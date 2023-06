Ako Kanaďanka piekla tradičné slovenské pečivo

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

10. Spustenie ikonickej bratislavskej fontány zmení mikroklímu námestia, ochladí ho

Opravovala sa strojovňa, potrubia, pumpy: Družba Fountain to work again after 16 years

9. Košickí vývojári naprávajú problém, ktorý majú virtuálni asistenti pri používaní slovenčiny

Neurálna sieť odpovie aj na otázky, ktoré nevidela: Teaching AI bots to speak better Slovak

8. Ja nikam nejdem, a tomu by mohol aj Robert Fico rozumieť, hovorí Zuzana Čaputová

Prezidentka o rozhodnutí nekandidovať: I am not going anywhere. My work for democracy will have a different form

Zuzana Čaputová oznámila, že v ďalších prezidentských voľbách nebude kandidovať. (zdroj: SME - MARKO ERD)

7. K očakávaným dvojkĺbovým trolejbusom pribudnú aj hybridné, aby mesto zmenilo niektoré linky

Prídu aj nové novinky: Mega trolleybuses to be on Bratislava streets by end of summer

6. The Slovak Spectator pripravil základné informácie, ktoré potrebnuje cudzinec vedieť o zamestnaní na Slovensku

Od priemerného platu až po dovolenku: Frequently asked questions: Working in Slovakia

5. Teóriu grafov by využil aj plánovač svadieb pri hľadaní zasadacieho poriadku, aby nedal dohromady ľudí, ktorí sa nerozprávajú

Martin Škoviera dostal za svoju prácu ocenenie: Graph theorist connecting the unconnected

4. Už zajtra môžete ísť na túru, vypočuť si slovenské kapely alebo začať deň rannou jogou

Výber podujatí v Bratislave, ktoré vás nebudú stáť ani cent: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

Plavecký hrad. (zdroj: TASR)

3. Viete, kde sa na Slovensku nachádza Johannisberg?

Kostoly sa kedysi stavali na vyvýšených miestach: History Talks: Johannisberg, Kremnické Bane or Piargy?

2. Mať plány, spať aspoň do jedenástej a občas zmrzlina. Aj tak sa dá dožiť storočnice

Prečítajte si pozitívne príbehy zo Slovenska: A woman turns 104 years old. What's her secret to a long life?

1. Kanaďanka piekla so slovenskou babičkou klasické slovenské jedlo, ktorého názov sa nedá preložiť

A pritom je to také jednoduché slovo: Cooking with Babička: pagáče, an untranslatable word

