Univerzita Komenského apeluje na štát, aby urýchlene vyhlásil výzvu na modernizáciu budov

BRATISLAVA. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave apeluje na štát, aby konal a urýchlene vyhlásil výzvu na modernizáciu budov vysokých škôl i internátov. Výzva by podľa univerzity mala brať do úvahy slovenské legislatívne i byrokratické pomery. Rovnako apelujú predstavitelia UK aj na vládny kabinet, aby čo najskôr informoval verejnosť, či modernizáciu ubytovacích kapacít podporí zo štátneho rozpočtu, a v akom termíne a rozsahu je ochotný to urobiť.

Plán obnovy a odolnosti je podľa univerzity zrejme poslednou šancou na záchranu internátov v Mlynskej doline v Bratislave. Zásah, ktorý potrebujú podľa UK presahuje jej finančné možnosti. Univerzita upozornila, že rekonštrukcia najväčšieho študentského mestečka môže stroskotať na nečinnosti štátnych orgánov. Uviedla to v tlačovej správe.

V Pláne obnovy bolo na zvýšenie výkonnosti vysokých škôl na Slovensku určených takmer 204 miliónov eur. „Do konca druhého štvrťroka 2026 si plán ako kľúčový cieľ stanovil zrekonštruovať najmenej 262 647 metrov štvorcových plochy vysokých škôl a internátov. Slovenské univerzity a vysoké školy však na výzvu stále čakajú. Výzva na komplexnú modernizáciu budov vysokých škôl a internátov mala byť vypísaná v septembri 2022, termín sa opakovane odsúval. Šanca stihnúť pôvodne stanovený termín druhý štvrťrok 2026 klesá každým dňom," vysvetľuje UK.

Podľa univerzity sa na výzvu pripravili a vypracovali komplexný projekt rekonštrukcie 12-poschodového internátu v Mlynskej doline, ktorý by mal ubytovaciu kapacitu viac ako 1 300 ľudí, a podľa projektu 63-percentnú úsporu primárnej energie. Projekt za 34,5 milióna eur má i stavebné povolenie a bol vládnym kabinetom zaradený do rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2023 až 2025. V projekte však UK môže pokračovať až keď dostane finančnú podporu od štátu.

„UK tiež pripomína, že bratislavské univerzity a vysoké školy boli vylúčené z možnosti uchádzať sa o podporu z európskych štrukturálnych fondov v predchádzajúcich programových obdobiach," uviedla univerzita v tlačovej správe. Prorektorka UK pre majetok a investície Jana Duračinská uviedla, že do internátov sa neinvestovalo niekoľko desiatok rokov a investičný dlh je obrovský. „Výška dotácie od štátu dnes nestačí ani na pokrytie nákladov na našu hlavnú činnosť, ktorou je vzdelávanie študentov a vedecká činnosť. Na rekonštrukciu Štúraku potrebujeme 34,5 milióna eur, pričom suma vyčlenená na kapitálové výdavky predstavuje okolo 7 miliónov eur ročne – pre všetky slovenské univerzity a vysoké školy,“ priblížila.

„Dnes si pripomíname 104. výročie vzniku najväčšej slovenskej univerzity. My však neoslavujeme. Namiesto toho rozmýšľame, k akým dôsledkom by viedlo uzavretie najväčšieho slovenského internátu. Pokles mimobratislavských a zahraničných študentov by znížil ranking jedinej slovenskej univerzity, ktorá sa pravidelne umiestňuje v prvej tisícke väčšiny medzinárodných rebríčkov. Pri vysokých nákladoch na život v Bratislave sa univerzitné vzdelanie pre mnohých študentov stane nedostupným,“ vraví rektor UK Marek Števček. Doplnil, že ak nebudú ponúkať dostupné ubytovanie, ešte viac študentstva odíde do štátov, ktoré podporujú univerzitnú infraštruktúru. „Toto je posledná šanca: udržanie najväčšieho študentského mesta je v záujme celého Slovenska,“ dodal.