Prekazili niekoľko incidentov na školách. Mládež sa radikalizuje, upozorňuje Ódor

Bezpečnostná rada sa zaoberala aj udalosťami v Rusku.

BRATISLAVA. Mládež na Slovensku sa radikalizuje. Deje sa to najmä v online priestore. Sú to ojedinelé prípady, nejde o spoluprácu viacerých ľudí či vytváranie skupín.

Po rokovaní bezpečnostnej rady o tom informoval premiér Ľudovít Ódor a minister vnútra Ivan Šimko.

Prekazili niekoľko incidentov na školách

Polícia podľa Ódora prekazila niekoľko incidentov na školách a musí podrobnejšie monitorovať situáciu. Taktiež musí intenzívnejšie spolupracovať so školami, aby boli nebezpečné činnosti v zárodkoch zastavené a eliminované.

"Sú to väčšinou študenti, ktorí podľahnú na sociálnych sieťach radikalizácii. Buď sú to fyzické útoky, alebo sme zaznamenali aj ozbrojené útoky. Našťastie bez obetí," povedal Šimko. Zaznamenali aj výrobu výbušných materiálov. Prípadov bolo podľa Šimka v poslednom čase do desať.

Prezident Policajného zboru Štefan Hamran upozornil, že dôvody radikalizácie mládeže možno hľadať aj často v nezodpovednej komunikácii politikov, ktorí ňou polarizujú spoločnosť a vnášajú do nej napätie a agresiu.

"Mladí ľudia často hľadajú vzory v politicky exponovaných osobách, ktoré vedia veľmi okúzľujúco komunikovať," zdôvodnil.

Za druhý problém označil aj nedostatočnú kontrolu a prevenciu pred šírením v školskom prostredí.

"Stávajú sa prípady, že tam deti na počítačoch zdieľajú z pohľadu polície skutočne toxický obsah, napríklad si preposielajú ukážky teroristických činov," poukázal Hamran.

Rokovali aj o Rusku

Bezpečnostná rada sa zaoberala aj víkendovými udalosťami v Rusku. Zatiaľ podľa premiéra nevnímajú riziko pre bezpečnosť Slovenska a Slovákov.

"Napriek tomu, že tú situáciu vnímame nateraz ako stabilnú, stále trváme na tom odporúčaní pre našich občanov, aby necestovali do Ruska," poznamenal Ódor.

Minister obrany Martin Sklenár zároveň povedal, že má informácie o tom, čo všetko je na Ukrajine zamínované, nevynímajúc záporožskú elektráreň.

"My môžeme jedine vyzývať k zodpovednosti. (...) Medzinárodné spoločenstvo je týmto veľmi znepokojené," skonštatoval. Sklenár nechce pripisovať veľkú možnosť na odpálenie jadrovej elektrárne. Také niečo by podľa neho zásadne ovplyvnilo charakter konfliktu na Ukrajine.

Témou bezpečnostnej rady bola aj nelegálna migrácia. Situácia je podľa Ódora pokojná. Ide väčšinou o migrantov, ktorí nechcú ostať na Slovensku a odchádzajú do tretích krajín. Pre SR tak nepredstavujú bezpečnostné riziko.