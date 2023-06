Matovič cíti zradu Borisa Kollára. Sme rodina aj Smer vyškolili OĽaNO

Parlament predčasne ukončil svoju poslednú riadnu schôdzu vo volebnom období.

BRATISLAVA. OĽaNO sľubovalo pred vyše tromi rokmi zo Slovenska spraviť "slušnú a spravodlivú krajinu" potom, ako vlády "mafie a oligarchov" ukradli štát. V porušení zákona, akého sa nedopustili ani za vlád Smeru či HZDS, však strane Igora Matoviča na poslednú chvíľu zabránila práve strana Roberta Fica (Smer).

OĽaNO sa pokúšalo na jednej a tej istej júnovej schôdzi pretlačiť 27 návrhov zákonov celým legislatívnym procesom, teda prvým, druhým a tretím čítaním, hoci tridsať rokov na to boli potrebné vždy aspoň dve parlamentné schôdze.

Poslanci OĽaNO chceli obísť pravidlo zo zákona o rokovacom poriadku, že pred druhým čítaním musia mať parlamentné výbory aspoň tridsať dní času, aby sa s návrhmi oboznámili.

Milan Vetrák (OĽaNO), predseda ústavnoprávneho výboru a poslanec strany, ktorá sa vo vlastnom volebnom programe 2020 zasadzovala za obnovenie právneho štátu, odporcom odkázal: "Ľudí nezaujíma vaša posadnutosť lehotami, ktoré boli navyše dodržané. Ľudí zaujíma, či sa tu bude hlasovať o zákonoch, ktoré im pomáhajú."

Ak by poslanci rešpektovali rokovací poriadok, návrhy by už nemali ako schváliť, keďže ďalšia schôdza už nie je až do volieb plánovaná. OĽaNO by muselo zvolať mimoriadnu schôdzu na júl či august s neistotou, či sa na nej vôbec zúčastní dosť poslancov.

OĽaNO si sporný postup presadilo pred dvoma týždňami v spolupráci so Sme rodina a s pomocou hlasov poslancov okolo strany Demokrati a Život.