Výber rozhovorov: O Rusku, Petržalke či bezpečí detí v táboroch

Výber z najlepších rozhovorov pre SME.

Žiaden politik v Rusku nepodporil Prigožina, môže však prísť iný puč

Muž v S. Petersburgu strháva plagát vyzývajúci ľudí, aby sa pridali k wagnerovcom. (zdroj: TASR/AP)

Aj keď letenky z Moskvy sa rýchlo vypredali, v obchodoch zatiaľ nevidieť paniku, vraví Jiří Just, český publicista žijúci v Moskve. Prigožinov pokus o puč podľa neho nebude úspešný a nezmení ani priebeh vojny na Ukrajine, ukazuje však, aké labilné a krehké v skutočnosti Rusko je.

Rozhovor vznikol ešte predtým, ako sa wagnerovci pred Moskvou otočili.

Najväčšie stredoeurópske sídlisko Petržalka oslavuje 50 rokov

Historik architektúry Peter Szalay (zdroj: Jozef Jakubčo )

Sídlisko Petržalka sa začalo stavať pred 50. rokmi v roku 1973 a bolo príkladom modernistického rozdelenia mesta na funkčné zóny. O tom, ako sa na Slovensku menili predstavy o bývaní aj samotné sídliská, sme sa rozprávali s historikom architektúry Petrom Szalayom.

Odborník na dejiny architektúry a mestského plánovania je autorom kníh Moderná Bratislava, Vojnová Bratislava a spoluautorom Atlasu sídlisk Bratislavy a publikácie Bratislava (ne)plánované mesto.

Nespavosť má každý a všetci chcú tabletky. No oblbovákmi sa zlý spánok nevyrieši

Neurológ Michal Minár. (zdroj: SME - MARKO ERD)

"Tras je príznak. Z medicínskeho hľadiska ide o rytmický pohyb končatín alebo častí tela. Dôležité je, že pacient ho nevie ovládať a ani stlmiť. Ak je naozaj intenzívny, začína pacientovi prekážať v bežných aktivitách. Práve to človeka najčastejšie privedie k lekárovi," hovorí pre SME neurológ Michal Minár, ktorý ktorý pracuje na II. neurologickej klinike LF UK a UNB v Bratislave.

Dodáva, že pre Slovákov je stále háklivou otázkou, aký vplyv na ich tras má požitie alkoholu. "Vždy, keď sa to pýtam, mám pocit, že sto percent Slovákov nepije, všetci sú zarytí abstinenti. Vtedy sa treba opýtať opatrne, či sa tras zmení, keď si pacient dá náhodou jeden pohárik na oslave narodenín alebo na Silvestra."

Slováci by mohli byť moderní, no brzdia ich štúrovské bludy

Štúr je môj najmenej obľúbený vodca, hovorí o Štúrovi Juraj Buzalka. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Mnohých Slovákov dodnes fascinuje to, čo je nezápadné, nemoderné, údajne duchovnejšie a tradičnejšie, hovorí sociálny antropológ Juraj Buzalka. Neuvedomujú si, že to, čo považujú za tradičné, má často moderný pôvod.

Keď je so študentmi, demonštruje im to na príklade vzťahu medzi mužom a ženou. Kedysi boli ich roly v domácnosti komplementárnejšie, nerovnosť medzi pohlaviami je skôr novšieho dáta. Žiaľ, vzor rodiny z čias komunistickej modernizácie nám dali aj do ústavy.

V minulosti sa Slovensko už viackrát prihlásilo k progresívnej tradícii. Veľká časť populácie však často zotrváva v romantických predstavách o zázračných vodcoch a dedinskej povahe národa. Platí to aj pre politikov, ktorí síce vedia, čo by mali robiť, no vedie ich cynizmus alebo zbabelosť.

Juraj Buzalka vraví, že uvedomelí Slováci by dnes mali aktualizovať národný príbeh a robiť to, čo kedysi robil Štúr - budiť ľud, ktorý je v osídlach falošných konzervatívcov.

Nie som zmierený so svojou minulosťou, ale presviedčam sa, že by som mal byť

Richard Müller. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ťažko chodí, no pôsobí uvoľnene. Ochotne odpovedá na otázky, no neplytvá slovami. Počúva veľa hudby, ale k tej svojej sa vracia málokedy. Robí ju už štyridsať rokov. A za ten čas už zažil všeličo. Vrátane skúseností s drogami. Na otázku, či by niečo v minulosti zmenil, keby to išlo, však odpovedá: „Nie som si celkom istý, lebo všetko zlé je aj na niečo dobré. A naopak.“

Richard Müller nevie povedať, koľko životov vlastne prežil. Tvrdí však, že nikdy sa nedostal do bodu, keď sa nestotožňoval s produkciou, akú robí.

„Zdá sa mi, že každý môj album je iný ako ten predchádzajúci a to je dobré. Vychádza to z určitého egoizmu, že muziku robím, podobne ako všetko ostatné, predovšetkým sám pre seba. To znamená, že na čo som mal v danom období chuť, taký album sme spravili,“ hovorí.

Jeho minuloročný album mnohí označili ako návratový. Müller to však považuje za scestné, lebo nikam neodišiel. A hoci mu mnohí hovoria, že ide o smutnú platňu, on ju považuje za krásnu.

V Británii mi hovorili, že zniem ako východoeurópska Kate Bush

Nina Kohout (zdroj: Jakub Gulyás)

Jej skladby pôsobia neraz krehko ako citlivé pohľady do vlastného vnútra, ktoré je dobré vnímať v tichu a sústredene. Pri rozhovore je však Nina Kohout bezprostredná mladá žena, premýšľavá, zhovorčivá, veselá. A nechýba jej odvaha. Ako tínedžerka sa rodáčka z Trenčína rozhodla odísť do Londýna študovať na prestížnu The BRIT School, kde pôsobili aj hviezdy ako Amy Winehouse či Adele.

„Spätne si uvedomujem, že to bolo vlastne pomerne strašidelné a odvážne rozhodnutie a absolútny skok do neznáma,“ hovorí Nina Kohout.

„Bola som hodená do prostredia, v ktorom ma nikto neodsudzoval za žiadne moje šialené hudobné rozhodnutia. Dostala som priestor na absolútne preštudovanie toho, čo chcem vlastne mojou tvorbou povedať a predstavovať. Dodáva, že bez tejto skúsenosti by si vo svojej hudbe nedovolila toľko experimentovať a vytŕčať zo žánrových škatuliek.

Aktuálne žije v Brightone, kde si „buduje vlastnú sieť – osobnú aj hudobnú“. Na Pohode koncertovala aj minulý rok, dokonca v sprievode sláčikového kvinteta. Tentoraz to podľa nej bude intímnejšie vystúpenie. „No v niečom sebavedomejšie a farebnejšie,“ sľubuje Nina Kohout.

Nechcem, aby o mne nakrútili životopisný film

Herečka Vica Kerekeš v seriáli Vedma. (zdroj: Voyo)

Začínala v maďarskom sci-fi, teraz hrá vo fantasy seriáli Vedma. Ako herečka Vica Kerekes víta každú novú príležitosť a žáner, ale v súkromí nemá sklony veriť magickým veciam.

Neustále analyzuje a snaží sa žiť v prítomnosti, niekde medzi Maďarskom, Českom a Slovenskom. Nikdy necítila potrebu sa ospravedlňovať, že je Maďarkou na Slovensku, lebo tu sa narodila.

Nikdy tiež nemieni podstúpiť plastickú operáciu, pretože život a ľudia sú rozmanití a herci by to mali v umení odrážať.

