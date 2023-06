Sudca Šamko: Ak sudcovia niečo povedia, tak sa povie, že politikárčia. Ak nepovedia, sú mlčiaca väčšina

Nič také ako súdna reforma neprebehlo, hovorí.

„Sudcov máme. Môžeme ich počet zvýšiť, môžeme zvýšiť počty personálu. Ak je však zákon, ktorý dovoľuje zdržovať to alebo naťahovať súdne konanie, tak to bude stále dlhé,“ hovorí sudca Krajského súdu PETER ŠAMKO.

Vyjadruje sa aj k tomu, či si podľa neho trio sudkýň na Súdnej rade vybavovalo osobné účty s Pamelou Záleskou, ku kritike, že by mohol byť ako sudca zdržanlivejší či k tomu, aké má ambície v Súdnej rade.

Súdna rada sa už po niekoľkýkrát zaoberala sudkyňou Pamelou Záleskou. Začalo sa to článkom Plusky, že nedovolila mafiánovi Lehelovi Horváthovi prestávku, aby si pichol inzulín. Nakoniec sa ukázalo, že to nebola pravda. Aj ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová hovorila, že si nič nenasvedčuje tomu, že to tak bolo. Trochu to vyzerá, ako keby si sudkyne Marcela Kosová, Dana Jelinková Dzudzíková a Ayše Pružinec Eren v Súdnej rade vybavovali osobné antipatie k sudkyni Záleskej. Aj keď v Súdnej rade zatiaľ nesedíte - je to z vášho pohľadu vybavovanie si osobných účtov?

Vôbec nie. Nie som členom Súdnej rady, nepoznám všetky doklady, ktoré sa týkajú magisterky Záleskej. Poznám ale aj doktorku Kosovú, Pružinec Eren aj Jelinkovú Dzudzíkovú a nie je to vybavovanie si účtov. Poznám aj Pamelu Záleskú, sme spolužiaci z jedného krúžku.

Nevidím v tom žiaden dôvod. Tiež som chodieval na Súdnu radu, keď sa niekomu nezdalo, čo publikujem. Tiež si ma volali na koberec, aby som vysvetľoval niektoré veci. Ak si Súdna rada zavolá niekoho, aby niečo vysvetlil, vysvetlí.

Nezastali by ste sa napríklad vy Pamely Záleskej? Čelí dosť výrazným útokom, napríklad politikov, ktorí sú trestne stíhaní. Robert Fico, Robert Kaliňák či Tibor Gašpar (všetci Smer) majú niekoľko tlačoviek do týždňa, kde útočia na vyšetrovateľov aj na sudcov. Nezasluhuje si Záleskej prípad, aby sa sudcovia ozvali? Politický boj začína vyostrovať aj proti sudcom.

Vždy je to dvojsečné. Ak sudcovia niečo povedia, tak sa povie, že politikárčia. Ak nepovedia, sú mlčiaca väčšina. Zdá sa mi, že keď hovoria politici, ktorých nejaké médiá nemajú rady, sudcovia by sa mali ozvať.

Keď je to naopak, tak by sa nemali ozvať. To závisí od konkrétneho prípadu. Vôbec o inzulíne neviem. Viem, že sa stáva, že obžalovaný povie, že mu je zle. Či to je obštrukcia alebo nie, často sudca nevie, musí na to reagovať.

Napríklad Súdna rada sa však zastala sudcu Branislava Harabina, keď nedovolil domovú prehliadku u dôchodcu, ktorý sa vyhrážal novinárke Marte Jančkárovej a mal zbraň. Pár komentátorov napísalo komentáre, neboli vulgárne, bola to normálna kritika rozhodnutia. Prečo sa zastať pána Harabina a nezastať sa Pamely Záleskej?

Nesúhlasím. U pána Harabina nikto nepoznal jeho rozhodnutie, lebo vtedy bolo v režime utajenia. Novinári písali komentáre o rozumovej slabosti sudcu, dávali ho na úroveň duševne nekompetentného na to, aby vykonával prácu sudcu. To už nebola žiadna žurnalistika, ale osočenie sudcu, že nešiel podľa predstáv polície.

Ste kritikom systému kajúcnikov, ale kritizujete aj vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu. Ukazuje sa, že vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry stále nemajú prístup k celej nahrávke z ich kancelárie, zatiaľ úryvky Robert Fico púšťa na tlačovkách. Zažili ste, aby niekto, kto je odpočúvaný, nemal prístup k takémuto kľúčovému dôkazu?