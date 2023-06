Ranný brífing: Kollárovi voliči môžu zutekať k Pellegrinimu, Ukrajincov by na Kryme nemuseli vítať

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Sme rodina v kuloároch naznačuje, že predseda Hlasu Pellegrini dobre vychádza so Zoroslavom Kollárom. O ňom Boris Kollár hovorí, že stojí za kampaňou jeho expartnerky Richterovej proti jeho hnutiu. Dáta teraz ukazujú, že časť voličov Sme rodina by si vo voľbách mohla vybrať Pellegriniho stranu.

Kyjev sa neprestáva snažiť o opätovné získanie okupovaného Krymského polostrova. Dobytie Krymu podľa odborníkov nie je vylúčené, avšak je otázne, či o to tamojší obyvatelia stoja. Na polostrove žijú zhruba dva milióny ľudí, z toho polovica sú etnickí Rusi.

Nahlásené bomby v dome, neznáme osoby postávajúce na ulici. Prezidentka Zuzana Čaputová opísala, aké je to vykonávať funkciu hlavy štátu a zároveň bývať vo svojej súkromnej nehnuteľnosti. Prečo je vôbec dôležité, aby najvyšší ústavní činitelia nebývali vo svojich súkromných domovoch? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Kauza Borisa Kollára pomáha Hlasu. Pellegrini odmieta, že by za ňou stál on

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. (zdroj: TASR)

Nič nepreukazuje, že by za kampaňou Barbory Richterovej proti strane Sme rodina a jej predsedovi Borisovi Kollárovi bola aj strana Hlas. Predstavitelia Sme rodina však v kuloároch naznačujú, že predseda Hlasu Pellegrini dobre vychádza so Zoroslavom Kollárom, o ktorom Boris Kollár hovorí, že stojí za Richterovej aktivitami. Zoroslav Kollár to odmieta.

Dáta prieskumných agentúr ukazujú, že časť voličov Sme rodina by napokon mohla Borisa Kollára opustiť a v predčasných voľbách si vybrať Pellegriniho stranu. Hlas by tak mohol získať a nemusel by s Borisom Kollárom po voľbách spolupracovať.

Bulvárne médiá už od apríla intenzívne píšu o útokoch Kollárovej bývalej partnerky Richterovej proti Kollárovi, ako sa nestará o ich spoločné dve deti. Richterová naposledy rozoslala list všetkým poslancom. Kollára v ňom obviňuje zo zneužitia SIS na jej sledovanie. Kollár Richterovú pred dvanástimi rokmi zbil vo svojej vile v Miami v Spojených štátoch, čo obaja potvrdili.

Otázkou je, kto môže z kauzy Sme rodina získať najviac a ako sa politici zachovajú vo chvíli, keď môžu Kollárovi zasadiť silnú ranu - odvolať ho z funkcie predsedu parlamentu.

Miera všetkých vecí: Sám občan Kollár nám celkom vážne hovorí, že on sám rozhoduje o tom, kedy niekomu smie dať cez držku. On si to asi neuvedomuje, ale tým vyhlásením vkročil do vôd politickej filozofie a zároveň sa korunoval za kráľa Slnko. Ako nás totiž učí Carl Schmitt, suverén je ten, kto rozhoduje o výnimke, lebo tým v skutočnosti určuje pravidlá, píše Peter Tkačenko.

Prečo by nemal byť šéfom parlamentu: Kollár hovorí, že v Sme rodine sú normálni. Môžeme glosovať, že to hovorí muž s dvanástimi deťmi s desiatimi partnerkami, ale stále platí, že nikoho nič do toho, čo robí vo svojej spálni, pokiaľ nikomu neubližuje. Je veľa iných dôvodov, pre ktoré treba opakovať, že Kollár nie je normálny, ako sa nás snaží presvedčiť, píše Jakub Filo.

Vyšetrovanie Pčolinského kauzy je opäť vo finále. Na paragraf 363 už nemá nárok

Vladimír Pčolinský po prepustení z väzby. (zdroj: SME - Marko Erd)

Bude to zrejme už tretí pokus, ako dostať bývalého šéfa tajnej služby Vladimíra Pčolinského pred súd. Prvý zmarila v poslednej chvíli Generálna prokuratúra cez paragraf 363, druhý raz vrátili sudcovia obžalobu, lebo bola podľa nich podaná predčasne.

Po náprave nedostatkov, ktoré jej súd vytkol, polícia do tretice ohlasuje finálnu fázu vyšetrovania. Nasledovať bude štúdium spisu a rozhodnutie, či bude podaná obžaloba.

Policajný prezident Štefan Hamran naznačil, že obžaloba je pravdepodobná. „Uvidíme, ako sa rozhodne vyšetrovateľ, ale nevylučujem, že to pôjde týmto smerom,“ hovorí Hamran.

Pčolinský, ktorého do funkcie vybrala Sme rodina, je podozrivý, že za úplatok 20-tisíc eur dal v lete 2020 ,zhodiť‘ odpočúvanie telefónneho čísla, ktoré používal konkurzný právnik Zoroslav Kollár.

Pčolinský hovorí, že o finálnej fáze vyšetrovania nič nevie a nemyslí si, že je to tak. „Obávam sa, že pán Hamran vie viac ako vyšetrovateľ a viac ako ja,“ povedal. Vyšetrovanie podľa jeho informácií stále prebieha.

V krátkosti z domova:

Proruský pedagóg: Vysokoškolský pedagóg, chemik Miroslav Iliaš šíri v blogoch a na sociálnych sieťach proruské názory, o prezidentke píše ako o americkej agentke, obdivuje konfliktného poslanca Smeru Ľuboša Blahu a vyzýva na obnovenie vedeckej spolupráce s Ruskom. Jeho kolegovia z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela sú z toho nešťastní, odsudzujú jeho aktivity aj pohľad na svet, no viac urobiť nevedia.

Vysokoškolský pedagóg, chemik Miroslav Iliaš šíri v blogoch a na sociálnych sieťach proruské názory, o prezidentke píše ako o americkej agentke, obdivuje konfliktného poslanca Smeru Ľuboša Blahu a vyzýva na obnovenie vedeckej spolupráce s Ruskom. Jeho kolegovia z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela sú z toho nešťastní, odsudzujú jeho aktivity aj pohľad na svet, no viac urobiť nevedia. Kandidátka PS: Hnutie Progresívne Slovensko predstavilo kandidátku pre voľby do Národnej rady. Ako uviedol predseda hnutia a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka, ktorý kandiduje z prvého miesta, cieľom PS je ponúknuť súdržný, odborný a hodnotovo jasne čitateľný tím na dosiahnutie lepšej budúcnosti Slovenska.

Hnutie Progresívne Slovensko predstavilo kandidátku pre voľby do Národnej rady. Ako uviedol predseda hnutia a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka, ktorý kandiduje z prvého miesta, cieľom PS je ponúknuť súdržný, odborný a hodnotovo jasne čitateľný tím na dosiahnutie lepšej budúcnosti Slovenska. Zásah NAKA: Národná kriminálna agentúra zadržala podozrivého v prípade vyhrážania sa prezidentke Zuzane Čaputovej a bývalému ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi. Prezídium Policajného zboru o tom informovalo na sociálnej sieti.

Poškodené mosty a ruské zákopy. Akú šancu majú Ukrajinci na získanie Krymu?

Na satelitnej snímke spoločnosti Maxar Technologies sú zákopy v Armjansku na Kryme. (zdroj: TASR/AP)

Napriek úspechom Ukrajincov na fronte viacerí analytici ich šance na oslobodenie Krymu už odpísali. To však snahy Kyjeva o opätovné získanie Rusmi okupovaného polostrova očividne nezastaví. „Krym je ukrajinský a nikdy sa ho nevzdáme,“ opakuje pravidelne ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Po minulotýždňovom poškodení mosta, kľúčového pre ruské zásobovanie, sa opäť vynorili otázky, či má Ukrajina šancu získať nad Krymom kontrolu vojensky. Satelitné zábery z ostatných týždňov však ukazujú, že Rusi sa na možnú protiofenzívu na Kryme pripravujú budovaním zákopov a širokých obranných pozícií.

„Krym je pre Ukrajincov veľmi dôležitý a politicky lukratívny,“ hovorí pre SME Pavel Havlíček, odborník na Rusko v českej Asociácii pre medzinárodné otázky. Nielen preto, že polostrov je medzinárodne uznaný ako ukrajinské územie, ale je aj symbolom ruskej okupácie. Nie je však isté, či miestne obyvateľstvo o oslobodenie polostrova Ukrajincami stojí.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Tento víkend ukázal, že režim ruského prezidenta Vladimira Putina môže čeliť ozbrojenému odporu nielen na ukrajinskom fronte. Skončilo sa to však podobne rýchlo, ako sa to začalo. Šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin otočil a ťaženie ukončil. Vojna na Ukrajine trvá už 489 dní, pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa v súvislosti s ňou odohralo uplynulý týždeň.

Tento víkend ukázal, že režim ruského prezidenta Vladimira Putina môže čeliť ozbrojenému odporu nielen na ukrajinskom fronte. Skončilo sa to však podobne rýchlo, ako sa to začalo. Šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin otočil a ťaženie ukončil. Vojna na Ukrajine trvá už 489 dní, pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa v súvislosti s ňou odohralo uplynulý týždeň. Mučenie civilistov: Ruské sily vykonávali rozsiahle a systematické mučenie civilistov, ktorých zadržiavali v súvislosti s útokom na Ukrajinu, a desiatky z nich bez súdu popravili, skonštatoval Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva.

Ruské sily vykonávali rozsiahle a systematické mučenie civilistov, ktorých zadržiavali v súvislosti s útokom na Ukrajinu, a desiatky z nich bez súdu popravili, skonštatoval Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Putin priznal financovanie wagnerovcov: Žoldnierov z Wagnerovej skupiny plne financoval ruský štát. Len od vlaňajšieho mája skupine Jevgenija Prigožina vyplatil 86,26 miliardy rubľov, uviedol ruský prezident Putin pri stretnutí s ruskými vojakmi.

Žoldnierov z Wagnerovej skupiny plne financoval ruský štát. Len od vlaňajšieho mája skupine Jevgenija Prigožina vyplatil 86,26 miliardy rubľov, uviedol ruský prezident Putin pri stretnutí s ruskými vojakmi. Orbán neverí Ukrajine: Vzbura Wagnerovcov nemala podstatný význam a Putina neoslabila, myslí si maďarský premiér Viktor Orbán. Dodal, že nie je možné, aby Ukrajina vyhrala proti Rusku.

Vzbura Wagnerovcov nemala podstatný význam a Putina neoslabila, myslí si maďarský premiér Viktor Orbán. Dodal, že nie je možné, aby Ukrajina vyhrala proti Rusku. Obvinenie wagnerovcov: Rusko oznámilo, že sťahuje obvinenia voči wagnerovcom. Dôvodom má byť, že účastníci ozbrojenej vzbury upustili od konania, ktoré bolo priamo namierené na spáchanie trestného činu.

Rusko oznámilo, že sťahuje obvinenia voči wagnerovcom. Dôvodom má byť, že účastníci ozbrojenej vzbury upustili od konania, ktoré bolo priamo namierené na spáchanie trestného činu. Prigožin a Bielorusko: Súkromné lietadlá zakladateľa ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina prileteli do Bieloruska. Jedno prišlo z Rostova nad Donom a druhé z Petrohradu.

V krátkosti zo sveta:

Mak v Afganistane: Taliban v apríli 2022 zakázali miestnym farmárom pestovanie maku, výnosnej plodiny, na ktorej zarábajú. Pestovanie tejto plodiny podľa odhadov OSN tvorí desatinu celého afganského hospodárstva. Pestovatelia dodávajú suroviny, ktoré po spracovaní, rafinácii a exporte do Európy cez Irán a Pakistan tvoria 80 percent svetových zásob ópia a heroínu.

AI pomáha v Indii: V preplnených štvrtiach Bangalúru sa zberači odpadkov, kuchári a upratovačky zúčastňujú na testovaní umelej inteligencie, ktorého cieľom je pomôcť najchudobnejším ľuďom v krajine dostať sa k peniazom z vládnych programov na boj proti chudobe bez toho, aby sa zaplietli do byrokracie a korupcie.

Bolid nad Českom: Nad Plzňou v noci zažiaril extrémne jasný bolid. Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu predpokladajú, že na Zem dopadli jeho malé úlomky. Ich presnú polohu zisťujú experti z Astronomického ústavu.

Zo zahraničných webov:

Pod Tatrami kreslia novú štvrť. Vidieť v nej ľudí blízkych oligarchovi

Vizualizácia projektu Silvestris. (zdroj: EIA/Rakenyk)

Medzi najlukratívnejšie lokality na slovenskom realitnom trhu patrí podhorie Vysokých Tatier. Aj preto sa developeri už desaťročia snažia stavať buď priamo v tatranských osadách, alebo v ich blízkosti.

Pokúša sa o to aj nový projekt s pracovným názvom Obytná zóna Silvestris. V Novej Lesnej by mala vzniknúť obytná zóna s takmer troma stovkami bytov.

Silvestris developuje spoločnosť Rakenyk so sídlom v Bratislave. Môžeme za ňou pozorovať spleť firiem, v ktorých figurujú ľudia blízki oligarchovi spájanému s krachmi veľkých slovenských firiem a lídrom tunajšieho cestovného ruchu.

Na lúčnych pozemkoch juhovýchodne od Novej Lesnej chce Rakenyk na ploche vyše 29-tisíc štvorcových metrov vybudovať novú štvrť s ôsmimi bytovými domami a prislúchajúcou infraštruktúrou.

Bytovky so sedlovou strechou majú mať jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia, prepojené majú byť podzemnou garážou s kapacitou pre 252 automobilov. Ďalších 58 stojísk je naplánovaných na povrchu.

V krátkosti z ekonomiky:

Platby v hotovosti: Právo vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti bude súčasťou Ústavy. Vyplýva to z ústavného zákona, ktorý podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.

Právo vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti bude súčasťou Ústavy. Vyplýva to z ústavného zákona, ktorý podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Virtuálna realita: Majiteľ Facebooku, spoločnosť Meta, spúšťa predplatné pre virtuálnu realitu. Americká spoločnosť sa tak snaží urobiť túto časť svojho podnikania ziskovou. Platiaci používatelia získajú prístup k dvom novým hrám mesačne.

Majiteľ Facebooku, spoločnosť Meta, spúšťa predplatné pre virtuálnu realitu. Americká spoločnosť sa tak snaží urobiť túto časť svojho podnikania ziskovou. Platiaci používatelia získajú prístup k dvom novým hrám mesačne. Plán obnovy: Európska komisia oznámila, že schvaľuje upravený plán obnovy a odolnosti Slovenska v hodnote 6,4 miliardy eur aj s kapitolou REPowerEU.

Slovan opustila opora. Nedali mu plat, aký chcel. Cítil by som sa nedocenený, priznal

Vernon De Marco. (zdroj: TASR/AP)

Sám o sebe Vernon De Marco tvrdí, že ak by sa neživil futbalom, tak by bol tlmočník, či prekladateľ. Ovláda šesť jazykov. Španielčinu, angličtinu, nemčinu, portugalčinu, poľštinu a slovenčinu.

V Slovane zaskakoval ako kapitán, patril medzi lídrov, fanúšikovia ho mali špeciálne radi. Zápasy extrémne prežíval, ronil slzy, hovoril o klubovej vernosti.

„Minulý rok som vyslovil nespokojnosť so svojim platom, poprosil som vedenie klubu, či by mi nemohlo vylepšiť kontrakt. Respektíve, povedal som, že ak to nie je možné, pochopím to, len nech ma uvoľnia a ja si skúsim vyrokovať želané podmienky inde,“ začal Vernon De Marco rozhovor pre denník Šport.

V Slovane pôsobil od roku 2016, bol služobne najstarším hráčom. Mal povesť najväčšieho profesionála. Na štadióne bol od rána do večera, tréneri ho ´vyhadzovali.´ Prvý prichádzal, posledný odchádzal.

„Klub mi nechcel zvýšiť plat, čo som akceptoval,“ dodal De Marco. Podľa jeho slov s ním vedenie klubu začalo rokovať až v čase, keď sa mu kontrakt napĺňal. Zmluva mu vyprší do konca júna, čiže o pár dní. Zo Slovana má namierené do Kataru. De Marco odmieta, že by pýtal od šéfov slovenského majstra výnimočný plat.

Antropológ Buzalka: Slováci by mohli byť moderní, no brzdia ich štúrovské bludy

Štúr je môj najmenej obľúbený vodca, hovorí o Štúrovi Juraj Buzalka. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Mnohých Slovákov dodnes fascinuje to, čo je nezápadné, nemoderné, údajne duchovnejšie a tradičnejšie, hovorí sociálny antropológ Juraj Buzalka. Neuvedomujú si, že to, čo považujú za tradičné, má často moderný pôvod.

Keď je so študentmi, demonštruje im to na príklade vzťahu medzi mužom a ženou. Kedysi boli ich roly v domácnosti komplementárnejšie, nerovnosť medzi pohlaviami je skôr novšieho dáta. Žiaľ, vzor rodiny z čias komunistickej modernizácie nám dali aj do ústavy.

V minulosti sa Slovensko už viackrát prihlásilo k progresívnej tradícii. Veľká časť populácie však často zotrváva v romantických predstavách o zázračných vodcoch a dedinskej povahe národa. Platí to aj pre politikov, ktorí síce vedia, čo by mali robiť, no vedie ich cynizmus alebo zbabelosť.

Juraj Buzalka vraví, že uvedomelí Slováci by dnes mali aktualizovať národný príbeh a robiť to, čo kedysi robil Štúr - budiť ľud, ktorý je v osídlach falošných konzervatívcov.

V krátkosti z kultúry:

Smolu nosíš ty, láska: Film Smolu nosíš ty, láska má niekoľko úsmevných momentov a odohráva sa v lokáciách, na ktoré sa dobre pozerá. Dobrodružstvo v ňom však nie je, romantika je viac-menej papierová a aj ako feel good story o žene, ktorá hľadá v päťdesiatke vybočenie zo zabehaných ciest, je táto verzia vratkým konštruktom.

Richard Müller: Ťažko chodí, no pôsobí uvoľnene. Ochotne odpovedá na otázky, no neplytvá slovami. Počúva veľa hudby, ale k tej svojej sa vracia málokedy. Robí ju už štyridsať rokov. A za ten čas už zažil všeličo. Vrátane skúseností s drogami.

Novinky na Netflixe a Disney+: Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Michal Šimečka v relácii Rozhovory ZKH. (zdroj: SME)

Mal by premiér Ódor odvolať šéfa SIS Aláča? Ako strana zostavovala kandidátku? Prečo si Progresívne Slovensko nepožičalo peniaze z banky, ale od podnikateľov? A je za zmenu hlasovania v EÚ na kvalifikovanú väčšinu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom.

Podcasty SME

Karikatúra

Ach, tie ženy (zdroj: Sliacky)

Voľný čas

