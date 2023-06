Kiska: Prezidentke sme ukázali málo podpory

Na práci prezidenta je najťažšie, že máte posledné slovo, tvrdí.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Kamila Sopková.

Zuzana Čaputová sa nebude uchádzať o druhé prezidentské obdobie. Pripomína to pozíciu bývalého prezidenta Andreja Kisku. Aj dôvody majú obaja prezidenti rovnaké - rodinné a frustrácia z politiky.

Bývalý prezident, ale formálne stále prezident ANDREJ KISKA v rozhovore odpovedá na to, ako sa robí takéto rozhodnutie a či je politika pre nepolitikov neznesiteľná.

Andrej Kiska bol prezidentom SR vo funkčnom období 2014 – 2019,

v roku 2019 založil politickú stranu Za ľudí,

v roku 2005 sa začal venovať charite a o rok neskôr založil neziskovú organizáciu Dobrý anjel,

aktuálne sa venuje projektu Romade, ktorý zamestnáva Rómov z osád.

Je funkcia prezidenta taká hrozná, že z nej každý normálny človek utečie?

To určite nie. Funkcia prezidenta je pravdaže náročná, lebo prezident je hlava štátu a je kvázi sám. Sám prijíma rozhodnutia. Nie je to politická strana, kde by za ňu mohol niekto hovoriť, je to prezident a na záver je to o jeho rozhodnutí a postoji, čo povie. Tým, že je hlavou štátu, tak jeho hlas veľmi výrazne počuť. Bol som nesmierne rád, že pani prezidentka tento hlas presne takto používala.

Pravdaže, dá sa to vydržať. Každý, kto vchádza do politiky, by mal byť pripravený na to, že sa na neho hodí špina. To sa stane každému jednému. Útoky treba očakávať a myslím si, že pani prezidentka s tým počítala. Proti pani prezidentke neboli len exoti typu Robert Fico, Ľuboš Blaha a Štefan Harabin. Zákernými útokmi sa pridal ešte Igor Matovič.

Druhou pointou je, že sme sa ako Slovensko podľa mňa dostali do najťažšieho obdobia od druhej svetovej vojny. Covid-19, vojna na Ukrajine, energetická kríza, inflácia. To bol druhý fenomén. Tretí, ktorý určite nie je zanedbateľný, a extrémisti to vedia, je, že zaútočili na najbližších pani prezidentky.

Tomu síce rozumiem, ale niekomu sa môže zdať, že sa to dlhšie nedá vydržať. Aj vy ste odišli po prvom období rovnako ako Zuzana Čaputová.

Viete, ak niekto vchádza do politiky s absolútne čistým úmyslom pomôcť krajine, niečo pre ňu spraviť, skutočne len s touto motiváciou, tak je veľmi ťažká facka, keď potom príde obrovská vlna nenávisti a urážok. Dokonca sa to aj veľmi ťažko vysvetľuje niekomu, kto si tým neprešiel. Čo mne prekáža a čo som cítil zvlášť teraz, keď som sa už mohol pozerať na pani prezidentku, je, že my, ktorí sme za ňou stáli, sme jej ukázali málo podpory.