Čaputová opísala, ako musela prespať v hoteli. Štátnu rezidenciu má len Kollár, bývať v nej nechce

Oficiálnu rezidenciu má len predseda parlamentu.

BRATISLAVA. Musela prespať v hoteli. "Nebolo vhodné," aby prezidentka Zuzana Čaputová išla domov, lebo na ulici pred jej domom v Pezinku postávali "neznáme osoby". Tak znelo odporúčanie bezpečnostných zložiek.

Zuzana Čaputová jej jedinou prezidentkou v regióne, ktorej štát nevedel od nástupu do funkcie ponúknuť bývanie, primerane bezpečné a zároveň dostatočne reprezentatívne.

"Je štandardom, že rezidencia pre prezidenta by mala existovať," myslí si Čaputová. Dilema, či sa presťahuje do štátnej vily, však pred Čaputovou nikdy nestála. "Prezidentská vila nikdy nebola dokončená a vyžaduje si obrovské investície," povedala v sobotu v RTVS.

Bombové poplachy v jej rodinnom dome v Pezinku, nábojnice v obálke, vyhrážky deťom, protesty na verejne prístupnej ulici viedli k mimoriadnym opatreniam. "Čoraz častejšie mieria na deti, je to veľmi nepríjemné," opísal pred časom Čaputovej partner Juraj Rizman.

Rozhodnutie neobhajovať funkciu súvisí aj s obavou o blízkych, pripustila Čaputová minulý týždeň.

"Nie je to normálne," tvrdí policajný prezident Štefan Hamran o tom, že aj najvyšší ústavní činitelia nebývajú v špeciálne pre nich zabezpečených bytoch. "Úradu pre ochranu ústavných činiteľov to komplikuje život," dodal pre Rozhovory ZKH denníka SME.

Prezidenti, predsedovia vlád a parlamentov z Česka, Maďarska, či Poľska môžu počas mandátu žiť v zabezpečených oficiálnych rezidenciách. Napríklad český prezident Petr Pavel býva v Lumbeho vile v areáli Pražského hradu.

Na Slovensku má rezidenciu len predseda parlamentu, ktorým je dnes Boris Kollár. Premiéri Igor Matovič a Eduard Heger rezidenciu mohli mať, ale nechceli ju, Čaputová by sťahovanie do rezidencie zvažovala, ale žiadna nie je.

Šéf parlamentu má vilu na "malé akcie"

Robert Fico sa snažil v roku 2017 ohúriť protikorupčných úradníkov v štrasburskom sídle Rady Európy, keď ako prvý predseda vlády prišiel na ich rokovanie.

V rovnakom čase už siedmy rok žil vo veľkometrážnom byte v komplexe Bonaparte prenajatom od vtedy stíhaného a dnes už odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka. Dovoliť si ho údajne mohol vďaka finančnej pomoci manželky Svetlany.

Nehnuteľnosť na Gorazdovej ulici č. 27 v Bratislave - oficiálna rezidencia štátu pre predsedu NR SR (zdroj: GOOGLE/SME)

"Platím si to z vlastných peňazí. A je tu návrh, aby sa napríklad v rámci ministerstva zahraničných vecí našli nejaké tri rezidencie. A automaticky, ako by nastúpil ústavný činiteľ do funkcie, by mu to bolo pridelené," vysvetľoval vtedy, prečo nebýva v štátom hradenom ubytovaní, na ktoré má nárok.