sa to dalo robiť ako zásadnými škrtmi a zvyšovaním daní?