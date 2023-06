Ranný brífing: Kauza Kollárovej expartnerky sa zamotáva, rovnako aj situácia v Rusku

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Kauza expriateľky predsedu parlamentu Borisa Kollára sa zamotáva. Ďalšia vec, ktorá sa ukazuje ako pravdivá, sú zvláštne autá, ktoré ju údajne sledovali. Policajný prezident naznačil, že evidenčné čísla, ktoré si Barbora Richterová poznačila, skutočne môžu patriť tajným službám.

Celý svet sledoval vzburu žoldnierov zo skupiny wagnerovcov. Za 23 rokov vlády Vladimira Putina jeho režim ešte pod takýmto tlakom nebol, nakoniec Jevgenij Prigožin ťah na Moskvu odvolal, a po rozhovore s bieloruským prezidentom Lukašenkom sa stiahol. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Autá, ktoré si všimla Richterová, mohli skutočne patriť SIS. Kauzou Kollárovej expartnerky sa zaoberal výbor pre SIS

Už to nie je „len“ o tom, že šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zbil svoju expartnerku Barboru Richterovú. Ďalšia vec, ktorá sa ukazuje ako pravdivá z jej listu poslancom, sú zvláštne autá, ktoré ju údajne sledovali. Policajný prezident Štefan Hamran naznačil, že evidenčné čísla, ktoré si Richterová poznačila, skutočne môžu patriť tajným službám.

Denník SME už v stredu upozornil, že EČV troch áut, ktoré spomína Richterová, nie sú dohľadateľné vo verejnom registri na overenie vozidiel. Obsahuje údaje o type auta, farbe vozidla či o uzatvorenom poistení vozidla.

„Keď v našej databáze neprechádzajú tabuľky s evidenčným číslom, môže to znamenať, že patria štátnym zložkám, napríklad vykonávajú boj proti terorizmu alebo vykonávajú činnosť na úseku spravodajských činností,“ povedal Hamran vo štvrtok v Rádiu Expres.

Policajný prezident hovorí o tom, že polícia vie, komu dané vozidlá patria, no informácie tohto druhu nebude nateraz zverejňovať. „Čo ma mimoriadne znepokojilo, je, že sa potvrdili nejaké tabuľky s evidenčným číslom a patria zložkám… Aj to ma primalo k rozhodnutiu, že tento prípad zostane v pôsobnosti NAKA,“ povedal Hamran.

Prípad by za bežných okolností dostalo na starosť obvodné oddelenie, no Hamran hovorí, že je „ absolútne nemysliteľné“, aby tento prípad riešili tam. V hre sú podľa jeho slov podozrenia zo zneužívania štátnej moci na súkromné účely.

Symbol nášho podvolenia: Už všelikde zaznelo, že taká osoba sa má pratať nielen z druhej najvyššej ústavnej funkcie, ale aj z verejného života ako takého. Ťažko namietať, akurát nemožno obísť dôležitý fakt, že občan Kollár sa do tej funkcie nikdy nemal dostať. Že sa to stalo, hovorí niečo o ňom, ale ešte oveľa viac o našej občine, píše Peter Tkačenko.

Rande s lekárom bude rýchlejšie. Ako bude fungovať nový druh sanitiek?

Lekár sa rýchlejšie dostane k pacientovi a je vhodná najmä pre veľké mestá s častými dopravnými zápchami. Už o pár mesiacov budú môcť záchranky u nás používať nový druh sanitiek - rendezvous, čo po francúzsky znamená stretnutie.

Používať ich od budúceho roka umožní novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú schválil parlament.

Tri desiatky týchto sanitiek by Slovensko mohlo mať do konca budúceho roka z peňazí z plánu obnovy, avšak bývalý minister zdravotníctva za OĽaNO Vladimír Lengvarský nestihol pripraviť výzvu na ich nákup. Sanitky tak bude treba kúpiť zo štátneho rozpočtu, súkromné záchranky za vlastné peniaze.

Za najväčšiu výhodu rendezvous sanitky považuje šéf záchranky ZaMED Matej Polák časovú úsporu. Lekár sa po ošetrení pacienta nemusí zdržovať jeho prevozom do nemocnice, môže ísť k ďalšiemu prípadu.

V krátkosti z domova:

Odpočúvanie zamestnancov v PPA: Obvinenia zo skrytého odpočúvania a nátlaku na zamestnancov. To je podľa informácií SME dôvod, pre ktorý polícia vo štvrtok zadržala šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozefa Kissa. NAKA ho zadržala počas akcie s krycím názvom Tajomník spolu s ďalšími štyrmi ľuďmi.

Obvinenia zo skrytého odpočúvania a nátlaku na zamestnancov. To je podľa informácií SME dôvod, pre ktorý polícia vo štvrtok zadržala šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozefa Kissa. NAKA ho zadržala počas akcie s krycím názvom Tajomník spolu s ďalšími štyrmi ľuďmi. Žilinka je prvý: Generálny prokurátor Maroš Žilinka má medzi Slovákmi vyššiu dôveru ako policajný prezident Štefan Hamran a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Všetkým trom verejným činiteľom však dôvera klesá.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka má medzi Slovákmi vyššiu dôveru ako policajný prezident Štefan Hamran a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Všetkým trom verejným činiteľom však dôvera klesá. Paragraf 363: Prezidentka Zuzana Čaputová nevylúčila, že podá disciplinárny podnet na generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Uviedla, že v odôvodnení rozhodnutia Ústavného súdu v súvislosti s paragrafom 363 Trestného poriadku sú aj vety, ktoré môžu byť podkladom pre takéto podanie. Podľa vlastných slov to ešte bude zvažovať.

Putin stráca kontrolu nad Ruskom, ukázalo Prigožinovo povstanie

Ruský prezident Vladimir Putin sa prihovára k národu v Moskve v Rusku v sobotu 24. júna 2023. (zdroj: TASR/AP/Kremeľ)

Žoldniersku Wagnerovu skupinu mnohí vnímali ako projekt ruského prezidenta Vladimira Putina. K jej založeniu sa však na jeseň 2022 prihlásil jeho blízky spolupracovník Jevgenij Prigožin.

Jeho žoldnieri roky vykonávali špinavú prácu v Sýrii, na východe Ukrajiny aj vo viacerých afrických krajinách. Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa stali jednou z najefektívnejších síl na fronte.

V piatok v noci však proti Putinovmu režimu povstali. V priebehu pár hodín dostali pod kontrolu dve miliónové mestá, ich vojenské velenia a zastavili sa len tristo kilometrov pred Moskvou.

Ak by Prigožin nepristúpil na dohodu, ktorú sprostredkoval bieloruský prezident Alexander Lukašenko, na predmestie ruského hlavného mesta by zrejme wagnerovci dorazili a došlo by aj k bojom. Odkedy sa Vladimir Putin pred 23 rokmi dostal k moci, jeho režim ešte nikdy nebol v takom ohrození.

Bezprostredná hrozba ozbrojených stretov síce pominula, Prigožinova vzbura aj zvláštny kompromis však podľa analytikov zatriasli stabilitou ruského režimu a ukázali, že Vladimir Putin má oveľa menšiu moc, než akú sa svetu snaží ukázať.

Čo ďalej: Aká je situácia v Rusku? Videli sme pokus o prevrat? Prečo sa Prigožin pokúšal zvrhnúť velenie práve teraz? Čo presne sa v priebehu piatka a soboty udialo? Prečítajte si, čo sa stalo v Rusku.

Aká je situácia v Rusku? Videli sme pokus o prevrat? Prečo sa Prigožin pokúšal zvrhnúť velenie práve teraz? Čo presne sa v priebehu piatka a soboty udialo? Prečítajte si, čo sa stalo v Rusku. Čo sme to vlastne videli: Po dni s Prigožinom ostala verejnosť odborná aj laická v úžase. Môžeme len hútať, čo sme to vlastne videli. Čosi napovie Putinov prejav, v ktorom žiadal o jednotu a neprial si prelievanie krvi. No nenaznačil, ako inak to chcel zariadiť než apelovaním na armádu, aby nezrádzala. Pretože už vtedy sa vojaci pridávali k pochodujúcim wagnerovcom, píše Zuzana Kepplová.

Po dni s Prigožinom ostala verejnosť odborná aj laická v úžase. Môžeme len hútať, čo sme to vlastne videli. Čosi napovie Putinov prejav, v ktorom žiadal o jednotu a neprial si prelievanie krvi. No nenaznačil, ako inak to chcel zariadiť než apelovaním na armádu, aby nezrádzala. Pretože už vtedy sa vojaci pridávali k pochodujúcim wagnerovcom, píše Zuzana Kepplová. Pozor na priania: Putin zrady neodpúšťa. A musí to ukázať aj ostatným. To samo osebe môže spustiť ďalšie dynamické pohyby v krajine, ktorá je zrelá na prevrat. Pozor však na priania. Sám Prigožin je totiž príkladom, že v Kremli môže sedieť oveľa väčší šialenec, ako je Putin, píše Jakub Filo.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinská ofenzíva: Ukrajinská armáda dosahuje na troch kľúčových frontoch postupný, ale stabilný taktický pokrok, píše britské ministerstvo obrany. Ukrajinskí vojaci sa podľa neho v uplynulých dňoch preskupili a opäť podnikajú rozsiahle ofenzívne operácie na juhu a východe krajiny.

Ukrajinská armáda dosahuje na troch kľúčových frontoch postupný, ale stabilný taktický pokrok, píše britské ministerstvo obrany. Ukrajinskí vojaci sa podľa neho v uplynulých dňoch preskupili a opäť podnikajú rozsiahle ofenzívne operácie na juhu a východe krajiny. Ťažká práca poštárov: Kľučkujú po hrboľatých cestách a vyhýbajú sa paľbe. Poštári oblečení v nepriestrelných vestách doručujú poštu podľa nového vojnového rozvrhu, ktorý organizuje ukrajinská štátna pošta Ukrpošta.

Kľučkujú po hrboľatých cestách a vyhýbajú sa paľbe. Poštári oblečení v nepriestrelných vestách doručujú poštu podľa nového vojnového rozvrhu, ktorý organizuje ukrajinská štátna pošta Ukrpošta. Dodávky z Nemecka: Nemecko do konca roka dodá Ukrajine ďalších 45 samohybných protivzdušných systémov Gepard. Berlín podľa zástupcu ministerstva obrany doteraz poskytol Kyjevu 34 týchto systémov.

Nemecko do konca roka dodá Ukrajine ďalších 45 samohybných protivzdušných systémov Gepard. Berlín podľa zástupcu ministerstva obrany doteraz poskytol Kyjevu 34 týchto systémov. Najvyššia priorita: Ruský prezident Vladimir Putin označil vojnu na Ukrajine za svoju najvyššiu prioritu. „Týmto začínam a končím svoj deň," povedal v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu.

V krátkosti zo sveta:

Čo sa stalo s Titanom: Viac ako štyri dni trvalo pátranie po stratenom ponornom plavidle Titan od spoločnosti OceanGate, ktoré sa minulú nedeľu s piatimi pasažiermi ponorilo k vraku lode Titanic v Atlantickom oceáne. Americká pobrežná stráž vo štvrtok oznámila, že na dne objavila trosky a spoločnosť OceanGate vo vyhlásení uviedla, že všetkých piatich pasažierov pokladá za mŕtvych.

Viac ako štyri dni trvalo pátranie po stratenom ponornom plavidle Titan od spoločnosti OceanGate, ktoré sa minulú nedeľu s piatimi pasažiermi ponorilo k vraku lode Titanic v Atlantickom oceáne. Americká pobrežná stráž vo štvrtok oznámila, že na dne objavila trosky a spoločnosť OceanGate vo vyhlásení uviedla, že všetkých piatich pasažierov pokladá za mŕtvych. Estónsko je ako veverička: Estónsko umožnilo manželstvá pre LGBTI+ ľudí. Krajina tak podporila svoj imidž jedného z najprogresívnejších štátov bývalého východného bloku. Náskok malo v digitalizácii, v zavedení rovnej dane či v postoji voči Moskve, keď západných partnerov varovalo pred ruskou hrozbou ešte pred minuloročnou inváziou.

Estónsko umožnilo manželstvá pre LGBTI+ ľudí. Krajina tak podporila svoj imidž jedného z najprogresívnejších štátov bývalého východného bloku. Náskok malo v digitalizácii, v zavedení rovnej dane či v postoji voči Moskve, keď západných partnerov varovalo pred ruskou hrozbou ešte pred minuloročnou inváziou. Grécke voľby: Konzervatívna strana Nová demokracia expremiéra Kyriakosa Mitsotakisa drvivo vyhrala nedeľňajšie parlamentné voľby v Grécku a zabezpečila si väčšinu v parlamente.

Zo zahraničných webov:

Vyše storočná tradícia? Legendárny podnik skončil potichu a nejasne

Len málo slovenských podnikov sa môže pochváliť tradíciou dlhšou ako celé jedno storočie. Tatra nábytkáreň vznikla v roku 1889.Pri jej zrode stál banskobystrický podnikateľ Ladislav Dobrovits. Inšpiroval ho nemecký vynález ohýbania bukového dreva, ktorý sa stal základom výroby rôzneho druhu nábytku.

O výrobky z martinskej fabriky bol prakticky hneď od začiatku záujem nielen v Európe, ale aj v Amerike, Afrike a Austrálii. Napriek tomu sa podnik nevyhol finančným problémom.

Keď v máji 2008 skupina holandských podnikateľov v tichosti opúšťala martinskú nábytkáreň, málokto vedel, že odchádzajú z potápajúcej sa lode. Fabrika so 120-ročnou históriou pred sebou tlačila dlhy, ale aj celý rad iných problémov.

Pár týždňov po odchode zahraničných majiteľov prišla hospodárska kríza, ktorá priniesla koniec jedného z najtradičnejších podnikov na Slovensku.

Od vyhlásenia konkurzu spoločnosti Tatra nábytkáreň Martin ubehlo takmer dvanásť rokov, no doteraz nie je ukončený. Konkurzný správca stále objavuje nové skutočnosti a s krachom podniku sa spájajú nejasnosti a otázniky.

V krátkosti z ekonomiky:

Nákupná zóna Pharos: Projekt Pharos v susedstve bratislavského Letiska M. R. Štefánika čaká ďalší rozvoj. Nebude však už v réžii podnikateľskej skupiny oligarchu Juraja Širokého či jemu spriaznených firiem, ale medzinárodnej developerskej spoločnosti GLP, ktorej magistrát schválil plány na ďalší rozvoj.

Projekt Pharos v susedstve bratislavského Letiska M. R. Štefánika čaká ďalší rozvoj. Nebude však už v réžii podnikateľskej skupiny oligarchu Juraja Širokého či jemu spriaznených firiem, ale medzinárodnej developerskej spoločnosti GLP, ktorej magistrát schválil plány na ďalší rozvoj. Koniec pandemickej OČR: Od septembra tohto roka už Sociálna poisťovňa nebude rodičom vyplácať pandemické ošetrovné, rozhodol parlament. Vzhľadom na dlhodobé zlepšenie pandemickej situácie prestane poisťovňa vyplácať aj covidový úrazový príplatok.

Od septembra tohto roka už Sociálna poisťovňa nebude rodičom vyplácať pandemické ošetrovné, rozhodol parlament. Vzhľadom na dlhodobé zlepšenie pandemickej situácie prestane poisťovňa vyplácať aj covidový úrazový príplatok. Slovensko slabne: Slovensko čoraz viac zaostáva vo všetkých rebríčkoch, či už ide o ekonomickú výkonnosť alebo v rámci konkurencieschopnosti ekonomiky. Podľa ekonóma a politika Ivana Mikloša je dôležité, aby nastal obrat.

Éra Saganovcov sa skončila, majstrom Slovenska je Matúš Štoček

Zranený Peter Sagan po páde v záverečnom šprinte národného šampionátu v Tlmačoch. (zdroj: Soňa Niková)

Tristo metrov za cieľovou páskou si neveriacky chytil ruku do dlaní a skríkol z celej sily. Keď ho obkolesili kolegovia z tímu ATT Investments, všetci od radosti kričali. Nikto z nich nečakal, že by mohol Matúš Štoček získať titul majstra Slovenska.

V Tlmačoch sa v rámci spoločného šampionátu Slovenska a Česka rozbehol k šprintu ako jeden z prvých. Už tristo metrov pred cieľom. Posúval sa dopredu popri pravej bariére. Pred cieľom vybočil smerom doprava. Cieľom prešiel zo Slovákov ako prvý a po dvanástich rokoch ukončil víťaznú sériu bratov Petra a Juraja Saganovcov.

Kým skupinka cyklistov v modrých dresoch oslavovala titul, ktorý zrejme nik z nich nečakal, za cieľovou páskou bol zmar. Po šprintérskom dojazde skončili na zemi Peter Sagan aj český reprezentant Pavel Bittner. Obaja spadli až za cieľovou páskou a Bittner ešte vrazil do fotografa, ktorého museli záchranári ošetrovať priamo na mieste.

Miliardár má 45 rokov, ale chce telo 18-ročného. Ročne do terapie investuje dva milióny

Snaha vyzerať zdravo a atraktívne nie je záležitosťou súčasnosti. Starovekí Gréci a Rimania používali na rozjasnenie pleti masky z krokodílieho trusu. V Ríme sa na minimalizáciu vrások používalo aj oslie mlieko či labutí tuk. Po objavení rádia si ním ľudia krémovali tvár, aby mala zdravý jas.

Dnes športovci, napríklad 38-ročný futbalista Cristiano Ronaldo, používajú kryoterapiu, pri ktorej sa vystavujú extrémne nízkym teplotám, na dve až štyri minúty, aby znížili známky starnutia, urýchlili regeneráciu a zlepšili si celkové zdravie.

K mnohým celebritám a podnikateľom, ktorí sa pokúšajú zvrátiť proces starnutia, sa pridal aj 45-ročný americký technologický miliardár Bryan Johnson. Jeho cieľom je dosiahnuť telo 18-ročného. Má svoj tím lekárov a na cieľ vynakladá ročne v priemere takmer dva milióny eur. Tvrdí, že vďaka nastavenému režimu starne pomalšie ako priemerné desaťročné dieťa.

Rachael Jefferson-Buchananová z austrálskej Univerzity Charlesa Sturta v texte na odbornom portáli The Conversation hodnotí, že mnohé z jeho metód sú sporné, riskantné a majú aj známe vedľajšie účinky.

V krátkosti o zdraví:

Dôležitosť slnečných okuliarov: Sú slnečné okuliare a opaľovacie krémy naozaj dôležité? Alebo je to len marketingový ťah spoločností, ktorý využíva nevedomosť a strach ľudí? Debatu na túto tému rozprúdil na sociálnych sieťach bývalý profesionálny futbalista a dnes známy český funkčný lekár Jan Vojáček.

Sú slnečné okuliare a opaľovacie krémy naozaj dôležité? Alebo je to len marketingový ťah spoločností, ktorý využíva nevedomosť a strach ľudí? Debatu na túto tému rozprúdil na sociálnych sieťach bývalý profesionálny futbalista a dnes známy český funkčný lekár Jan Vojáček. EMDR terapia: Opakujúce sa živé spomienky, nočné mory aj úzkosť. Aj tieto prejavy trápia ľudí, u ktorých sa rozvinula posttraumatická stresová porucha. Klinický psychológ Tomáš Holcner sa v súkromnej praxi venuje takzvanej EMDR terapii, ktorá aktuálne patrí k najsľubnejším novým terapeutickým prístupom.

Opakujúce sa živé spomienky, nočné mory aj úzkosť. Aj tieto prejavy trápia ľudí, u ktorých sa rozvinula posttraumatická stresová porucha. Klinický psychológ Tomáš Holcner sa v súkromnej praxi venuje takzvanej EMDR terapii, ktorá aktuálne patrí k najsľubnejším novým terapeutickým prístupom. Nespavosť má každý: Všetci majú nespavosť, všetci by chceli veľké dávky nejakých tabletiek, no mnohým by stačilo, že nebudú mať pri spaní zapnutý televízor, ktorý na nich svieti tak, ako keby sa k nim blížil idúci vlak, hovorí neurológ Michal Minár.

Rozhovory ZKH

Ako sa pozerá na kritiku, že by mal byť zdržanlivý? Čo by chcel dosiahnuť ako nový člen Súdnej rady? Ako sa pozerá na dedičstvo Štefana Harabina? A ako teraz v praxi vyzerá súdna reforma na súdoch? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so sudcom Petrom Šamkom.

Podcasty SME

Dejiny: Slovensko iba Slovákom? Emil Stodola ho chcel aj pre ostatných

Slovensko iba Slovákom? Emil Stodola ho chcel aj pre ostatných Knižná revue: Víťazka českej ceny Magnesia Litera píše o ženskom tele bez hanby

Víťazka českej ceny Magnesia Litera píše o ženskom tele bez hanby Klik: Kríza stredného veku dorazila do Silicon Valley

Kríza stredného veku dorazila do Silicon Valley Vertigo: Seriál Black Mirror už slávu svojho začiatku neprekoná, no stále dokáže prekvapiť

Seriál Black Mirror už slávu svojho začiatku neprekoná, no stále dokáže prekvapiť TECH_FM: Prví poľnohospodári viedli vojny, ešte pred vznikom štátov

Karikatúra

