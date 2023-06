Hamran: Politická moc by si mala dať pauzu a nekomentovať prebiehajúce vyšetrovania

Vyjadrovanie sa politikov ku kauzám je nešťastné.

Polícia prešetruje, či SIS naozaj sleduje bývalú partnerku Borisa Kollára (Sme rodina) Barboru Richterovú. Matka dvoch z jeho detí podala trestné oznámenie, v ktorom vymenúva evidenčné čísla áut, ktoré ju vraj sledujú.

Policajný prezident ŠTEFAN HAMRAN v rozhovore hovorí, aké je komplikované kontrolovať a vyšetrovať SIS, či riaditeľ Michal Aláč neprekročil červené čiary premiéra Ľudovíta Ódora alebo o tom, či sa podľa neho darí polícii robiť pokroky pri vyšetrovaní domáceho násilia.

Štefan Hamran v Policajnom zbore pôsobí od roku 1999,

v rokoch 2009 až 2010 bol veliteľom Jednotky zvláštnych zahraničných činností útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného zboru,

v rokoch 2011 až 2021 bol veliteľom Útvaru osobitného určenia Prezídia PZ,

od 1. apríla 2022 bol oficiálne vymenovaný do funkcie prezidenta PZ.

V trestnom oznámení, ktoré pani Richterová podala NAKA, je spomínané násilie, bitka a zneužívanie SIS. Preverujete najmä časť o SIS, keďže domáce násilie sa udialo na území iného štátu?

Určite áno, ale preverujeme všetky okolnosti prípadu. Vyšetrovateľ si musí poskladať mozaiku. Máme dve hlavné vyšetrovacie verzie a uvidíme, ktorá sa potvrdí a ktorá vylúči.

Podarilo sa vám zistiť, či ju SIS sleduje?

Nemenoval by som konkrétnu štátnu zložku. Vieme, komu patria tie štyri vozidlá. Vedeli sme to hneď v prvý deň a bol to jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol, že to bude vyšetrovať NAKA.

Ako sa pozeráte na to, že Boris Kollár a pani Richterová sa zhodli, že ju naozaj zbil?

Vždy som tvrdil, že v tomto smere zo strany polície musí byť tolerancia nulová. Je to podľa mňa poľutovaniahodné, ak sa jeden z najvyšších ústavných činiteľov vyjadrí, že zbil svoju priateľku a spravil by to opakovane za určitých okolností.

Boris Kollár tvrdí, že auto, na ktorom jazdí pani Richterová, patrí Zoroslavovi Kollárovi. Môže mať informácie zo SIS?

Neviem a nerád by som sa púšťal do špekulatívnych úvah. Skôr ma zarazilo, že riaditeľ SIS Michal Aláč sa vyjadril, že sú to vymyslené veci. Trestné oznámenie bolo vtedy na stole deň. Polícia začala preverovať všetky okolnosti prípadu.

Riaditeľ SIS, ktorý nie je orgán činný v trestnom konaní, nemôže vyhlásiť, že sú to vymyslené veci. Očakával by som, že sa ozve prokuratúra. Mňa zvykli intenzívne napomínať, keď som sa vyjadroval ku konkrétnym veciam a nedovolil som si vyslovovať závery ku konkrétnemu živému prípadu, ktorý sa vyšetroval.

Aké je zložité kontrolovať a vyšetrovať SIS? V čom je to iné ako vyšetrovanie niekoho iného?

Závisí, do akej miery SIS spolupracuje s nami. Mali sme v minulosti problémy, keď nespolupracovali, ako sa patrilo. V konkrétnom prípade im nechcem krivdiť, pretože sme na začiatku.

V rádiu Expres ste povedali, že by ste uvítali, keby ste dostávali od SIS informácie, ktoré viete uchopiť v trestnoprávnej rovine. Vám SIS neposúva žiadne informácie, ktoré by ste vedeli použiť na začatie trestných stíhaní?

Nepamätám sa, že by som za mojej éry dostal informáciu zo SIS, ktorá by sa dala uchopiť v trestnoprávnej rovine. Pamätám si na legendárne správy zo SIS, na základe ktorých začali stíhať vyšetrovateľov NAKA.

Je to čudné. Získavame informácie aj z iného prostredia, napríklad s Vojenským spravodajstvom sme v tomto smere mali oveľa úspešnejšiu spoluprácu.

Načo je takáto SIS?