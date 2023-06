Strany môžu kandidátky podávať do nedeľňajšej polnoci

Štátna volebná komisia má predložené kandidátne listiny preskúmať do 12. júla.

BRATISLAVA. Kandidátne listiny pre voľby do Národnej rady SR môžu politické strany podávať do nedele 2. júla do 24:00.

Pripomína to v tlačovej správe Ministerstvo vnútra SR s tým, že strany, ktoré kandidátky podávajú, musia byť zaregistrované podľa zákona o politických stranách a politických hnutiach.

Finálna podoba

„Kandidátnu listinu je potrebné predložiť v listinnej aj elektronickej forme zapisovateľke Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán na adrese Ministerstvo vnútra SR, Drieňová 22, Bratislava," uviedla hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová. Zároveň pripomenula, že politické strany môžu utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu. Na kandidátnej listine môže politická strana alebo koalícia uviesť najviac 150 kandidátov.

„Po podaní kandidátnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie. Na kandidátnej listine môže politická strana uviesť svoj grafický znak (logo), koalícia zas grafické znaky politických strán tvoriacich koalíciu," povedala Eliášová.

Podľa zákona môže byť za poslanca zvolený občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území SR. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak nebolo zahladené, a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

„Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený," zdôraznila Eliášová.

Volebná kaucia

Politické strany sú tiež povinné predložiť potvrdenie o uhradení volebnej kaucie 17-tisíc eur. „Uhrádza sa na mimorozpočtový účet, ktorý na tento účel zriadilo ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra SR vráti uhradenú kauciu do jedného mesiaca po vyhlásení výsledku volieb politickej strane alebo koalícii, ktorej kandidátna listina nebola zaregistrovaná, alebo politickej strane alebo koalícii, ktorá získala aspoň dve percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu," vysvetlila hovorkyňa rezortu vnútra.

Štátna volebná komisia má predložené kandidátne listiny preskúmať do 12. júla. „Najneskôr 22. júla kandidátne listiny, ktoré sú v súlade so zákonom, štátna komisia zaregistruje. Bezodkladne po zaregistrovaní kandidátnych listín určí žrebom číslo, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany alebo koalície," doplnila Eliášová.