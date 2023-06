Odďaľovanie rekonštrukcie SND ju podľa Hroncovej predražuje

Ministerstvo vypracovalo tri realizačné alternatívy obnovy.

BRATISLAVA. Čím dlhšie sa bude odďaľovať rekonštrukcia historickej budovy Slovenského národného divadla (SND), tým drahšia bude renovácia.

Ministerka kultúry Silvia Hroncová na to upozornila pred stredajším rokovaním vlády, na ktoré predkladá rámcový plán realizácie rekonštrukcie historickej budovy SND na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

Tri alternatívy

Ministerka verí, že vláda na základe predloženého materiálu dá rezortu súhlas na obstaranie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu. "Samozrejme, že po projektovej dokumentácii bude musieť prísť výber zhotoviteľa, takže to je niekoľkoročný a komplikovaný proces, ale je nevyhnutné ho spustiť," zdôraznila.

Ministerstvo vypracovalo tri realizačné alternatívy obnovy, z pohľadu ekonomickej efektívnosti chce realizovať základný projekt, ktorý ráta len s rekonštrukciou budovy, bez prístavby či výstavby nového pavilónu. "To je teraz najdôležitejšie," prízvukuje ministerka. Rozpočet v tomto prípade odhaduje investíciu na vyše približne 50 miliónov eur.

"Uvedomujeme si, že je to veľa peňazí, no rekonštrukcia je rozložená do viacerých rokov," vysvetlila.

Budovu uzavreli

Realizačný plán ráta s tým, že zrekonštruované sídlo SND by mohlo privítať privítať návštevníkov na začiatku divadelnej sezóny 2031/2032.

Po stredajšom schválení obstarania projektu rekonštrukcie a jeho dodaní by malo ministerstvo kultúry opätovne požiadať vládu o súhlas s rekonštrukciou divadla. V tomto kroku by už mal byť jasnejší odhad nákladov.

Historická budova je uzavretá pre divadelnú prevádzku od roku 2019, dôvodom je zlý, respektíve havarijný stav divadelnej technológie i celkový zlý technicko-stavebný stav objektu.

Na jeseň minulého roka dostal rezort kultúry štúdiu uskutočniteľnosti, ktorú dalo vypracovať vedenie SND, rekonštrukciu objektu odobril aj Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií.

V realizačnom pláne okrem variantu rátajúceho len s rekonštrukciou samotného divadla ministerstvo vypracovalo aj varianty s prístavbou či výstavbou nového pavilónu. Oba varianty, ktoré by boli nákladnejšie, narážajú však aj na administratívno-právne prekážky.